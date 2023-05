WIU and SIU-E dean’s list, other academic honors for Sauk Valley college students

Academic achievements by college students from the Sauk Valley.

Western Illinois University

Dean’s list

Shannon. Emma P. Joens, Logan Riley Miller.

Thomson. Hannah M. Guilinger.

Dixon. Ethan M. Hoyle, Charlotte L. McCoy, Juliana M. Rotella, Ian E. Thomas.

Franklin Grove. Tyler D. Reyes.

Byron. Nathan R. Penrod.

Kings. Sara R. Sanderson.

Rochelle. Diego A. Escobar.

Stillman Valley. Haley N. Taylor.

Erie. Hailey R. Venhuizen, Logan F. Wheeler, Bailey C. Youngberg.

Fenton. Malory S. Eggers.

Morrison. Anthony D. Fulton, Dalton E. Hlubek, Garrett C. Hlubek, Michael A. Melton, Matthew E. Nichols, Cadie J. Unger.

Prophetstown. Kayleen A. Church.

Rock Falls. Arleth Diaz, Tayler Lippens, Takia A. McGowan.

Sterling. Alyxia E. Garcia, Chase Graham, Gillian G. Schumacher.

Southern Illinois University-Edwardsville

Dean’s list

Amboy. Zander Huggins.

Dixon. Jacob Gusse, Madeline Gusse, Gabrielle Kitzman.

Fulton. Andrew Stingley.

Mount Carroll. Shelbi Miller.

Byson. Morgan Jackson.

Davis Junction. Faith Cavers, Jacob Fitzsimmons.

Oregon. Emma Johnson, Maya Key.

University of North Georgia

Commencement

Mount Morris. Sawyer Foss, master of science, kinesiology.

St. Norbert College

Dean’s list

Dixon. Thomas Powers.

Sterling. Drew Scott.

Bob Jones University

Commencement

Lanark. Jaxon Dobish, associates in business

Olivet Nazarene University

Dean’s list

Dixon. Sara Digrazia

Rochelle. Emily Engelkes.

Fulton. Sara Norman.

Wilkes University

Commencement

Oregon. Jodi Point, master of science in nursing.

Minnesota State Mankato

Degree candidates

Sterling. Madison Vandersee, master of science, Experiential Education

University of Nebraska-Lincoln

Commencement

Dixon. Ava Elizabeth Berkey, bachelor of science, College of Arts and Sciences.

Cedarville University

Dean’s list

Mt. Morris. Kara Hudson

University of Evansville

Dean’s list

Dixon. Elle Jarrett

Central College

Undergraduate Research and Creative Inquiry

Milledgeville. Tessa Brubaker, Us and the Relationship Between Personality and Conspiracy Theory Belief

Rochelle. Greg Ricketts, What Impacts Athletic Departments’ Revenues?

University of the Cumberlands

President’s list

Rock Falls. Breanna Mitchem.

University of Wisconsin-Whitewater

Dean’s list

Dixon. Logan Griswold, Brody Potter, Mitchell White.

Sterling. Ryan Heffelfinger.

Lanark. Naomi Mullen.

Polo. Lauren Strauss.

Oregon. Evan Vache.

Trinity Christian College

Dean’s list

Morrison. Anika Wicker

Maryville College

Dean’s list

Oregon. Adrian Pierce

Benedictine College

Dean’s list

Rochelle. Juliana Vowels.