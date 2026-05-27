Woodland High School honor roll, 2nd semester 2025-2026

Woodland High School in Streator announced its high honor and honor rolls for the second semester of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Freshman: Jase Fink, Kealy Hanafin, Adrianna Kuehn, McKenna Murphy, Zeel Patel, Melody Reel, Olivia Reinmann, Morgan Ruff
Sophomore: Kaydee Bliss, Jillian Clift, Sydney Ewing, Madelyn Starkey, Tyler Whalen
Junior: Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Grace Longmire, Isabella Moore, Brezdyn Simons, Jack Starkey
Senior: Noah Decker, Declan Gilkerson, Kolton Highland, Jaylei Leininger, Ryan Powers, Nolan Price, Justice Weidert, Layna Wilcoxen
Honor roll
Freshman: Kendall Brooke, Kane Burton, Mason Decker, Justin Dobyns, Ziva Haydon, Parker Hopkins, Sophie Wright
Sophomore: Nathan Berry, Anabella Boldt, Remy Coley, Addison Drysdale, Addyson Ewing, Brayden Matsko, Mason McCoy, Logan Mueller, Myleigh Muhlstadt, Elijah Quaintance, Alan Rodriguez, Jaedon Wulzen
Junior: Lydia Chapman, Jaxon Flahaut, Trevor Miskell, Caragan Puckett, Charles Reeland, Piper Steinquist, Ella Venturi
Senior: Mason Biros, Brian DeLara, Hadley Lowe, Hailey Ruff, Sydney Wright