Boys tennis

Sterling 3, Moline 2: Sterling’s Brecken Peterson beat Ankit Rajvanshi at No. 1 singles, 6-1, 6-1. At No. 2 doubles, Sterling’s Yamaan Alkhalaf and Jubraan Alkhalaf beat JathinRam Kollarapu and Lakshya Damade 7-5, 6-3 and at No. 3 doubles Sterling’s Gavin Staats and Nathan Guerrero beat Bleu Beckwith and Varun Mekala 6-0, 6-1.