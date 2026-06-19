Sauk Valley Community College announces president’s, dean’s lists for spring semester

Sauk Valley Community College in Dixon has announced the full-time and part-time students named to the president’s and dean’s lists for high academic achievement during the spring 2026 semester.
An additional 157 students made the dean’s list.
A total of 96 full-time students topped the president’s list with straight “A” averages (4.0 GPA).
President’s list, full-time students, 4.0 GPA
Amboy
Austin R. Shugars, Jason R. Heath, Liam H. Shaw, Rylyn T. Karrow, Trevor Dickey,
Ashton
Mary-Therese A. Prewett
Chadwick
Hannah R. Foster, Lillian R. Ebersole
Dixon
Abagail R. Knipple, Aidan L. Hoffman, Amelia R. Lohse, Ashley A. Frey, Bailey Cassens, Brayden Anderson, Brett T. Cumberland, Delaney D. Bruce, Emily M. Mills, Hampton Petska, Jalesa Rodgers, Jaxson Kastner, John A. Rabadan, Joseph T. Oswalt, Kelis W. Green, Lani R. Steder, Maggie Richetta, Marlyce Miller, Matthew T. Becker, Samuel H. Zimmerman, Thomas M. Koski, Tyler J. Fancher
Erie
Jack Hockaday
Fulton
Kaedence M. Kreider,
Lena
Rebekah Visel
Lyndon
Caden R. Sutton
Marseilles
McKenna M. Cooper
Morrison
Camryn J. Veltrop, Grace C. Wetzel, Madeleine J. Milnes, Parker Pohren, Zachary S. Coons
Mount Carroll
Victoria A. Moshure
Mount Morris
Avery J. Lewis
Ohio
Vincent E. Zembrzuski
Omaha
Anthony Barone
Oregon
Garrett P. Miller, Grace Tremble, Natalya T. Witkowski, Preston T. LaBay
Polo
Alyssa C. Shore, Brooke L. Richardson, Kale R. Grobe, Kameron J. Grobe
Princeton
Dustin Cole, Kiana M. Brokaw, Matthew M. Drinan
Prophetstown
Mya R. Weidel, Sydney G. Schwartz
Rock Falls
Abigail E. Skibinskie, Carmelita A. Ayala-Ortiz, Haley E. Kellum, Jacob R. Hosler, John M. Epps, Leann M. Drazen, Maggie R. Rowzee, Samuel E. Leach, Sydnie R. Flaningam
Savanna
Dallas S. Bunn, Zoey A. Miller
Sheffield
Blake Delgado, Landen Birdsley
Sterling
Drey Burks, Erica L. Wittenauer, Jeremiah R. Rodriguez-Hughes, John D. Kammer, Josephine Bovee, Kevin Anderson, Kuitim Heald, Leah M. Kalina, Lucas Vasquez, Madison M. Koerner, Magaly Flores, Michael D. Plemmons, Molly J. Olson, Paige E. Hancock, Peter J. Garland
Sublette
Quinton Leffelman, Steven T. Bickett
Tampico
Briah A. Merriman
Thomson
Allison I. Duggan, Corrine M. Krontz, Karissa M. Andrews
Walnut
Atticus Middleton, Emma J. Pistole, Kaitlyn Shook, Kloey M. Trujillo
West Brooklyn
Kyler Davis
President’s list, part-time students, 4.0 GPA
Albany
Logan Smither
Amboy
Ellie R. McLaughlin, Gage N. Mumm, Ryan G. Hall, Sarah Henkel
Ashton
Alexandria R. Ethridge, Kate Viall
Baileyville
Daniel Derrer
Bradford
Mikayla M. Radowich
Buda
Libby J. Endress
Dixon
Aaron A. Fagan, Aliana Selmani, Colin Stone, Collin D. Tran-Howland, Connor D. Allen, David A. Habben, Destiny R. Brown, Emily L. Niebauer, Erik R. Albarran, Evan A. Hill, Evelin L. DeLeon, Hunter Roe, Isaac P. Goldman, Jamie L. Villegas, Jenniffer Peters, Jessica J. VonderSmith, Kaitlyn A. Daniels, Karissa S. DuBois, Kayla C. McGuire, Kendall G. Como, Krystal L. Herrera, Matthew Murray, Maximilian Sagel, Mia M. Ashley, Mickenna S. Worrell, Morgan R. Hargrave, Nathaniel J. Burger, Owen Belzer, Presley J. Lappin, Reese Dambman, Riley G. Leazott, Sabrina Neve, Samantha K. Lahey, Stephanie A. Davidson, Sydney H. Chesley, Taurino U. Segretta
Forreston
Derek M. Danekas, Mike W. Watson, Riley Espig
Franklin Grove
Gage Bennett
Fulton
Grace E. Bray, Jessa J. Read, Tyler Barsema
Geneseo
Kailee S. Williams
Lanark
Minnie Markley, Tristan Rekart
Leaf River
Susan M. Schwab
Mendota
Reanna R. Brant
Morrison
Brooklyn J. Thoms, Emily M. Tegeler, Mason Mulderin, Nathan Maloy
Mount Morris
Amber King, Arianna A. Hammer, John B. Cahill, Nathaniel S. Hodson
Nelson
Jayden Bonnell
Ohio
Bartley J. Piper
Oregon
James Justice, Jeffrey P. Rogers, Kyle L. Brechon, Nadia G. Vander Kolk, Nicole Wesselman
Pittsboro
Jared Chenoweth
Polo
Alex T. Hoak, Byron J. Grobe, Christan L. Wells, Daniel Johnstone, Elsa Monaco, Laynie Mandrell, Lydia M. Anderson, Madison E. Glawe, Natalie Augenstine
Princeton
Hannah R. Herro, Kailee J. Winner
Prophetstown
Katie L. Haak, Reagan L. Sibley
Rock Falls
Alexa R. Reyes, Bryce J. Anderson, Carli I. Kobbeman, Emma M. Cernich, Ian T. Finney, Katalina R. Scott, Kayla N. Hackbarth, Kelsey E. Insley, Maddison N. Parham, Mayson R. Burns, Narrissa Gaines, Quinn Stahr, Raul Salgado, Theresa A. Skinner-Huddleston,
Savanna
Shelby J. Williams, Tania Barragan
Sterling
Alexandra Adams, Anna I. Kuhns, Antonio Cervantes, Blake C. Nelson, Bradyn M. Arians, Brenna R. Book, Brenna T. Ernst, Ciara L. Nusbaum, Claudia Camacho, Claudia E. Hansen, Danielle F. Maloney, Ellie Wendelken, Hailey M. Bielema, Jeffrey L. Berry, Jena M. Hernandez, Joshua Lira, Karmen K. Weinrich, Lesdy B. Huaracha, Libby S. Feldman, Lydia E. Osborne, Macy M. Anderson, Michael A. Jenkins, Oscar I. Grande, Riley M. Schultz, Ryan J. Padilla, Samuel O. Mauch, Tammy L. Williams
Sublette
Grace O. Althaus
Tampico
Madison I. Wetzell
Walnut
Anton Zueger, Jacelyn Michlig, Jeremy A. Clay, Miranda Stephenson, Nicole Creekpaum, Paige Ledergerber
Winnebago
Hunter B. Spain
Wyanet
Stone Sabin
Wyoming
Riggens Shafer
President’s list, full-time students, 3.75 GPA or better
Amboy
Brysen J. Full, Lucas Simpson
Ashton
Cameryn A. Winterland, Sara Ramadani
Dixon
Addison L. Arjes, Anne M. McFarlane, Ashlyn M. Southard, Ayla C. Partington, Charles J. Gatz, Collin Kibble, Dylan G. Brumbly, Falan S. Schwarz, Grace A. Shoemaker-Fenwick, Halli J. Grot, Hiram K. Zigler, Jordyn A. Brandenburg, Katrina L. Underhile, Keegan Shirley, Kennedy M. Haenitsch, Laurel A. Chavera, Madison Stegbauer, Samantha Ackman, Stephen S. Borden
Franklin Grove
Olivia R. Gould
Fulton
Miraya A. Pessman, Sophia Leathers
Granville
Sihana Zulbeari
Milledgeville
Connor C. Woodin, Kailyn Hutchison
Morrison
Blake D. Huizenga, Elise K. Richards, Madilyn S. Armitage, Makenzie M. Neas
Mount Morris
Christopher M. Rybicki
Ohio
Sierra H. Spohn
Oregon
Kaitlin Unzicker
Polo
Kayla L. Cholke
Prophetstown
Gracelyn M. Abell, Kaelyn P. Sibley, Tyson K. Skinner
Rock Falls
Allie M. Cook, Amya A. Velazquez, Carmindy M. Ordean, Carter M. Schueler, Denali J. Stonitsch, Kennedy L. Adams, Molly E. Hackbarth, Xander J. Walling, Zoe E. Henson
Sheffield
Emily J. Wright, Kate J. Salisbury
Sterling
Abbey M. Halsne, Alexander J. Maloney, Brett N. Stevens, Christian S. Guzman, Iker R. Zaragoza, Kaden A. Griswold, Menter F. Jacobs, Spenser J. Pearson
Tampico
Chloe R. Slock
Walnut
Eli D. Attig, Matalyn G. Michlig
President’s list, part-time students, 3.75 GPA or better
Dixon
Tyler P. Bass
Sterling
Thomas A. Sanford
Dean’s list, full-time students, 3.5 to 3.749 GPA
Amboy
Adrian F. Mimini, Payton M. Blackburn
Ashton
Caitlin J. Gleissner
Buda
Ashlyn A. Ledergerber, Emersyn E. Ledergerber
Byron
Alexis Malone
Camden
Isabella K. Buckel
Chadwick
Leslie A. Mayne
Dixon
Aiden R. Payne, Alexandria A. Considine, Angelina K. Newman, Cecelia C. Miller, Derek Miller, Grace C. Ferguson, Jayce A. Kastner, Jessaline Canterbury, Johns Jessica S. Hunt, Kailee G. Buch, Kailey S. Helfrich, Katie M. Drew, Maximus B. Williar, Parqaveon Andrews, Samual Francque, Shelley L. Davis
Eldena
Hunter W. Rasmussen
Franklin Grove
Kaylee N. Nelson
Freeport
Julianna M. Bonifay, Kaitlyn I. Meyerhofer
Fulton
Addison M. Christiansen, Kira Wilson
Gardner
Chase G. Buis
Lyndon
Brooke M. Lalley, Sonja L. Huffstutler
Milledgeville
Kendra P. Hutchison, Linnea K. Rocha
Morrison
Emma C. Anderson, Madison C. Krums, Shelby G. Veltrop, Xaena N. Littrel
Mount Morris
Amanda C. Spengler
Oglesby
Virginia L. Anderson
Ohio
Lucas M. Cassidy
Oregon
Anna Marquardt, Anthony J. Berg
Polo
De’Angelo L. Fernandez, Katelyn E. Rockwood
Prophetstown
Abigail S. Jensen, Alexis Schillaci
Rock Falls
Arianna Reyna, Braeden Thome, Cara L. Goff, Colby G. Ward, Elizabeth G. Lombardo, Haily M. Geske, Jariese R. Campos, Kinsey L. Nixon, Ronnie N. Clark, Trenton A. Cantu
Rockford
Haley N. Carrell
Savanna
Aubrey M. Wurster
Shannon
Alyson I. Knutti
Sterling
Arnee S. Montes, Ashyia J. Love, Bryce A. Hartman, Chantel E. Longstreet, Chavela D. Quintana, Connor T. Kelly, Danielle L. Snapp, Dasia E. Lewis, Eva V. Dillon, Kayleigh J. Bentz, Kristina L. Dingman, Liam R. Gardner, Lindsey R. O’Brien, Mason G. Walker, Ryland K. Khan, SirenMarie E. Lewis, Staci N. Turner, Tucker Hayes, William D. Ports
Walnut
Rashida B. Martin, Leland M. Howard
Dean’s list, part-time students, 3.5 to 3.749 GPA
Amboy
Micah L. Miller
Ashton
Dakota I. White, Elena Refatllari, Ella Coffman
Buda
Brady W. Dybek
Chadwick
Addison O. Janssen
Cordova
Austin T. Holcomb
Deer Grove
Daroll R. French
Dixon
Adam D. Pottinger, Alexander J. Manon, Jasmine M. Connolly, Kairyn S. Lottman, Lilyana R. Herrera, Reyna L. Jibben, Trinity R. Harshman, Victoria Segovia
Erie
Krissi L. Stubbs
Franklin Grove
Allie D. Prior
Fulton
Belle E. Curley
Manlius
Cherideth Benton
Milledgeville
Aiden R. Barkley, Natalie E. Pilgrim
Morrison
Olivia McCoy
Mount Morris
Ginger L. Flynn
Neponset
William Miller
Ohio
Margaret L. Besler
Oregon
Renata Cruz
Ottawa
Olivia M. Milton
Polo
Aiden S. Terry-Messer, Carlee Grobe, Grace Miatke, Jada A. Garcia, Kaitlyn A. Singly, Keilee Ketchum, Stephanie M. Ballard
Princeton
Brooklynn S. Birkey
Rock Falls
Adam Vervynck, Colin J. Cook, Colin W. Swartz, Grant Hartman, Marissa J. Garcia, Meiners Patrick R. Jones, Peighton W. Ahlstrand, Yazline Garcia
Sheffield
Aiden Litherland, Esther Kalapp, Morgan A. Mahnesmith, Zoie B. Blackert
Sterling
Benjamin A. Morgan, Benjamin J. Taylor, Brinley Francis, Bruce A. Goebig, Evelin Corral, Grace A. Witmer, Haedyn I. Stern, Hannah A. Mobarak, Jennifer R. Metzler, Jose M. Cano, Kimberly Garcia, Kyla B. Smith, Scott Toomsen, Shannon K. Klausing, Tyler Jones
Tampico
Abbey Howes, Andrew J. Roth, Sydney A. Segretta
Walnut
Abigail L. Jamison, Alexis L. Butler, Andreas J. Zueger, Brynley D. Jones, Leonardo E. Ochoa Chavez, Payton A. Monier
Wyanet
Ashlyn T. Maupin, Emma G. Mussche, Garrett H. Gross