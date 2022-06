Sauk Valley-area students recognized for college academic honors

Academic excellence from Sauk Valley area students at colleges and universities.

University of Wisconsin-Madison

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Gretchen Bushman

Sterling: Lauren Humphreys

Northern Michigan University

Winter 2022 Dean’s List

Byron: Joshua Johnson

University of Alabama

Spring 2022 Commencement

Rock Falls: Mikaela Jasinski, master of arts

Monmouth College

Spring 2022 Dean’s List

Sterling: Shay Hafner

Chadwick: Samantha Hartman

Fulton: Eathan Long

Paw Paw: Timothy McNally

Fulton: Kyler Pessman

Mount Carroll: Kaleb Plattenberger

Mount Carroll: Kody Plattenberger

University of Wisconsin-Stevens Point

Spring 2022 High Honors

Rochelle: Olivia Piloni

Sterling: Samuel Janssen

Spring 2022 Honors

Stillman Valley: Jack Orlando

Augustana University

Spring 2022 Dean’s List

Sterling: Isaiah Ryan

LeTourneau University

Spring 2022 Commencement

Lee: Brandon Griffith, bachelor of science in engineering, cum laude

Wisconsin Lutheran College

Spring 2022 Dean’s List

Fulton: Faith Ottens

Clarke University

Spring 2022 Dean’s List

Ashton: Brittney H. Mundell

Dixon: Marlie R. Beauchem

Franklin Grove: Camdyn L. Penick

Polo: Zoie A. Sellers

Washburn University

Spring 2022 President’s List

Morrison: Rebecca Suarez

Bellarmine University

Spring 2022 Dean’s List

La Moille: Katelyn Kapraun

Greenville University

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Shauni Warner

Luther College

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Patrick Powers

Evidence in Motion Institutes of Health Professionals

Commencement Spring 2022

Polo: Pamela (Panjee) Plachno, doctorate degree in physical therapy

University of Iowa

Spring 2022 Dean’s list

Ohio: Brianna Blaine

Sterling: Allie Foster, Brooklynn Freas, Grace Sandrock

Amboy: Savannah Ikens

Walnut: Malorie Kindred

Oregon: Chloe Klein

Rochelle: Sofia Lenkaitis

Rock Falls: Meagan Moore

Chana: Ashley Rhodes

Ashton: Luke Warner

Dixon: David Whitcombe

Clarke University

Spring 2022 commencement

Morrison: Lauren Vos, Bachelor of Arts, Biology, Magna Cum Laude

Mount Morris: Jacob Kwak, Bachelor of Arts, Business Administration

University of Dubuque

Spring 2022 Dean’s List

Byron: Grace Lagerhausen, Zachary Tucker

Erie: Lexus Georgean, Joshua Hammer

Lanark: Braydin Preston

Milledgeville: Kira Finifrock

Mount Carroll: Hannah Bauch, Olivia Burton

Polo: Kaylene Hess

Rock Falls: Dacotah Lowrance