Woodland High School honor roll, 2nd semester 2025-2026

32 students earn high honor or honor roll recognition

By Kate Santillan

Woodland High School in Streator announced its high honor and honor rolls for the second semester of the 2025-2026 school year.

High honor roll

Freshman: Jase Fink, Kealy Hanafin, Adrianna Kuehn, McKenna Murphy, Zeel Patel, Melody Reel, Olivia Reinmann, Morgan Ruff

Sophomore: Kaydee Bliss, Jillian Clift, Sydney Ewing, Madelyn Starkey, Tyler Whalen

Junior: Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Grace Longmire, Isabella Moore, Brezdyn Simons, Jack Starkey

Senior: Noah Decker, Declan Gilkerson, Kolton Highland, Jaylei Leininger, Ryan Powers, Nolan Price, Justice Weidert, Layna Wilcoxen

Honor roll

Freshman: Kendall Brooke, Kane Burton, Mason Decker, Justin Dobyns, Ziva Haydon, Parker Hopkins, Sophie Wright

Sophomore: Nathan Berry, Anabella Boldt, Remy Coley, Addison Drysdale, Addyson Ewing, Brayden Matsko, Mason McCoy, Logan Mueller, Myleigh Muhlstadt, Elijah Quaintance, Alan Rodriguez, Jaedon Wulzen

Junior: Lydia Chapman, Jaxon Flahaut, Trevor Miskell, Caragan Puckett, Charles Reeland, Piper Steinquist, Ella Venturi

Senior: Mason Biros, Brian DeLara, Hadley Lowe, Hailey Ruff, Sydney Wright

