Joliet Public Schools District 86 employees receive service awards

Joliet Public Schools District 86 recognized 184 of its employees with service awards at the start of the 2024-25 school year

35 Years: Barbara Knupp, Gompers Junior High; Thomas Devine, Marycrest Early Childhood Center; Rebecca Nahas, J.F. Kennedy Administrative Center; Dawn Schwahn, Hufford Junior High

30 Years: Dr. John Armstrong, J.F. Kennedy Administrative Center; Perdeta Berry, Hufford Junior High; Dawn Cerrillo, Dirksen Junior High; Andrea Kirchman, Gompers Junior High

25 Years: Georgia Balderas, Carl Sandburg Elementary; Lisa Kreml, Eisenhower Academy/Forest Park Individual Education (I.E.); Jennifer McAleer, Lynne Thigpen Elementary; JodiLyn Simmons-Machota, J.F. Kennedy Administrative Center; Christine St. Germain, Woodland Elementary; Erica Stabrawa, J.F. Kennedy Administrative Center; Dawn Stuart, Gompers Junior High; Jennifer Viglielmo, M.J. Cunningham Elementary; Catherine Wagner, Marycrest Early Childhood Center; Clarence Williams, Hufford Junior High; Jeffrey Woods, T.E. Culbertson Elementary; Stefanie Young, Carl Sandburg Elementary

20 Years: Elizabeth Armstrong, M.J. Cunningham Elementary; Susanne Bledsoe, Issac Singleton Elementary; Sammie Cast, Thomas Jefferson Elementary; Dr. Yolanda Coleman, T.E. Culbertson Elementary/A.O. Marshall Elementary; Dawn Crowder, Gompers Junior High; Andrew Darin, J.F. Kennedy Administrative Center; Jaime Foxworth, Dirksen Junior High; Tiffani Grimanis, Sator Sanchez Elementary; Jessica Guerrero, Edna Keith Elementary; Terina Hasselbring, Washington Junior High; Sheila Huckins-Riley, Isaac Singleton Elementary; Elissa Huntowski, Dirksen Junior High; Julia Krizmanic, Hufford Junior High; Elizabeth Manzi, Pershing Elementary; Belia Mateo, Sator Sanchez Elementary; Cynthia Ortiz, Dirksen Junior High; Kelley Ratajczak, M.J. Cunningham Elementary; Christine Reed, Gompers Junior High; Gail Riegel, Farragut Elementary; Christopher Suffecool, Isaac Singleton Elementary; Patricia White, Lynne Thigpen Elementary; Angelica Cisneros, Gompers Junior High; Victoria Wade-Turner, Washington Junior High

15 Years: Roy Bazan, Building Support Services; Janet Carroll, Sator Sanchez Elementary; Rosa Carvajal, Isaac Singleton Elementary; Cjonell Collins, Eisenhower Academy; Nadia Dana, Farragut Elementary; Danielle Delaney, Edna Keith Elementary; Jessica Diaz, Hufford Junior High; Melody Ervins, Washington Junior High; Rene Fitz-Henley, T.E. Culbertson Elementary/Edna Keith Elementary; Andrea Gandy, Gompers Junior High; Marissa Goodlet, Isaac Singleton Elementary; Loretta Gutierrez, Sator Sanchez Elementary; Veronica Hatch, Isaac Singleton Elementary; Jaquelyn King, Farragut Elementary; Ashley Kloster, Farragut Elementary; Nikki Lorence, Eisenhower Academy; Michelle Lynn, Hufford Junior High; Sheena Manola, J.F. Kennedy Administrative Center; Susan Ochs, Woodland Elementary; Elizabeth Ostrem, Sator Sanchez Elementary; Kathryn Ross, Dirksen Junior High; Melissa Sanchez, Sator Sanchez Elementary; John Talarico, J.F. Kennedy Administrative Center; Michael Terry, Taft Elementary; Maria Vital, Washington Junior High; Daniel Wikert, Gompers Junior High; Dwayne Williams, J.F. Kennedy Administrative Center; Ruty McCord, Taft Elementary

10 Years: Yamaira Acevedo, Isaac Singleton Elementary; Marisela Bailon, Washington Junior High; Shawn Baron, Hufford Junior High; Mary Kay Bessler, Hufford Junior High; Linda Bogdanic, Forest Park I.E.; Vanessa Boyle, Isaac Singleton Elementary; Anthony Brown Sr., Building Support Services; Jacqueline Coclanes, Pershing Elementary; Theresa Curry, Gompers Junior High; Danielle Daletski, Pershing Elementary; Verenice Diaz, M.J. Cunningham Elementary; Jennifer Domagala, Pershing Elementary; Octavia Dougherty, A.O. Marshall Elementary; Miki Duria, Gompers Junior High; Arielle Fujiwara, Gompers Junior High; Sandra Garcia, A.O. Marshall Elementary; Kristen Hanna, Sator Sanchez Elementary; Jordan Harris, Pershing Elementary; William Hartsell II, Pershing Elementary; Claudia Hernandez, M.J. Cunningham Elementary; Rolland Jasper, Dirksen Junior High; Michael Kosinski, Eisenhower Academy; Audrey Kuhne, Pershing Elementary; Zoe Lindstrom, Forest Park I.E.; Lisa Lynch, J.F. Kennedy Administrative Center; Colleen Mellske, Thomas Jefferson Elementary; Desiree Morales-Galvan, Sator Sanchez Elementary; Megan Palka, Farragut Elementary; Marcia Peart, Farragut Elementary; Antonio Pena, Isaac Singleton Elementary; Shanelle Phillips, Taft Elementary; Alexandra Pilarcik, Pershing Elementary; Christopher Prenger, Lynne Thigpen Elementary; Jennie Regal, Gompers Junior High; Samantha Richardson, A.O. Marshall Elementary; Scott Richter, Gompers Junior High; Emily Schwartz, A.O. Marshall Elementary; Joel Sischo, J.F. Kennedy Administrative Center; Brandyn Smith, Washington Junior High; Julie Stevens, Dirksen Junior High; Raquel Villagomez, Farragut Elementary; Kenneth Villasenor, Washington Junior High; Sergio Vital, Forest Park I.E.; Stephanie Winkle, M.J. Cunningham Elementary; Monica Yanajara, Thomas Jefferson Elementary; William Johnson, J.F. Kennedy Administrative Center; Paul Viano, A.O. Marshall Elementary

5 Years: Megan Aguilar, Lynne Thigpen Elementary; Laura Arias, Gompers Junior High; Paola Artmann, Thomas Jefferson Elementary; Joellen Augustine-Mau, M.J. Cunningham Elementary; Susan Badalamenti, J.F.K. Administrative Center; Jessica Barwa, Washington Junior High; Kathleen Beeson, Hufford Junior High; Yesenia Bernal, Washington Junior High; Mariah Berry, Pershing Elementary; Samantha Bruno, Eisenhower Academy; Gina Burzawa, Pershing Elementary; Sarah Ann Byrne, Hufford Junior High; Marcy Cantu, Thomas Jefferson Elementary; Kathleen Carroll, J.F. Kennedy Administrative Center; Crystal Casey, J.F. Kennedy Administrative Center; Amy Ciesielski, Washington Junior High; Neftali Cisneros Jr., Sator Sanchez Elementary; David Clark, Dirksen Junior High; Christina Connor, Thomas Jefferson Elementary; Stacy Countee, T.E. Culbertson Elementary; Melissa Crosby, Marycrest Early Childhood Center; Scott Depaul, Washington Junior High; Jacelyn Desmarais, Sator Sanchez Elementary; Christina Dodge, Hufford Junior High; Mary Doody, Farragut Elementary; Jaime Elkhoury, Pershing Elementary; Carly Ellis, Washington Junior High; Karen Faciana, Hufford Junior High; Yadira Guillen, Isaac Singleton Elementary; Monica Guzman, Hufford Junior High; Caleb Hasselbring, Hufford Junior High; Amber Hess, Sator Sanchez Elementary; Cheryl Hoffman, Edna Keith Elementary; Emily Hoffman, Sator Sanchez Elementary; Susan Jachymiak, Hufford Junior High; Susan Klabisch, Marycrest Early Childhood Center; Erica Krusinski, Pershing Elementary; Ana Lopez, M.J. Cunningham Elementary; Noemi Lozano, Marycrest Early Childhood Center; Amy Miller, Dirksen Junior High; Melanie Miller-Moralez, Gompers Junior High; Ariana Moore, Edna Keith Elementary; Cristal Munguia, Thomas Jefferson Elementary; Sandra Oram Van Cleave, Lynne Thigpen Elementary; Michelle Panek, Gompers Junior High; Tammy Pennington, Sator Sanchez Elementary; Tyler Piekarski, Thomas Jefferson Elementary; Danielle Quinn, Hufford Junior High; Amelia Rafferty, Dirksen Junior High; Samantha Ringo, Washington Junior High; Jose Rivera Rivera, Thomas Jefferson Elementary; Marlene Ruiz, Edna Keith Elementary; Sarah Schimanski, Washington Junior High; Jennifer Shear, Washington Junior High; Melissa Sieder, Hufford Junior High; Kyleigh Siever, Carl Sandburg Elementary; Debra Stachovic, Dirksen Junior High; Patricia Ulloa-Guzman, J.F. Kennedy Administrative Center; Erik Van Der Stuyf, Hufford Junior High; Maricela Villagomez, Marycrest Early Childhood Center; Laticha Walton, Edna Keith Elementary; Robert Welch Jr., Washington Junior High; Carol Williams, Hufford Joseph Wyrwas, Hufford Junior High; John Zalud, Building Support Services; William Lee, Isaac Singleton Elementary; Pamela Williams, Taft Elementary