Dixon High School releases first-semester honor roll

DIXON – Dixon High School has released its first-semester honor roll. Students named to the honor list are:

Honorable mention

Grace Ackert, Wyatt Alexander, Alajandria Alvarez, Adelita Alvarez, Izabella Barbee, Clark Bonnewell, Alyssa Brewer, Braxton Bruce, Maddox Buskohl, Leah Byrnes, Sofia Carroll, Patrick Clevenger, Tyasharri Collins, Lia Delgado, Grace Dempsey, Laney Friday, Gerardo Gonzalez, Addison Herwig, Abigail Hicks, Jagger Kemp, Jillian Leeser, Xoe LeMay, Marley Linboom, Raziel Magana, David Marquez, Ahmyrie McGowan, Javonie Meese, Alex Moore, Jordon Moore, Brody Nicklaus, Kohlson Nutial, Ireland O’Neal, Mariah Sward, Owen Tucker, Kesi Turner, Connor Wolf, Tyler Zinke, Kierstyn Anderson, Olivia Arduini, Aubrieann Arreola, Owen Belzer, Leah Carlson, Westin Conatser, Andrew Cover, Daniel Fordham, Kiley Gaither, Jack Galica, Nick Goldie, Kevin Gonsalez Trejo, Brynn Henrikson, Jayvian Herwig, Jaxson Kastner, Elias Kirchhoff, Kodie Lawson, Sarah MacRunnels, Addisyn Petty, Alexander Pierce, Dylan Quick, Leilani Ramirez, Kamryn Rogers, Jazmin Santana, Chase Simpson, Jaxson Sublett, Lilah Sullivan, Julissa Vargas, Zoey Varga, Delilah Walker, Zoey Williams, Ashleyn Zarate, John Godbold, Garrett Harshman, Reyna Jibben, Kyleigh Mattson, Madeline McLane, Julie Paredes, Ayla Partington, Ava Pazera, Sean Richter, James Simpson, Owen Willey, Patrick Zinke, Sahid Bajrami, Noah Brown, Gabriel Buelvas, Maxamillian Clark, Maven Cox, Brett Cumberland, Austin Hicks, Carly Jacobs, Kaelyn Koehler, Karys Lance, James Leslie, Jarrett McHugh, Brooklynn Muntean, Connor Parish, Jessica Pitman, Robert Ramirez, Samantha Richter, Kendall Scudder

Outstanding honor roll

Alyssa Bradley, Ariyana Coppotelli, Addison Fegan, Olivia Fritts, Aubryanna Fuller, Dean Geiger, Brianna Gille, Allison Graham, Gunner Kastner, Chad Kimmel, Bradley Krasnican, Maria Lima Matamoros, Lincoln Loomis, Jack McGrail, Mary Izabella Nelson, Nathaniel Payne, Seth Shaffer, Daniel Sotelo, Nylah Todd, Lillyonna Tranbarger, Ava Appelquist, Landon Arbuckle, Saida Bajrami, Hannah Bass, Adalynn Bouvia, Adelynn Coppotelli, Allison Coss, Addison Cox, Reese Dambman, Samuel Gingras, Logan Grett, Kellen Haenitsch, Adalyn Hitt, Dawson Kemp, Adeline Lohse, Kloie Pretzsch, Hayden Randolph, Jack Redell, Vanessa Reglin, Blayke Scudder, Sophia Spangler, Leah Stach, Isabella Thompson, Eulalia Thornton, Jake Whelan, Mickenna Worrell, Allie Chavez, Carlie Cook, Joshua Coss, Jamie DeRuiter, Abhiram Ekula, Cooper Fox, Darius Harrington, Nicholas Hartmann, Zachary Hartmann, Carter Kibble, Ashton Kinn, Sarah Messer, Wyatt Miller, Kylie Moody, Benjamin Oros, Brooklyn Robillord, Aliana Selmani, Kenneth Sims, Autumn Swift, Bailey Tegeler, Kenzie Thomas, Makenzie Toms, Mersaydez VanDrew, Christopher Wadsworth, Morgyn Bailey, Alex Basilio, Abigail Brown, Ellyonna Brown, Jacob Delashmit, Bryce Feit, Jacob Fernandez, Kaylie Fisher, Jazmine Forst, Dakota Fredericks, Ashley Frey, Madisyn Halfacre, Alex Harrison, Kailey Helfrich, Anthony Hetler, Cade Hey, Cort Jacobson, Emma Kerley, Gwenlyn Kutz, Layni Lappin, Bryonna LeBlanc, Amelia Lohse, Kailee McConnell, Keeley Mick, Ronald Miller, Isiah Nave, Diego Ocampo, Molly Oliver, Michael O’Neal, Ariana Pegues, Colton Portner, Kristian Prather, Jenica Puente, Quade Richards, Andrew Scheffler, Collin Scott, Jeremiah Settles, Madelyn Smith, Maggie Van Sickle

Superior honor roll

Brooklyn Arjes, Diana Basilio, Makenna Bearden, Ethan Bond, Quinn Bradley, Kyara Chavez, Blaine Eberhardt, Andrew Fassler, Emma Ferris, Aaron Fitzanko, Jeremiah Frye, Mercedes Greenfield, Olivia Hintz, Brody Hopper, Brenden Kastner, Maxwell Kitzman, Alyssa Krueger, Rachel Lance, Owen LeSage, Myah Morton, Evan Schier, Sebastian Seibel, Katie Simpson, Nathan Stauter, Quenya Ugalde, Rory Weakman, Sophia Wendt, Joel Wesolowski, Jake Zepezauer, Eliza Zimmerman, Kathryn Boss, Aidan Brown, Matthew Castro, James Cocar, Kendall Como, Kaitlyn Daniels, Gage Farster, Lucelia Feick, Blake Ferguson Allen, Marques Flanagan, Izabelle Goff, Morgan Hargrave, Gage Helfrich, Lilyana Herrera, Alexis Kemmeren, Mya Lewis, Daniela Lovett, Esther Mertes, Isabelle Queckboerner, Ronin Quick, Chloe Reinhold, JongRuk Sanameesai Somsri, Yui Solene Santos, Keegan Shirley, Adam Staples, Noah Terviel, Solis Thompson, Jayden Toms, Allison Abell, Joseph Apple, Addison Arjes, Rex Blackburn, Reign Bonnewell, Annelise Brown, Delaney Bruce, Addison Burgess, Caroline Childers, Aaron Conderman, Eli Davidson, Matilda Dolan, Avery Faley, Grace Ferguson, Derek Fitzanko, Meredith Foulker, CJ Frey, Hayden Fulton, Cody Geil, Gabriel Greenfield, Kennedy Haenitsch, Hailey Hey, Rebecca Hoyle, Siena Kemmeren, Puwit Kulpriyapak, David Laird, Isabella Lewis, Lauren Little, Laura Lotz, Anne McFarlane, Annie McGrail, Vivian Medina, Derek Miller, Nicole Miller, Ashlyn Neville, Elizabeth Ochoa, Kiana Olalde, Emma Olson, Olivia Payne, Annabelle Potter, Ceccilia Reglin, Avery Reinhold, Falan Schwarz, Cullen Shaner, Grace Shoemaker Fenwick, Ashlyn Southard, Gavin Steder, Lani Steder, Leah Stees, Arielle Tefiku, Kennedy Teller, Hallie Williamson, Owen Winters, Hayden Yingling, Tyler Zepezauer, Benjamin Zimmerman, Garrett Zimmerman, Kadence Burger, Anthony Burke, Avery Burmeister, Charlie Cole, Aryana Collins, Augustus Costello, Olivia Cox, Jordyn Crawford, Karissa DuBois, Sophia Flynn, Nora Fordham, Gavin Frey, Lexzandria Germanson, Halli Grot, Tyler Herwig, Aidan Hoffman, Alicia Hoyle, Meghan Huffman, Jayce Kastner, MyKaylah Kirby, Steven Kitzman, Sarah Larimore, Isabella Miller, Traci Miller, Angelina Newman, Aidan Price, Easton Roux, Uriel Yzobel Mari Santos, Ava Schier, Arijan Selmani, Emily Smith, Emma Smith, Spencer Thompson, Ava Valk, Ella Voss, Mason Weigle, Teyla Wendt, Aiden Wiseman, Maya Wood, Samuel Zimmerman