2025 IHSA playoffs: Championship game pairings

Montini's Isaac Alexander (28) heads up the sidelines for a touchdown during the IHSA Class 4A semifinals football playoff game Saturday, Nov. 22, 2025 in Lombard.

Montini's Isaac Alexander (28) heads up the sidelines for a touchdown during the IHSA Class 4A semifinals football playoff game Saturday, Nov. 22, 2025 in Lombard. (Brian Hill/bhill@dailyherald.com/Brian Hill/bhill@dailyherald.com)

By Joshua Welge

Here are the championship game pairings of the IHSA Playoffs.

Class 8A

Date and Time
Mount Carmel (13-0)vs.Oswego (11-2)Saturday 7 p.m.

Class 7A

Date and Time
St. Rita (9-4)vs. Brother Rice (12-1)Saturday 4 p.m.

Class 6A

Date and Time
Fenwick (10-3)vs.East St. Louis (10-3)Saturday 1 p.m.

Class 5A

Date and Time
St. Francis (10-3)vs.Providence (10-3)Saturday 10 a.m.

Class 4A

Date and Time
Montini (13-0)vs.Rochester (12-1)Friday 7 p.m.

Class 3A

Date and Time
Byron (13-0)vs.Tolono Unity (12-1)Friday 4 p.m.

Class 2A

Date and Time
Wilmington (12-1)vs. Maroa-Forsyth (11-2)Friday 1 p.m.

Class 1A

Date and Time
Lena-Winslow (12-1)vs. Brown County (11-2)Friday 10 a.m.
