News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
IHSA Regional softball playoff pairings for Sauk Valley teams

Oregon’s Brooke Halverson slides in safe at third against Rock Falls’ Rylee McFadden Wednesday, April 22, 2026. (Alex T. Paschal)

By Drake Lansman

The IHSA has released playoff softball schedules. Here are regional pairings for Sauk Valley area teams.

Class 3A

Sterling Regional

Tuesday, May 19

Game 1: No. 4 LaSalle-Peru vs. No. 5 Sterling, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 2: No. 1 Sycamore vs G1 winner, 4:30 p.m.

Geneseo Regional

Wednesday, May 20

Game 1: No. 2 Otttawa vs. No. 7 Rochelle, 4:30 p.m.

Game 2: No. 3 Geneseo vs. No. 6 Dixon, 6:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.

Class 2A

Alleman Regional

Monday, May 18

Game 1 (at E-P): No. 8 Erie-Prophetstown vs. No. 9 Monmouth-Roseville, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Riverdale vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 4 Alleman vs. No. 5 Sherrard, 4:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 11 a.m.

Oregon Regional

Wednesday, May 20

Game 1: No. 2 Oregon vs. No. 7 Somonauk, 4:30 p.m.

Game 2: No. 3 Winnebago vs. No. 6 Rock Falls, 6:30 p.m.

Saturday, May 23

Game 3: G1 winner vs. G2 winner, 11 a.m.

Class 1A

Newman Regional

Monday, May 18

Game 1 (at Polo): No. 8 Polo vs. No. 9 West Carroll, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Morrison vs. G1 winner, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 4 Fulton vs. No. 5 Newman, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4:30 p.m.

Fillie player Ava Duncan strokes a hit. The Bureau Valley Storm traveled to Morrison for a game against the Fillies last season. (Brian Hurley)

Pearl City Regional

Monday, May 18

Game 1: No. 7 Pearl City vs. No. 10 Forreston, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 2 Milledgeville vs. G1 winner, 4 p.m.

Game 3: No. 3 Eastland vs. No. 6 Pecatonica, 6 p.m.

Friday, May 22

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4 p.m.

Henry-Senachwine Regional

Monday, May 18

Game 1 (at PC): No. 7 Putnam County vs. No. 10 Fieldcrest, 4:30 p.m.

Game 2 (at Amboy): No. 6 Amboy vs. No. 11 Streator, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 3: No. 2 Henry-Senachwine vs. G1 winner, 5 p.m.

Wednesday, May 20

Game 4: No. 3 Midland vs. G2 winner, 5 p.m.

Annawan-Wethersfield Regional

Monday, May 18

Game 1 (at Princeville): No. 8 Princeville vs. No. 9 Lowpoint-Washburn, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

Game 2: No. 1 Stark County vs. G1 winner, 4 p.m.

Wednesday, May 20

Game 3: No. 4 Annawan-Wethersfield vs. No. 5 Bureau Valley, 4 p.m.

Friday, May 22

Game 4: G2 winner vs. G3 winner, 4 p.m.

Drake Lansman

Sauk Valley Media/Shaw Local sports reporter since May of 2024. Drake is a Bettendorf native who graduated from Iowa State University. He previously covered sports in the Quad Cities area for nine years.