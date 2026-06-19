Sauk Valley Community College announces president’s, dean’s lists for spring semester

Sauk Valley Community College in Dixon has announced the full-time and part-time students named to the president’s and dean’s lists for high academic achievement during the spring 2026 semester.

An additional 157 students made the dean’s list.

A total of 96 full-time students topped the president’s list with straight “A” averages (4.0 GPA).

President’s list, full-time students, 4.0 GPA

Amboy

Austin R. Shugars, Jason R. Heath, Liam H. Shaw, Rylyn T. Karrow, Trevor Dickey,

Ashton

Mary-Therese A. Prewett

Chadwick

Hannah R. Foster, Lillian R. Ebersole

Dixon

Abagail R. Knipple, Aidan L. Hoffman, Amelia R. Lohse, Ashley A. Frey, Bailey Cassens, Brayden Anderson, Brett T. Cumberland, Delaney D. Bruce, Emily M. Mills, Hampton Petska, Jalesa Rodgers, Jaxson Kastner, John A. Rabadan, Joseph T. Oswalt, Kelis W. Green, Lani R. Steder, Maggie Richetta, Marlyce Miller, Matthew T. Becker, Samuel H. Zimmerman, Thomas M. Koski, Tyler J. Fancher

Erie

Jack Hockaday

Fulton

Kaedence M. Kreider,

Lena

Rebekah Visel

Lyndon

Caden R. Sutton

Marseilles

McKenna M. Cooper

Morrison

Camryn J. Veltrop, Grace C. Wetzel, Madeleine J. Milnes, Parker Pohren, Zachary S. Coons

Mount Carroll

Victoria A. Moshure

Mount Morris

Avery J. Lewis

Ohio

Vincent E. Zembrzuski

Omaha

Anthony Barone

Oregon

Garrett P. Miller, Grace Tremble, Natalya T. Witkowski, Preston T. LaBay

Polo

Alyssa C. Shore, Brooke L. Richardson, Kale R. Grobe, Kameron J. Grobe

Princeton

Dustin Cole, Kiana M. Brokaw, Matthew M. Drinan

Prophetstown

Mya R. Weidel, Sydney G. Schwartz

Rock Falls

Abigail E. Skibinskie, Carmelita A. Ayala-Ortiz, Haley E. Kellum, Jacob R. Hosler, John M. Epps, Leann M. Drazen, Maggie R. Rowzee, Samuel E. Leach, Sydnie R. Flaningam

Savanna

Dallas S. Bunn, Zoey A. Miller

Sheffield

Blake Delgado, Landen Birdsley

Sterling

Drey Burks, Erica L. Wittenauer, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, John D. Kammer, Josephine Bovee, Kevin Anderson, Kuitim Heald, Leah M. Kalina, Lucas Vasquez, Madison M. Koerner, Magaly Flores, Michael D. Plemmons, Molly J. Olson, Paige E. Hancock, Peter J. Garland

Sublette

Quinton Leffelman, Steven T. Bickett

Tampico

Briah A. Merriman

Thomson

Allison I. Duggan, Corrine M. Krontz, Karissa M. Andrews

Walnut

Atticus Middleton, Emma J. Pistole, Kaitlyn Shook, Kloey M. Trujillo

West Brooklyn

Kyler Davis

President’s list, part-time students, 4.0 GPA

Albany

Logan Smither

Amboy

Ellie R. McLaughlin, Gage N. Mumm, Ryan G. Hall, Sarah Henkel

Ashton

Alexandria R. Ethridge, Kate Viall

Baileyville

Daniel Derrer

Bradford

Mikayla M. Radowich

Buda

Libby J. Endress

Dixon

Aaron A. Fagan, Aliana Selmani, Colin Stone, Collin D. Tran-Howland, Connor D. Allen, David A. Habben, Destiny R. Brown, Emily L. Niebauer, Erik R. Albarran, Evan A. Hill, Evelin L. DeLeon, Hunter Roe, Isaac P. Goldman, Jamie L. Villegas, Jenniffer Peters, Jessica J. VonderSmith, Kaitlyn A. Daniels, Karissa S. DuBois, Kayla C. McGuire, Kendall G. Como, Krystal L. Herrera, Matthew Murray, Maximilian Sagel, Mia M. Ashley, Mickenna S. Worrell, Morgan R. Hargrave, Nathaniel J. Burger, Owen Belzer, Presley J. Lappin, Reese Dambman, Riley G. Leazott, Sabrina Neve, Samantha K. Lahey, Stephanie A. Davidson, Sydney H. Chesley, Taurino U. Segretta

Forreston

Derek M. Danekas, Mike W. Watson, Riley Espig

Franklin Grove

Gage Bennett

Fulton

Grace E. Bray, Jessa J. Read, Tyler Barsema

Geneseo

Kailee S. Williams

Lanark

Minnie Markley, Tristan Rekart

Leaf River

Susan M. Schwab

Mendota

Reanna R. Brant

Morrison

Brooklyn J. Thoms, Emily M. Tegeler, Mason Mulderin, Nathan Maloy

Mount Morris

Amber King, Arianna A. Hammer, John B. Cahill, Nathaniel S. Hodson

Nelson

Jayden Bonnell

Ohio

Bartley J. Piper

Oregon

James Justice, Jeffrey P. Rogers, Kyle L. Brechon, Nadia G. Vander Kolk, Nicole Wesselman

Pittsboro

Jared Chenoweth

Polo

Alex T. Hoak, Byron J. Grobe, Christan L. Wells, Daniel Johnstone, Elsa Monaco, Laynie Mandrell, Lydia M. Anderson, Madison E. Glawe, Natalie Augenstine

Princeton

Hannah R. Herro, Kailee J. Winner

Prophetstown

Katie L. Haak, Reagan L. Sibley

Rock Falls

Alexa R. Reyes, Bryce J. Anderson, Carli I. Kobbeman, Emma M. Cernich, Ian T. Finney, Katalina R. Scott, Kayla N. Hackbarth, Kelsey E. Insley, Maddison N. Parham, Mayson R. Burns, Narrissa Gaines, Quinn Stahr, Raul Salgado, Theresa A. Skinner-Huddleston,

Savanna

Shelby J. Williams, Tania Barragan

Sterling

Alexandra Adams, Anna I. Kuhns, Antonio Cervantes, Blake C. Nelson, Bradyn M. Arians, Brenna R. Book, Brenna T. Ernst, Ciara L. Nusbaum, Claudia Camacho, Claudia E. Hansen, Danielle F. Maloney, Ellie Wendelken, Hailey M. Bielema, Jeffrey L. Berry, Jena M. Hernandez, Joshua Lira, Karmen K. Weinrich, Lesdy B. Huaracha, Libby S. Feldman, Lydia E. Osborne, Macy M. Anderson, Michael A. Jenkins, Oscar I. Grande, Riley M. Schultz, Ryan J. Padilla, Samuel O. Mauch, Tammy L. Williams

Sublette

Grace O. Althaus

Tampico

Madison I. Wetzell

Walnut

Anton Zueger, Jacelyn Michlig, Jeremy A. Clay, Miranda Stephenson, Nicole Creekpaum, Paige Ledergerber

Winnebago

Hunter B. Spain

Wyanet

Stone Sabin

Wyoming

Riggens Shafer

President’s list, full-time students, 3.75 GPA or better

Amboy

Brysen J. Full, Lucas Simpson

Ashton

Cameryn A. Winterland, Sara Ramadani

Dixon

Addison L. Arjes, Anne M. McFarlane, Ashlyn M. Southard, Ayla C. Partington, Charles J. Gatz, Collin Kibble, Dylan G. Brumbly, Falan S. Schwarz, Grace A. Shoemaker-Fenwick, Halli J. Grot, Hiram K. Zigler, Jordyn A. Brandenburg, Katrina L. Underhile, Keegan Shirley, Kennedy M. Haenitsch, Laurel A. Chavera, Madison Stegbauer, Samantha Ackman, Stephen S. Borden

Franklin Grove

Olivia R. Gould

Fulton

Miraya A. Pessman, Sophia Leathers

Granville

Sihana Zulbeari

Milledgeville

Connor C. Woodin, Kailyn Hutchison

Morrison

Blake D. Huizenga, Elise K. Richards, Madilyn S. Armitage, Makenzie M. Neas

Mount Morris

Christopher M. Rybicki

Ohio

Sierra H. Spohn

Oregon

Kaitlin Unzicker

Polo

Kayla L. Cholke

Prophetstown

Gracelyn M. Abell, Kaelyn P. Sibley, Tyson K. Skinner

Rock Falls

Allie M. Cook, Amya A. Velazquez, Carmindy M. Ordean, Carter M. Schueler, Denali J. Stonitsch, Kennedy L. Adams, Molly E. Hackbarth, Xander J. Walling, Zoe E. Henson

Sheffield

Emily J. Wright, Kate J. Salisbury

Sterling

Abbey M. Halsne, Alexander J. Maloney, Brett N. Stevens, Christian S. Guzman, Iker R. Zaragoza, Kaden A. Griswold, Menter F. Jacobs, Spenser J. Pearson

Tampico

Chloe R. Slock

Walnut

Eli D. Attig, Matalyn G. Michlig

President’s list, part-time students, 3.75 GPA or better

Dixon

Tyler P. Bass

Sterling

Thomas A. Sanford

Dean’s list, full-time students, 3.5 to 3.749 GPA

Amboy

Adrian F. Mimini, Payton M. Blackburn

Ashton

Caitlin J. Gleissner

Buda

Ashlyn A. Ledergerber, Emersyn E. Ledergerber

Byron

Alexis Malone

Camden

Isabella K. Buckel

Chadwick

Leslie A. Mayne

Dixon

Aiden R. Payne, Alexandria A. Considine, Angelina K. Newman, Cecelia C. Miller, Derek Miller, Grace C. Ferguson, Jayce A. Kastner, Jessaline Canterbury, Johns Jessica S. Hunt, Kailee G. Buch, Kailey S. Helfrich, Katie M. Drew, Maximus B. Williar, Parqaveon Andrews, Samual Francque, Shelley L. Davis

Eldena

Hunter W. Rasmussen

Franklin Grove

Kaylee N. Nelson

Freeport

Julianna M. Bonifay, Kaitlyn I. Meyerhofer

Fulton

Addison M. Christiansen, Kira Wilson

Gardner

Chase G. Buis

Lyndon

Brooke M. Lalley, Sonja L. Huffstutler

Milledgeville

Kendra P. Hutchison, Linnea K. Rocha

Morrison

Emma C. Anderson, Madison C. Krums, Shelby G. Veltrop, Xaena N. Littrel

Mount Morris

Amanda C. Spengler

Oglesby

Virginia L. Anderson

Ohio

Lucas M. Cassidy

Oregon

Anna Marquardt, Anthony J. Berg

Polo

De’Angelo L. Fernandez, Katelyn E. Rockwood

Prophetstown

Abigail S. Jensen, Alexis Schillaci

Rock Falls

Arianna Reyna, Braeden Thome, Cara L. Goff, Colby G. Ward, Elizabeth G. Lombardo, Haily M. Geske, Jariese R. Campos, Kinsey L. Nixon, Ronnie N. Clark, Trenton A. Cantu

Rockford

Haley N. Carrell

Savanna

Aubrey M. Wurster

Shannon

Alyson I. Knutti

Sterling

Arnee S. Montes, Ashyia J. Love, Bryce A. Hartman, Chantel E. Longstreet, Chavela D. Quintana, Connor T. Kelly, Danielle L. Snapp, Dasia E. Lewis, Eva V. Dillon, Kayleigh J. Bentz, Kristina L. Dingman, Liam R. Gardner, Lindsey R. O’Brien, Mason G. Walker, Ryland K. Khan, SirenMarie E. Lewis, Staci N. Turner, Tucker Hayes, William D. Ports

Walnut

Rashida B. Martin, Leland M. Howard

Dean’s list, part-time students, 3.5 to 3.749 GPA

Amboy

Micah L. Miller

Ashton

Dakota I. White, Elena Refatllari, Ella Coffman

Buda

Brady W. Dybek

Chadwick

Addison O. Janssen

Cordova

Austin T. Holcomb

Deer Grove

Daroll R. French

Dixon

Adam D. Pottinger, Alexander J. Manon, Jasmine M. Connolly, Kairyn S. Lottman, Lilyana R. Herrera, Reyna L. Jibben, Trinity R. Harshman, Victoria Segovia

Erie

Krissi L. Stubbs

Franklin Grove

Allie D. Prior

Fulton

Belle E. Curley

Manlius

Cherideth Benton

Milledgeville

Aiden R. Barkley, Natalie E. Pilgrim

Morrison

Olivia McCoy

Mount Morris

Ginger L. Flynn

Neponset

William Miller

Ohio

Margaret L. Besler

Oregon

Renata Cruz

Ottawa

Olivia M. Milton

Polo

Aiden S. Terry-Messer, Carlee Grobe, Grace Miatke, Jada A. Garcia, Kaitlyn A. Singly, Keilee Ketchum, Stephanie M. Ballard

Princeton

Brooklynn S. Birkey

Rock Falls

Adam Vervynck, Colin J. Cook, Colin W. Swartz, Grant Hartman, Marissa J. Garcia, Meiners Patrick R. Jones, Peighton W. Ahlstrand, Yazline Garcia

Sheffield

Aiden Litherland, Esther Kalapp, Morgan A. Mahnesmith, Zoie B. Blackert

Sterling

Benjamin A. Morgan, Benjamin J. Taylor, Brinley Francis, Bruce A. Goebig, Evelin Corral, Grace A. Witmer, Haedyn I. Stern, Hannah A. Mobarak, Jennifer R. Metzler, Jose M. Cano, Kimberly Garcia, Kyla B. Smith, Scott Toomsen, Shannon K. Klausing, Tyler Jones

Tampico

Abbey Howes, Andrew J. Roth, Sydney A. Segretta

Walnut

Abigail L. Jamison, Alexis L. Butler, Andreas J. Zueger, Brynley D. Jones, Leonardo E. Ochoa Chavez, Payton A. Monier

Wyanet

Ashlyn T. Maupin, Emma G. Mussche, Garrett H. Gross