2026 Sauk Valley boys track & field IHSA state qualifiers

The IHSA boys track and field state meet takes place Thursday through Saturday at Eastern Illinois University in Charleston. Here is the full list of state qualifiers from the Sauk Valley area.
Preliminaries for Class 1A take place on Thursday, while 2A and 3A preliminaries are on Friday. The finals take place on Friday.
Dixon is looking for its first state trophy and Morrison is the defending state champion in 1A.
The top nine finishers in each event earn a state medal.
State qualifiers and heat sheets for all teams in the state can be found at IHSA.org.
Class 2A
Dixon
Owen Belzer, sr.: 100 meters, 4x100, 4x200, long jump
Dean Geiger, jr.: 800, 4x400
Keegan Shirley, sr.: 800, 4x800
Averick Wiseman, jr.: 1,600, 4x400
Alonzo Bautista, fr.: 1,600, 4x800
Ethan Carter, fr.: 3,200
Westin Conatser, sr.: 3,200
Jayden Toms, sr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x200
Quintynn Sarver, sr.: 4x100
Adam Staples, sr.: 4x100, 4x200
Xavion Jones, fr.: 4x100, long jump
Noah Flynn, jr.: 4x200
Andrew Osborn, sr.: 4x400
Logan Grett, sr.: 4x400
Abram Garcia, fr.: 4x800
Daniel Ramirez, sr.: 4x800
Owen LeSage, jr.: Shot put, discus
Max Kitzman, jr.: Shot put
Tukker Tarner, jr.: Pole vault
Rock Falls
Alexavier Oquendo, so.: 4x200
Logan Thome, sr.: 4x200
Carson Devers, sr.: 4x200
Cole Heald, sr.: 4x200
Sterling
Derek Prieto, jr.: 4x100 relay, 4x400
Maurice Delacruz, sr.: 4x100, 4x400
Ryan Gebhardt, sr.: 4x100
Brady Hartz, sr.: 4x100
Quincy Maas, jr.: 4x400
Aiden Lacy, jr.: 4x400
Gavino Munoz Ripley, jr.: Shot put
Carter Frieberg, jr.: Discus
Luke Jackson, so.: Discus
Kamerson Gibson, jr.: High jump
Class 1A
Amboy
Damian Bender, so.: 300 hurdles, long jump
Ian Hassler, fr.: Shot put, discus
Bureau Valley
Andrew Roth, sr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x100
Keenyn Richter, so.: 4x100, 4x200
Tucker Shane, jr.: 4x100, 4x200
Morgan Mahnesmith, sr.: 4x100, 4x200
Kyle Velazquez, jr.: 4x200
Alex Gallardo, jr.: 4x800
Adrian Gallardo, sr.: 4x800
Kayne Richter, so.: 4x800
Maddox Moore, sr.: 4x800
Erie-Prophetstown
Braeden Punke, so.: 800, 4x800
Lane Decker, so.: 300 hurdles
Gus Schultz, sr.: 4x800
Justin Wainscott, sr.: 4x800
Nathan Punke, jr.: 4x800
Forreston-Polo
Brody Schwartz, jr.: 100, 4x100, 4x200, 4x400
Eli Ferris, jr.: 110 hurdles, 4x400, high jump
Christian Ryia, sr.: 4x100
Jonathan Milnes, jr.: 4x100, 4x200, long jump
Mercer Mumford, jr.: 4x100, 4x200, 4x400, long jump
Hayden Vinnedge, jr.: 4x200, 4x400
Hunter DeWall, sr.: Discus
Fulton
Wyatt Connor, fr.: 4x100, 4x200
CJ Struckman, sr.: 4x100, 4x200
Mason Bray, jr.: 4x100, 4x200
Brody Glazier, sr.: 4x100, 4x200
Milledgeville-Eastland
Carsten Wade, jr.: 4x100, 4x200
Draven Zier, sr.: 4x100, 4x200
Zy Haverland, sr.: 4x100, 4x200
Parker Krogman, sr.: 4x100
Konner Johnson, sr.: 4x200
Morrison
Brady Anderson, sr.: 100, 200, 4x100, 4x200
Levi Milder, sr.: 100, 200, 4x100, 4x200
Josh McDearmon, jr.: 110 hurdles, 300 hurdles, 4x100, 4x200
Koltin Swaim, sr.: 4x100, 4x200
Newman
Rylan Alvarado, jr.: 4x100, 4x200, long jump
Matthew Blackert, jr.: 4x100, 4x200
Parker Strommen, jr.: 4x100, 4x200
Ayden Gutierrez, jr.: 4x100, 4x200
Oregon
Daniel Gonzalez, sr.: 800
Brian Wallace, sr.: Triple jump
West Carroll
Collin Handel, so.: 400, 4x400
Jack McIntyre, so.: 4x400
Lucas Tautz, fr.: 4x400
Jacoby Cropper, jr.: 4x400