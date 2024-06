SVCC names dean’s, president’s lists for spring 2024 semester

The exterior of Dillon Mall, a main entrance to Sauk Valley Community College, seen on Friday, April 21, 2023. (Shaw Local File Photo)

DIXON — A total of 257 full- and part-time Sauk Valley Community College students have been named to the president’s list for high academic achievement during the spring semester.

Another 137 students made the dean’s list. SVCC President David Hellmich said 73 full-time students topped the president’s list with straight “A” averages. The students and their hometowns include:

President’s list: Full-time students, 4.0 GPA

Amboy: Dana L. Merriman, Madeline T. Foster.

Ashton: Cailin M. Bogle, Rhylee McCaslin.

Chadwick: Emma J. Foster.

Clinton: Kara S. Stoecker.

Dixon: Addyson V. North, Amarildi Riska, Chloe R. Hofilena, Collin D. Tran-Howland, Harvest H. Day, Holli Miller, Kate J. Heppler, Katie Shafer, Kyle A. Bell, Mary E. Shipman, Melanie L. Armstrong, Nathan M. Gillette, Rylan E. Ramsdell, Sara E. Hintz, Shannon M. Kolner, Tiffany M. Osenberg, Vanessa Frutos.

Harmon: Carter L. Boehle, Joshua E. Gordon.

Milledgeville: Cayden T. Akers.

Morrison: David M. Meyer, Katherine H. Eggemeyer, Marco A. Alvarado, Rongxuan Li, Shelby G. Veltrop.

Oregon: Andrew R. Boken, Ava R. Wight, Kaliyah Hollimon, Tyler C. Bergren.

Ottawa: Sofie G. Offermann.

Polo: Jasey M. Green, Lindee M. Poper, Madissen J. Allen, Taryn Y. Zell.

Princeton: Mckenzie L. Hecht.

Rock Falls: Adriana M. Pineda, Ashyia J. Love, Austin J. Cernich, Cailin L. Kyarsgaard, Katherine A. Kinney, Lauren R. Tupper, Raeann J. Reyes, Samuel E. Leach, Tucker J. Velazquez.

Sterling: Barry R. Lippens, Blake M. Nettleton, Gabriel L. Ademoski, Garet K. Lippens, Kaleb C. Hohlen-Francque, Kylie K. Lenninger, Lindsey K. Johnson, Lukas A. Schrader, Makayla L. Wolfe, Michael A. Jenkins, Nicolas Celestino, Rowan M. McNeill, Sarah E. Thomaschefsky, Shawn M. Skinner, Tasha L. Selden, Thomas A. Holcomb, Trevor J. Dir, Tristan P. Oelrichs.

Thomson: Lacey L. Eissens.

Walnut: Blake Dietz, Liana C. Ledergerber, Madison K. Vick, Sarah R. Howes.

President’s List: Part-time students, 4.0 GPA

Albany: Jeremiah Fish.

Amboy: Austin R. Shugars, Nataly L. Jones, Skyler P. Ware.

Ashton: Brianna M. Gonnerman, Katara A. Paul, Rebecca A. Shoemaker.

Bradford: Connor Scott.

Chadwick: Hailey P. Rannfeldt, Maliah K. Grenoble.

Dixon: Anita L. Shore, Annelise D. Brown, Ashley A. Frey, Ashley R. Mairs, Baida S. Alfarraj, Brooke Richardson, Chelsea B. Brown, Cheyanne Anderson, Colton L. Youngren, David R. Laird, Ganganbaigali Mazzarisi, Gianna E. Sagel, Greg T. Wedekind, Jacob J. Delashmit, Jeffrey L. Berry, Jordyn L. Crawford, Lani R. Steder, Lauren E. Burrs, Lauren E. Stone, Layni A. Lappin, Lexzandria J. Germanson, Logan S. Palmer, Lucas J. Schaab, Maddox Knauer, Mason R. Weigle, Nora J. Fordham, Olivia L. Cox, Samuel H. Zimmerman, Sarah Stegbauer, Stephen S. Borden, Valeria Salgado, Victoria Bowers, Ximena Hernandez-Rojas.

Eldena: Gabriel D. Jones.

Franklin Grove: Ermira Ramadani, Olivia R. Gould.

Fulton: Marcus H. Dixon.

Harmon: Maeve E. Larson.

Lanark: Katelyn Fink.

Lyndon: Emma M. Cain.

Mendota: Briana Avila.

Morrison: Hannah M. Rillie, Jaicee E. Bush, Keegan T. Mayberry.

Mount Carroll: Victoria A. Moshure.

Mount Morris: Lurana J. Noorlag.

Ohio: Ellie A. Snodgrass.

Oregon: Elijah J. Nally, Jenna E. Holsker.

Peru: Gabrielle Englehaupt.

Polo: Jacob D. Eychaner, Joshua M. Conway, Sadie Baumann.

Prophetstown: Avery Olinger, Christopher F. Weech.

Rock Falls: Alec B. Akerman, Allie M. Cook, Elisabeth J. Megli, Gavin Sands, James P. Bates, John M. Epps, Josie R. Rank, Kallie D. Insley, Lindsay M. Williams, Marshawn Hubbard, Mayson R. Burns, Molly E. Hackbarth, Rosa A. Ibarra, Seth Schwirblat, Weston C. Frymire, Whitney A. Schwindenhammer.

Savanna: Sarah J. Rubio.

Sheffield: Addison L. Wessel.

Sterling: Alexander W. Sucher, Andrea L. Rogers, Ashley Aguilar, Blake S. Johnson, Brenna R. Book, Cytlalik Cadenas, Espen C. Hammes, Hanna N. Gomez, Jasmine A. Lilly-Lee, Jayden R. Linton, Jerome Licudine, Joshua J. Leif, Kevin N. Montino, Leah M. Kalina, Lesdy B. Huaracha, Malachi K. Greschke, Maria E. Cid Tochimani, Michael D. Plemmons, Millicent A. Moreno, Nicole Prusator, Samantha Feather, Samuel O. Mauch, Tricia A. CarSkaden, Tristin L. Turner, Troy Lawrence.

Sublette: Emma K. Dinges.

Thomson: Emily B. Hinrichs.

Walnut: Adriana F. Splitt, Blake M. Helms, David W. Dzurisin, Emma Pistole, Josie M. Edlefson, Katelyn M. Stoller, Matalyn G. Michlig, Nolan R. Nugent, Titus L. Cook.

West Brooklyn: Connor J. Burkhart.

Wyanet: Makenna R. Maupin.

President’s list: Full-time students, 3.75 GPA or better

Ashton: Jillian L. McLaughlin Sara Ramadani.

Dixon: Abagail R. Knipple, Alexis McConnell, Austin J. Mattingly, Blayke E. Holbrook, Courtney M. Ortgiesen, Elayna M. Felder, Hayden Steinmeyer, Morgan E. Heppler, Morgan R. Leslie, Riley K. Dunn, Trent A. Heller.

Erie: Kolby R. Franks.

Franklin Grove: Austin J. Hochstein, Katelyn N. Bass.

Fulton: Gabriel Marcum.

Milledgeville: Hailey M. Druien.

Morrison: Gracelyn N. Street-Wood, Landri F. Harmon, Mason Dykstra.

Mount Morris: Andrew J. McKanna.

Ohio: Colbie C. Carl, Troy D. Anderson.

Polo: Kathryn L. Strauss.

Rock Falls: Becka Ella Villo, Brooke E. Danreiter, Brooklyn D. Zigler, Colt Adams, Justice D. Pyron, Kaitlyn K. Jones.

Sterling: Antonio Cervantes, Audriana R. Burks, Bruce A. Goebig, Christina A. Chattic, Cole J. Bruins, Juan C. Cabral, Marcus G. Almasy, Nathan Ottens, Payton Lambrecht, Rhylee B. Delgado, Shelly L. Meier.

Tampico: Benjamin W. Lantz.

President’s list: Part-time students, 3.75 GPA or better

Amboy: Maura E. Moeller.

Dixon: Addyson J. Kinn, Kelly A. Lohse, Madalyn L. Munson, Mallory S. Buskohl, Mia I. Avila, Victoria A. Grossman.

Harmon: Ingrid J. Larson.

Lyndon: Jessica E. Woodworth.

Rochelle: Xenia E. Sanchez Turcios.

Rock Falls: Eliana R. Castillo, Sammantha M. Portner, Savanna N. Keefer.

Sterling: Avrie G. Prado, Emily M. Kort, John B. Refuerzo, Madaline E. Grove, Roquelle S. Penaflor.

Tampico: Joshua A. Beck.

Utica: McKenzie J. Lewis.

Deans’ list: Full-time students, 3.5-3.749 GPA

Albany: Alexis J. Miniel, Arieanna M. Moreland.

Amboy: Addison R. Shaw, Mason E. Ely, Meghan L. Borell.

Ashton: Grace O. Cochrane

Dixon: Alexsia S. Funderberg, Bashar M. Elbzour, Carson Faley, Christian M. Stevens, Emma J. Castro, Joey Brumbly, Kaden M. Welty, Kaitlynn E. Pfeiffer, Mekhi M. McGlown, Melissa M. Carrasco, Owen J. McBride, Owen R. Angell, Sarah-Elizabeth M. Haenitsch, Sydney G. Hargrave.

La Salle: Aubrie C. Krug.

Milledgeville: Ashlyn J. Hendrick.

Morrison: Ethan P. Wiebenga, Hailey Kozovic, Payton A. Decker.

Mount Morris: Isabella S. Koertner.

Oregon: Anna J. Withers, Kaeokai S. Rinaldo Jacobs.

Polo: Annalise L. Stamm, Brady R. Wolber, Sydney A. Anderson.

Prophetstown: Caleb D. Naftzger, Elizabeth N. Hinton, Jaiden N. Oleson, William C. Johnson.

Rock Falls: Lyden L. King, Mark A. Durham, Shelby L. Menez, Ty A. Brockman, Yasmin A. Flores, Yesenia M. Solis.

Spring Valley: Brook E. Brown.

Sterling: Addalyn P. Sullivan, Anthony J. Amezola, Beckham H. Marquez, Braden T. Hartman, Cohen M. DeHaven, Constance E. Farrington, Daniel P. Knapp, Daylen C. Stage, Gracey A. Malmberg, Grant P. Koerner Isabella M. Ruth, Jesse Garcia, Jewelia L. Snitchler, Jhunef B. Botacion, Kaidence E. Stroup, Mariela Salgado, Monica A. Healy, Olivia G. Kenney, Robert M. Scott, Santos I. Rodriguez-Hughes.

Sublette: Chanlor W. Pohl.

Walnut: Cassidy J. Peterson, Darla J. Kepner, Tyra N. Sayler.

Dean’s list: Part-time students, 3.5-3.749 GPA

Albany: Aaron M. Portz

Amboy: Alexis R. Ketchum, Hannah R. Scudder.

Ashton: Ethan R. Vogeler, Samantha F. Zellers

Bradford: Dakota L. Alexander.

Chadwick: Cortlan D. Stahl, Regan A. Scidmore.

Dixon: Cecelia C. Miller, Christina L. Mccoy, Emma P. Kerley, Janaeya E. Helfrich, Kelsey L. Woolard, Kendall R. Scudder, Lindsay R. Good, Owen M. Rangel, Riza R. Mirtoski, Ryne B. McFalls, Sade D. McHenry, Samantha F. Boehm, Sarina N. Dodge, Shyanne M. Robinett, Sydney H. Chesley, Uriel Y. Santos, Victoria A. Schreiner.

East Moline: Krista E. Bass.

Forreston: Derek M. Danekas, Tyler P. Bass.

Franklin Grove: Autry B. Prior, Yanel Jones.

Fulton: Jack A. Mitchell, Madyson R. Luskey, Paige E. Lower.

Mendota: Reanna R. Brant.

Milledgeville: Damon G. Miller, Kylee J. Jensen, Rylan A. Shenefelt.

Morrison: Madison C. Krum, Rachael M. Bennett.

Prophetstown: Leslie N. Sonnenberg, Owen Farral, Owen S. Miller.

Rochelle: Derek A. Johnson.

Rock Falls: Alexa R. Reyes, Alyssa M. Devers, Brady A. Root, Braeden Thome, Carmelita A. Ayala-Ortiz, Christy L. Buck, Claire R. Bickett, Denali J. Stonitsch, Emma J. Skinner, Hailey R. Vos, Login J. McIntosh, Sonja Bass.

Rockford: Rakym Goodman.

Shannon: Layne Sukut.

Sterling: Addison E. Foster, Brayden L. Vereide, Brian W. Haenni, Enoch Buyno, Estefania Cayetano, Estella Gardner, Hailey Walters, John J. Oelrichs, Kara K. Ellis, Martin E. Brito, Mikayla F. Gazo.

Walnut: Eli D. Attig.

West Brooklyn: Elly N. Jones.

Wyanet: Jordan R. Britt.