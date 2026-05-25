IHSA Regional baseball pairings for Sauk Valley teams

Here is a look at the regional matchups this week for Sauk Valley area baseball teams. Full brackets in each class can be found at IHSA.org.
Class 3A
Sterling Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 2 Dixon vs. No. 7 Sterling, 4:30 p.m.
Game 2: No. 3 Belvidere North vs. No. 6 Rochelle, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.
Belvidere Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 8 Belvidere vs. No. 9 Rockford East, 11 a.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Newman vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 Rockford Boylan Catholic vs. No. 5 Freeport, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.
Class 2A
Rock Falls Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 2 Winnebago vs. No. 7 Oregon, 4:30 p.m.
Game 2: No. 4 Rock Falls vs. No. 6 Erie-Prophetstown, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: G1 winner vs. G2 winner, noon
Class 1A
River Ridge Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 River Ridge at No. 8 West Carroll, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Lena-Winslow vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Game 3: No. 4 Milledgeville vs. No. 5 Eastland, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.
Hiawatha Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Hiawatha at No. 8 Schaumburg Christian, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Forreston vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 South Beloit vs. No. 5 Rochelle Zell, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 10 a.m.
Pearl City Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Orangeville at No. 7 East Dubuque, 1 p.m.
Game 2: No. 11 Polo at No. 6 Warren, 11 a.m.
Wednesday, May 27
Game 3: No. 2 Galena vs. G1 winner, 4 p.m.
Game 4: No. 3 Pearl City vs. G2 winner, 6:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 5: G3 winner vs. G4 winner, 11 a.m.
Amboy Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Ashton-Franklin Center at No. 8 Earlville, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Parkview Christian Academy vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Game 3: No. 4 Serena vs. No. 6 Amboy, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 1 p.m.
Fulton Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Galva at No. 7 Henry-Senachwine, 4:30 p.m.
Game 2: No. 11 Stark County at No. 6 Morrison, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 3: No. 2 Orion vs. G1 winner, 4 p.m.
Game 4: No. 3 Fulton vs. G2 winner, 6 p.m.
Saturday, May 30
Game 5: G3 winner vs. G4 winner, 11 a.m.
Annawan-Wethersfield Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Ridgewood at No. 8 Bureau Valley, 3 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Putnam County vs. G1 winner, 4 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 A-W vs. Midland, 4 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.