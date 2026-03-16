Whiteside County property transfers for March 9-13, 2026

By Shaw Local News Network

Warranty Deeds

Emily Davy Gonzalez and David Gonzalez to Michael Neubauer and Allison Neubauer, 10052 LANDMARK DR, ROCK FALLS, $307,000

Jason E Gale and Jennifer A Gale to Devin Goodeill, 1008 SUNSET DR, ROCK FALLS, $239,000

Brandi R Burns to Braydon Roosna, 405 BLUFF ST, ALBANY, $101,000

Marie Ann Bray to Benjamin Fosdick, 717 13TH AVENUE, FULTON, $121,000

Francisco Javier Flores to Konner Dadez, 704 7TH ST W, STERLING, $109,900

Scott A Wolber to Aro Properties Illinois Llc, 1101 1ST AVE, ROCK FALLS, $375,000

Christine S Terronez to Mikio Martinez, 1009 AVENUE C, ROCK FALLS, $103,000

David Powers and Sarah Powers to Xander J Walling, 828 10TH AVE, FULTON, $136,500

Daniel Hartman, Jaycie Vankampen, and Jaycie Hartman Nka to Jacob P Zimmerman and Enjolique Zimmerman, 16379 SAND RD, FULTON, $300,000

Andrew J Zajicek to Wyatt A Reynolds, 707 19TH AVENUE, FULTON, $135,000

2 Man Enterprises Llc to Uprooted Properties Llc, 424 12TH ST, ERIE, $195,000

Quit Claims

Ethan W Oleson and Allissa E Hultgren to Ethan W Oleson, 311 6TH ST W, PROPHETSTOWN, $0.00

Amy C Kimmer and Amy C Henkelman Fka to Dale R Kimmer to Amy C Kimmer, 817 6TH AVE, FULTON, $0.00

Rita A Peach, Micheal D Peach, and Mary F Weller Trust to Rita A Peach, Michael D Peach, and Mary F Weller, 31236 COOPER RD, DEER GROVE, $0.00

Shanti Willey, Joplin Sell, and James Sell Estate to Jodi L Perez, Jackie S Berry, Lori L Winge, Steven A Sell, and Michael F Sell, 503 10TH AVE, ROCK FALLS, $0.00

Wanda K Hippen, Ryan Hippen, Jodi Hippen, Kristi Jones, and David R Hippen Estate to Wanda K Hippen, 1214 5TH ST W, STERLING, $0.00

Thomas M Walker, Carolyn C Chattic, and Marjorie M Walker Estate to Carolyn C Chattic and Dalton Q T Chattic, 1708 17TH AVE, STERLING, $0.00

Trustee’s Deeds

Tommy J Nielsen Trustee and Nielsen Family Trust to Dc Prime Improvements Llc, 313 KLOSS ST, ROCK FALLS, $35,000

Cheryle A Colmark Trust to Gary C Stanley, 3 3RD ST E STERLING IL, 5 3RD ST E STERLING IL, and 7 3RD ST E, STERLING, $200,000

Sarah J Manthey Trustee and Sally S Tobin Trust to Agnes Connell Tobin Farm Llc, 19273 HOOVER RD, STERLING, $0.00

Brenda K Adams Trustee and Olive Bessie Nielsen Trust to John D Hostetler Trust, Ellen L Hostetler Trust, Juanita Hostetler Trust, John D Hostetler Trustee, David Hostetler Trustee, and Leroy A Hostetler Trust, 1295 BLUE GOOSE RD, TAMPICO, $1,850,000

