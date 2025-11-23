2025 IHSA playoffs: Championship game pairings

Here are the championship game pairings of the IHSA Playoffs.
Class 8A
|Date and Time
|Mount Carmel (13-0)
|vs.
|Oswego (11-2)
|Saturday 7 p.m.
Class 7A
|Date and Time
|St. Rita (9-4)
|vs.
|Brother Rice (12-1)
|Saturday 4 p.m.
Class 6A
|Date and Time
|Fenwick (10-3)
|vs.
|East St. Louis (10-3)
|Saturday 1 p.m.
Class 5A
|Date and Time
|St. Francis (10-3)
|vs.
|Providence (10-3)
|Saturday 10 a.m.
Class 4A
|Date and Time
|Montini (13-0)
|vs.
|Rochester (12-1)
|Friday 7 p.m.
Class 3A
|Date and Time
|Byron (13-0)
|vs.
|Tolono Unity (12-1)
|Friday 4 p.m.
Class 2A
|Date and Time
|Wilmington (12-1)
|vs.
|Maroa-Forsyth (11-2)
|Friday 1 p.m.
Class 1A
|Date and Time
|Lena-Winslow (12-1)
|vs.
|Brown County (11-2)
|Friday 10 a.m.