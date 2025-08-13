Lee County property transfers for Aug. 4-8, 2025

Warranty deeds
Garrett Gamalski and Alexis Camalski to Jesus M Orozco, 911.41 Melugins Grove Road, Compton, $450,000.
Lorali Heintzelman and Dan Heintzelman to Kara Jones and Lee Jones, 1195 Atkinson Road, Harmon, $323,100.
Peter Pratt to Carroll Freeman and Katherine Freeman, 1062 Peter Drive, Dixon, $50,000.
Robert J Olson and Wendy A Olson to Tyler A Kennedy, 08-20-06-400-006, 08-20-06-400-007 and 09-19-01-400-002, $0.
Kenneth J Arnold, trustee, Kenneth J Arnold Revocable Living Trust, Jandy R Arnold, trustee, and Jandy R Arnold Revocable Living Trust to Alejandro R Rivera and Morgan L Rivera, 61 Carriage Hill Drive, Sterling, $451,108.
Brooke Kennedy and Kellen Kennedy to Elaine Denise Kemper, 401 Fieldstone Lane, Dixon, $259,000.
Quit claim deeds
Conner Sherwood to Conner Sherwood and Jeffrey W Sherwood, 211 Wyoming Ave., Paw Paw, $0.
Cesar Chaidez to Madeline Irizarry, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-280-023, $9,000.
Debra Ann Schaeffer and Mark Allen Schaeffer Sr to Debra Ann Schaeffer and Mark Allen Schaeffer Sr, 214 Madison Ave., Dixon, $0.
Lambert J Leonard and Karen M Leonard to Lambert J Leonard and Karen M Leonard, 3172 Chicago Road, Paw Paw, $0.
Pamela Ramirez to Pamela S Ramirez, trustee, and Pamela S Ramirez Trust, two parcels in Woodhaven Lakes: 13-21-11-284-003 and 13-21-11-284-004, $0.
Marie Flores, Dominic Flores, Delaina Fontanez and Delfin Flores to Delaina Fontanez, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-477-020, $0.
Michael A Therriault and Carolyn J Therriault to Jennifer L Cooter and Scott P Cooter, two parcels in Amboy Township: 02-15-14-354-008 and 02-15-14-354-014, $35,500.
Richard Mendoza to Milo Ulrich, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-152-045, $0.
Trustees deeds
Lisa Magnafici, co-trustee, Tosca Schultz, co-trustee, William J Dempsey Farm Real Estate Trust, William J Dempsey and Regina Dempsey Descendants Trust to Joseph Dunphy and Brandi Dunphy, 864 Sterling Road, Amboy, $0.
Julia L Powers and Everett W Kraft Trust to Adam Courtney, 2056 Peek Home Road, Dixon, $223,000.
Deeds in trust
Dennis J Dempsey to Dennis J Dempsey, trustee, and Djd-Walker Road Trust, 459 Walker Road, Dixon, $0.