July 10, 2022
Shaw Local
NewsSubscribeElectionPrep SportsCoronavirusOnline NewspaperObituariesEvent CalendarStarved Rock CountryThe First Hundred Miles
News - Sauk Valley

College academic honors for students from the Sauk Valley

By Shaw Local News Network

Sauk Valley Academic Honors

These college students from the Sauk Valley area received academic recognition.

Olney Central College

Spring 2022 President’s list

Rock Falls – Abigail Peyton

Bradley University

Spring 2022 graduates

West Brooklyn – Pamela Taylor, Bachelor of Science in environmental science biology

Dixon. Addison Schmall – Bachelor of Science in finance

Amboy – Hannah Grady, Bachelor of Science in electrical engineering

Mount Carroll – Ian Hunter, Bachelor of Science in entrepreneurship and marketing

Morrison – Avary Bielema, Bachelor of Science in health science

Loras College

Spring 2022 Dean’s list

Morrison – Tyson Smith

Sterling – Cayhla Smart

Stillman Valley – Madison Doss

University of Wisconsin-Platteville

Spring 2022 Chancellor’s list

Byron – Kaley Mumma, Rilee Smith

Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen, Maddy Verdick

Milledgeville – Alli Schmidt

Rochelle – Morgan Haas

Rock Falls – Madison Arickx

University of Wisconsin-Platteville

Spring 2022 Dean’s list

Amboy – Mitchell McLaughlin, Kathryn Noble

Byron – Jordan Alcaraz, Will Carlson, Colton Ingram, Colton Johnson, Kaley Mumma, Rilee Smith

Chadwick – Kyle Aude

Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen, Haley Verdick, Maddy Verdick

Forreston – Jackie Ludwig

Lanark – Sydney Guentner

Leaf River – Andrew Bratina

Milledgeville – Alli Schmidt

Rochelle – Morgan Haas, Katie Van Hise

Rock Falls – Madison Arickx

Savanna – Zoe Barnes

Shannon – Benjamin Woessner

Sterling – Genea Garza, Emma Yde, Kyle Yde

Walnut – Evan Eckberg, Jackson Lind

Lewis University

2022 Spring Dean’s list

Dixon – Julia Ardis

Sterling – Jozlyn Garcia

Fulton – Jay Dykstra

Wheaton College

Spring 2022 Dean’s list

Mount Morris – Abigail Wehler

Rochelle – Cara Forsberg

Sterling – Stephen Nolin

Erie – Grace Johnson

Morrison – Hannah Stralow

University of Wisconsin-La Crosse

Spring 2022 Dean’s list

Stillman Valley – Grace Tarara

Central Lakes College

Spring 2022 commencement

Rock Falls – Logan Wickens, Associate of Arts, Honors

Mount Mercy University

Spring 2022 commencement

Lanark – Brett Swalve, Bachelor of Business Administration

Mount Mercy University

Spring 2022 Dean’s list

Morrison – Kelly Pannier

Rochelle – Gyvanziel Quinonez

Sterling – Tiara Munoz, Zoey Paone

Luther College

Spring 2022 graduates

Sterling – Charles Lehman, Bachelor of Arts in mathematics/statistics

Quincy University

Spring commencement

Amboy – Bailee Sue Highbarger, Bachelor of Science in forensic psychology

Prophetstown – Owen Behrens, Bachelor of Science in finance

University of Illinois-Springfield

Spring Dean’s list

Sterling – Spencer Mauch

Drake University

Spring President’s list

Byron – Jordyn Conard

Drake University

Spring Dean’s list

Amboy – Matthew Dinwiddie

Byron – Ashley Dunham

Fenton – Courtney Kruthoff

Forreston – Hunter Daws

Lanark – Karissa Olson

Oregon – Sydney Hermes

Sterling – Jaguer Heier

Drake University

Spring graduates

Byron – Jordyn Conard, Bachelor of Science in business administration, marketing and Bachelor of Science in data analytics

University of Wisconsin-Milwaukee

Spring Dean’s list

Byron – Grace Abrahams, Katelin Mumma

Oregon – Alex Sitze

Savanna – Jean Medenblik

Stillman Valley – Erin Flynn

University of Wisconsin-Whitewater

2022 Spring commencement

Tampico – Laura Phillips, Bachelor of Science in environmental science

Sauk ValleyEducation