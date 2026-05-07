IHSA Regional softball playoff pairings for Sauk Valley teams

The IHSA has released playoff softball schedules. Here are regional pairings for Sauk Valley area teams.
Class 3A
Sterling Regional
Tuesday, May 19
Game 1: No. 4 LaSalle-Peru vs. No. 5 Sterling, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 2: No. 1 Sycamore vs G1 winner, 4:30 p.m.
Geneseo Regional
Wednesday, May 20
Game 1: No. 2 Otttawa vs. No. 7 Rochelle, 4:30 p.m.
Game 2: No. 3 Geneseo vs. No. 6 Dixon, 6:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.
Class 2A
Alleman Regional
Monday, May 18
Game 1 (at E-P): No. 8 Erie-Prophetstown vs. No. 9 Monmouth-Roseville, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Riverdale vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 4 Alleman vs. No. 5 Sherrard, 4:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.
Oregon Regional
Wednesday, May 20
Game 1: No. 2 Oregon vs. No. 7 Somonauk, 4:30 p.m.
Game 2: No. 3 Winnebago vs. No. 6 Rock Falls, 6:30 p.m.
Saturday, May 23
Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.
Class 1A
Newman Regional
Monday, May 18
Game 1 (at Polo): No. 8 Polo vs. No. 9 West Carroll, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Morrison vs. G1 winner, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 4 Fulton vs. No. 5 Newman, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4:30 p.m.
Pearl City Regional
Monday, May 18
Game 1: No. 7 Pearl City vs. No. 10 Forreston, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 2 Milledgeville vs. G1 winner, 4 p.m.
Game 3: No. 3 Eastland vs. No. 6 Pecatonica, 6 p.m.
Friday, May 22
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4 p.m.
Henry-Senachwine Regional
Monday, May 18
Game 1 (at PC): No. 7 Putnam County vs. No. 10 Fieldcrest, 4:30 p.m.
Game 2 (at Amboy): No. 6 Amboy vs. No. 11 Streator, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 3: No. 2 Henry-Senachwine vs. G1 winner, 5 p.m.
Wednesday, May 20
Game 4: No. 3 Midland vs. G2 winner, 5 p.m.
Annawan-Wethersfield Regional
Monday, May 18
Game 1 (at Princeville): No. 8 Princeville vs. No. 9 Lowpoint-Washburn, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
Game 2: No. 1 Stark County vs. G1 winner, 4 p.m.
Wednesday, May 20
Game 3: No. 4 Annawan-Wethersfield vs. No. 5 Bureau Valley, 4 p.m.
Friday, May 22
Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4 p.m.