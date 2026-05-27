2026 Sauk Valley boys track & field IHSA state qualifiers

Dixon’s Averick Wiseman celebrates a run away win in the 1,600 Wednesday, May 20, 2026, at the Rochelle Class 2A boys track sectionals. (Alex T. Paschal)

The IHSA boys track and field state meet takes place Thursday through Saturday at Eastern Illinois University in Charleston. Here is the full list of state qualifiers from the Sauk Valley area.

Preliminaries for Class 1A take place on Thursday, while 2A and 3A preliminaries are on Friday. The finals take place on Friday.

Dixon is looking for its first state trophy and Morrison is the defending state champion in 1A.

The top nine finishers in each event earn a state medal.

State qualifiers and heat sheets for all teams in the state can be found at IHSA.org.

Class 2A

Owen Belzer, sr.: 100 meters, 4x100, 4x200, long jump

Dean Geiger, jr.: 800, 4x400

Keegan Shirley, sr.: 800, 4x800

Averick Wiseman, jr.: 1,600, 4x400

Alonzo Bautista, fr.: 1,600, 4x800

Ethan Carter, fr.: 3,200

Westin Conatser, sr.: 3,200

Jayden Toms, sr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x200

Quintynn Sarver, sr.: 4x100

Adam Staples, sr.: 4x100, 4x200

Xavion Jones, fr.: 4x100, long jump

Noah Flynn, jr.: 4x200

Andrew Osborn, sr.: 4x400

Logan Grett, sr.: 4x400

Abram Garcia, fr.: 4x800

Daniel Ramirez, sr.: 4x800

Owen LeSage, jr.: Shot put, discus

Max Kitzman, jr.: Shot put

Tukker Tarner, jr.: Pole vault

Alexavier Oquendo, so.: 4x200

Logan Thome, sr.: 4x200

Carson Devers, sr.: 4x200

Cole Heald, sr.: 4x200

Derek Prieto, jr.: 4x100 relay, 4x400

Maurice Delacruz, sr.: 4x100, 4x400

Ryan Gebhardt, sr.: 4x100

Brady Hartz, sr.: 4x100

Quincy Maas, jr.: 4x400

Aiden Lacy, jr.: 4x400

Gavino Munoz Ripley, jr.: Shot put

Carter Frieberg, jr.: Discus

Luke Jackson, so.: Discus

Kamerson Gibson, jr.: High jump

Sterling’s Quincy Maas hands the baton off to Aiden Lacy in the 4x4 Wednesday, May 20, 2026, at the Rochelle Class 2A boys track sectionals. The team won the heat and qualified for state. (Alex T. Paschal)

Class 1A

Damian Bender, so.: 300 hurdles, long jump

Ian Hassler, fr.: Shot put, discus

Andrew Roth, sr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x100

Keenyn Richter, so.: 4x100, 4x200

Tucker Shane, jr.: 4x100, 4x200

Morgan Mahnesmith, sr.: 4x100, 4x200

Kyle Velazquez, jr.: 4x200

Alex Gallardo, jr.: 4x800

Adrian Gallardo, sr.: 4x800

Kayne Richter, so.: 4x800

Maddox Moore, sr.: 4x800

Braeden Punke, so.: 800, 4x800

Lane Decker, so.: 300 hurdles

Gus Schultz, sr.: 4x800

Justin Wainscott, sr.: 4x800

Nathan Punke, jr.: 4x800

Brody Schwartz, jr.: 100, 4x100, 4x200, 4x400

Eli Ferris, jr.: 110 hurdles, 4x400, high jump

Christian Ryia, sr.: 4x100

Jonathan Milnes, jr.: 4x100, 4x200, long jump

Mercer Mumford, jr.: 4x100, 4x200, 4x400, long jump

Hayden Vinnedge, jr.: 4x200, 4x400

Hunter DeWall, sr.: Discus

Wyatt Connor, fr.: 4x100, 4x200

CJ Struckman, sr.: 4x100, 4x200

Mason Bray, jr.: 4x100, 4x200

Brody Glazier, sr.: 4x100, 4x200

Carsten Wade, jr.: 4x100, 4x200

Draven Zier, sr.: 4x100, 4x200

Zy Haverland, sr.: 4x100, 4x200

Parker Krogman, sr.: 4x100

Konner Johnson, sr.: 4x200

Brady Anderson, sr.: 100, 200, 4x100, 4x200

Levi Milder, sr.: 100, 200, 4x100, 4x200

Josh McDearmon, jr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x100, 4x200

Koltin Swaim, sr.: 4x100, 4x200

Morrison's Brady Anderson and Levi Milder crossed the finish line taking 1st and 2nd for the Mustangs on Wednesday evening in Erie at the IHSA sectional meet. Both runners advance to the state meet next Thursday. (Jessie Otten - Shaw Local News Network)

Rylan Alvarado, jr.: 4x100, 4x200, long jump

Matthew Blackert, jr.: 4x100, 4x200

Parker Strommen, jr.: 4x100, 4x200

Ayden Gutierrez, jr.: 4x100, 4x200

Daniel Gonzalez, sr.: 800

Brian Wallace, sr.: Triple jump

Collin Handel, so.: 400, 4x400

Jack McIntyre, so.: 4x400

Lucas Tautz, fr.: 4x400

Jacoby Cropper, jr.: 4x400