College academic honors for students from the Sauk Valley

These college students from the Sauk Valley area received academic recognition.

Olney Central College

Spring 2022 President’s list

Rock Falls – Abigail Peyton

Bradley University

Spring 2022 graduates

West Brooklyn – Pamela Taylor, Bachelor of Science in environmental science biology

Dixon. Addison Schmall – Bachelor of Science in finance

Amboy – Hannah Grady, Bachelor of Science in electrical engineering

Mount Carroll – Ian Hunter, Bachelor of Science in entrepreneurship and marketing

Morrison – Avary Bielema, Bachelor of Science in health science

Loras College

Spring 2022 Dean’s list

Morrison – Tyson Smith

Sterling – Cayhla Smart

Stillman Valley – Madison Doss

University of Wisconsin-Platteville

Spring 2022 Chancellor’s list

Byron – Kaley Mumma, Rilee Smith

Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen, Maddy Verdick

Milledgeville – Alli Schmidt

Rochelle – Morgan Haas

Rock Falls – Madison Arickx

University of Wisconsin-Platteville

Spring 2022 Dean’s list

Amboy – Mitchell McLaughlin, Kathryn Noble

Byron – Jordan Alcaraz, Will Carlson, Colton Ingram, Colton Johnson, Kaley Mumma, Rilee Smith

Chadwick – Kyle Aude

Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Eric Rasmussen, Haley Verdick, Maddy Verdick

Forreston – Jackie Ludwig

Lanark – Sydney Guentner

Leaf River – Andrew Bratina

Milledgeville – Alli Schmidt

Rochelle – Morgan Haas, Katie Van Hise

Rock Falls – Madison Arickx

Savanna – Zoe Barnes

Shannon – Benjamin Woessner

Sterling – Genea Garza, Emma Yde, Kyle Yde

Walnut – Evan Eckberg, Jackson Lind

Lewis University

2022 Spring Dean’s list

Dixon – Julia Ardis

Sterling – Jozlyn Garcia

Fulton – Jay Dykstra

Wheaton College

Spring 2022 Dean’s list

Mount Morris – Abigail Wehler

Rochelle – Cara Forsberg

Sterling – Stephen Nolin

Erie – Grace Johnson

Morrison – Hannah Stralow

University of Wisconsin-La Crosse

Spring 2022 Dean’s list

Stillman Valley – Grace Tarara

Central Lakes College

Spring 2022 commencement

Rock Falls – Logan Wickens, Associate of Arts, Honors

Mount Mercy University

Spring 2022 commencement

Lanark – Brett Swalve, Bachelor of Business Administration

Mount Mercy University

Spring 2022 Dean’s list

Morrison – Kelly Pannier

Rochelle – Gyvanziel Quinonez

Sterling – Tiara Munoz, Zoey Paone

Luther College

Spring 2022 graduates

Sterling – Charles Lehman, Bachelor of Arts in mathematics/statistics

Quincy University

Spring commencement

Amboy – Bailee Sue Highbarger, Bachelor of Science in forensic psychology

Prophetstown – Owen Behrens, Bachelor of Science in finance

University of Illinois-Springfield

Spring Dean’s list

Sterling – Spencer Mauch

Drake University

Spring President’s list

Byron – Jordyn Conard

Drake University

Spring Dean’s list

Amboy – Matthew Dinwiddie

Byron – Ashley Dunham

Fenton – Courtney Kruthoff

Forreston – Hunter Daws

Lanark – Karissa Olson

Oregon – Sydney Hermes

Sterling – Jaguer Heier

Drake University

Spring graduates

Byron – Jordyn Conard, Bachelor of Science in business administration, marketing and Bachelor of Science in data analytics

University of Wisconsin-Milwaukee

Spring Dean’s list

Byron – Grace Abrahams, Katelin Mumma

Oregon – Alex Sitze

Savanna – Jean Medenblik

Stillman Valley – Erin Flynn

University of Wisconsin-Whitewater

2022 Spring commencement

Tampico – Laura Phillips, Bachelor of Science in environmental science