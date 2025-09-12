A look at the all-time Hall-Mendota football rivalry

Hall and Mendota will meet on the gridiron for the 83rd time in 108 years Friday night on the Trojans’ turf.
They first played more than a century ago with records showing a 27-7 Mendota victory in 1917.
Hall joined Mendota in the now defunct NCIC in 1942, the start of a reunion lasting into the next century. The teams did not meet from 2011-2019 followin the breakup of the NCIC with Hall joining the Three Rivers Conference and the Trojans the Big Northern Conference after each had a short run in the West Central Conference.
They renewed acquaintances in 2021 when Mendota joined the Three Rivers, a game that the Trojans won 43-34.
According to BCR records, the Red Devils hold a 43-39 series edge in 82 meetings, winners of the last three.
They have met three times in the playoffs, with the Trojans winning the first meeting at home in 1987 and Hall the last two, 1991, and again in 1995 at Mendota on the way to the 3A State championship.
Here’s a look at scores dating back through 1917. The game site when available is marked at Hall (H) and at Mendota (M):
1917 - Trojans 27-7
1918- Trojans 39-13
1919 - Trojans 6-0
1920 - Red Devils 6-0
1921 - Did not play
1922 - Red Devils 19-9
1923 - Red Devils 6-0 (H)
1924-39 - did not play
1940 - Trojans 32-0
1941 - Red Devils 25-13
1942 - Red Devils 6-0
1943 - Red Devils 39-12
1944 - Red Devils 46-0
1945 - Red Devils 20-7
1946 - Red Devils 46-0
1947-49 - Did not play
1950 - Red Devils 26-0 (M)
1951 - Red Devils 18-13 (H)
1952 - Trojans 32-6 (M)
1953 - Red Devils 14-12 (H)
1954 - Trojans 26-0 (M)
1955 - Trojans 31-12 (H)
1956 - Trojans 18-13 (M)
1957 - Red Devils 19-0 (H)
1958 - Red Devils 39-14 (M)
1959 - Trojans 39-13 (H)
1960 - Trojans 51-6 (M)
1961 - Trojans 21-0 (H)
1962 - Red Devils 31-13 (M)
1963 - Red Devils 43-19 (H)
1964 - Trojans 20-6 (M)
1965 - Red Devils 20-0 (H)
1966 - Red Devils 20-13 (M)
1967 - +Trojans 1-0 (H)
1968 - Trojans 14-0 (M)
1969 - Trojans 26-12 (H)
1970 - Trojans 40-2 (M)
1971 - Red Devils 27-15 (H)
1972 - Red Devils 12-6 (M)
1973 - Red Devils 35-0 (H)
1974 - Trojans 14-0 (M)
1975 - Trojans 35-0 (H)
1976 - Trojans 12-0 (M)
1977 - Red Devils 7-2 (H)
1978 - Red Devils 21-16 (M)
1979 - Trojans 36-6 (H)
1980 - Trojans 28-0 (M)
1981 - Trojans 34-6 (M)
1982 - Trojans 14-0 (H)
1983 - Red Devils 31-7 (H)
1984 - Trojans 21-0 (M)
1985 - Trojans 16-7 (H)
1986 - Trojans 34-14 (M)
1987 - Red Devils 21-14 (H)
- *Trojans 40-14 (M)
1988 - Trojans 18-7 (M)
1989 - Red Devils 42-21 (H)
1990 - Trojans 20-14 (M)
1991 - Red Devils 21-8 (H)
- *Red Devils 22-0 (H)
1992 - Trojans 26-8 (M)
1993 - Red Devils 37-22 (H)
1994 - Red Devils 24-14 (M)
1995 - Trojans 23-16 (H)
- *Red Devils 28-7 (M)
1996 - Red Devils 33-13 (M)
1997 - Red Devils 56-20 (H)
1998 - Red Devils 20-8 (M)
1999 - Red Devils 33-13 (H)
2000 - Red Devils 29-7 (M)
2001 - Red Devils 49-6 (H)
2002 - Red Devils 32-0 (M)
2003 - Red Devils 40-15 (H)
2004 - Red Devils 27-16 (M)
2005 - Red Devils 48-20 (H)
2006 - Red Devils 41-14 (M)
2007 - Trojans 21-14 (H)
2008 - Trojans 28-20 (M)
2009 - Trojans 17-0 (H)
2010 - Trojans 17-0 (M)
2021 - Trojans 43-34 (M)
2022 - Red Devils 66-45 (H)
2023 - Red Devils 34-7 (M)
2024 - Red Devils 62-27 (H)
* Playoff game
+ Mendota received a 1-0 forfeit win due to Hall playing an ineligible player. Hall had won the game 21-20
All-time series: Hall 43, Mendota 39