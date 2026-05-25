News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Everyday Heroes   •   The Scene   •   175 Years
IHSA Regional baseball pairings for Sauk Valley teams

Newman’s Evan Bushman fires a pitch against Sterling Thursday, March 26, 2026. (Alex T. Paschal)

By Drake Lansman

Here is a look at the regional matchups this week for Sauk Valley area baseball teams. Full brackets in each class can be found at IHSA.org.

Class 3A

Sterling Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 2 Dixon vs. No. 7 Sterling, 4:30 p.m.

Game 2: No. 3 Belvidere North vs. No. 6 Rochelle, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.

Belvidere Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 8 Belvidere vs. No. 9 Rockford East, 11 a.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Newman vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 Rockford Boylan Catholic vs. No. 5 Freeport, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.

Class 2A

Rock Falls Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 2 Winnebago vs. No. 7 Oregon, 4:30 p.m.

Game 2: No. 4 Rock Falls vs. No. 6 Erie-Prophetstown, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: G1 winner vs. G2 winner, noon

Class 1A

River Ridge Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 River Ridge at No. 8 West Carroll, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Lena-Winslow vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Game 3: No. 4 Milledgeville vs. No. 5 Eastland, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.

Hiawatha Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Hiawatha at No. 8 Schaumburg Christian, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Forreston vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 South Beloit vs. No. 5 Rochelle Zell, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 10 a.m.

Forreston's Kendall Erdmann pitches in relief against Lena-Winslow last season at Forreston High School. (Earleen Hinton)

Pearl City Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Orangeville at No. 7 East Dubuque, 1 p.m.

Game 2: No. 11 Polo at No. 6 Warren, 11 a.m.

Wednesday, May 27

Game 3: No. 2 Galena vs. G1 winner, 4 p.m.

Game 4: No. 3 Pearl City vs. G2 winner, 6:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 5: G3 winner vs. G4 winner, 11 a.m.

Amboy Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Ashton-Franklin Center at No. 8 Earlville, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Parkview Christian Academy vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Game 3: No. 4 Serena vs. No. 6 Amboy, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 1 p.m.

Fulton Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Galva at No. 7 Henry-Senachwine, 4:30 p.m.

Game 2: No. 11 Stark County at No. 6 Morrison, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 3: No. 2 Orion vs. G1 winner, 4 p.m.

Game 4: No. 3 Fulton vs. G2 winner, 6 p.m.

Saturday, May 30

Game 5: G3 winner vs. G4 winner, 11 a.m.

Fulton's Jacob Voss fields a ball in the outfield last season during their Class 1A Supersectional game against Marquette at Northern Illinois University in DeKalb. (Mark Busch)

Annawan-Wethersfield Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Ridgewood at No. 8 Bureau Valley, 3 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Putnam County vs. G1 winner, 4 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 A-W vs. Midland, 4 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.

Drake Lansman

Sauk Valley Media/Shaw Local sports reporter since May of 2024. Drake is a Bettendorf native who graduated from Iowa State University. He previously covered sports in the Quad Cities area for nine years.