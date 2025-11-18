2025 All-Fox Valley Conference football team announced

Here is the All-Fox Valley Conference football team for the 2025 season, as selected by coaches.
Burlington Central: Aidan Nuno, sr., OL/DL; Henry Crumlett, sr., OL/DL; Zach Hultgren, sr., OL/DL; Noah Hedlund, sr., RB/LB; Matt Bending, sr., TE/DL; Tyler McGladdery, sr., RB/LB; Landon Arnold, sr., QB; Parker Auxier, jr., RB/DB; Liam Schultz, jr., LB; Sam Maglares, sr., DB; Henry Deering, sr., RB
Cary-Grove: Logan Abrams, sr., FB/LB; Landon Moore, sr., WR/DB; Jack Hissong, sr., OL/DL; Andy Bolf, sr., OL/DL; Brady Buhl, sr., OL; Brady Elbert, sr., TE/LB; Jackson Berndt, so., QB; Oliver Antonelli, sr., LB; Anthony Medina, sr., TE
Crystal Lake Central: Tyler Porter, sr., RB/LB
Crystal Lake South: Noa Franch, sr., WR/DB; Gavin Hastings, sr., WR/LB; Michael Silvius, jr., QB/K
Dundee-Crown: Ryan Pierce, sr., WR/DB; Kadin Malone, sr., RB; Isaac Grzynkowicz, jr., QB; Max Backaus, jr., TE; Xavier Ingram, jr., OL/DL
Hampshire: Chris Whetstone, sr., RB/S; Carter Hintz, jr., OL/LB; Knox Homola, so., FB/LB; Ivan Lechuga, jr., TE/LB; Alex Sakolari, sr., OL/DL;
Huntley: Ryan Wabel, sr., OL/DL; Chase Hojnacki, so., RB; Malik Carter, so., QB; Colin Kalemba, sr., DB; Connor Wade, sr., WR/DB; Mason Maldonado, sr., DL; Jonas Owens, sr., LB
Jacobs: Lucas Retzler, sr., OL/DL; Caden DuMelle, sr., RB/LB; Justin Gonzalez, sr., RB/CB; Michael Cannady, sr., RB/LB; Jack Coates, so., TE/LB; Randall Brown, jr., OL/DL; Brandon Chvatal, sr., LB; Connor Uhler, sr., OL/DL; Carson Goehring, sr., WR/CB
McHenry: Jeffry Schwab, sr., QB; James Butler, sr., DB; Jeremy Beese, sr., LB; Chase Miller, sr., OL; Aiden Ramirez, sr., OL/DL
Prairie Ridge: Luke Vanderwiel, sr., QB/DB; Logan Thennes, sr., RB/DB; Ben Nystrom, sr., OL/DL; Angelo Kay, sr., OL/DL; Zach Mason, sr., OL/DL; Eli Loeding, sr., WR/DB; Hunter Mosolino, so., TE/LB; Vincent Byk, so., FB/LB; Jake Wagler, jr., FB; Owen Satterlee, jr., RB/LB; Ethan Hart, jr., LB