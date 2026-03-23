Geneva Coffee Crawl returns April 18

The Geneva Coffee Crawl is from 11 a.m. to 3 p.m. Saturday, April 18, 2026.

The Geneva Coffee Crawl is from 11 a.m. to 3 p.m. Saturday, April 18, 2026. (Photo provided by the Geneva Chamber of Commerce. )

By Shaw Local News Network

Tickets are on sale now for the Geneva Coffee Crawl on Saturday, April 18.

This popular event takes place from 11 a.m. to 3 p.m. at many local businesses around Geneva.

Local businesses will be serving coffee-inspired items, and some cups of coffee will have a kick (must be 21 or older to try those).

Visit genevachamber.com/events/coffee-crawl for more information and a complete list of participants, or to purchase tickets.

Call the Geneva Chamber office 630-232-6060 or visit genevachamber.com for additional questions.

