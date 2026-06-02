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Northwest Herald

Softball: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

Hampshire's Addi Edlen smiles as she runs home after hitting a home run during a Fox Valley Conference softball game against Burlington Central on Tuesday, April 21, 2026, at Hampshire High School.

Hampshire's Addi Edlen smiles as she runs home after hitting a home run during a Fox Valley Conference softball game against Burlington Central in April 2026 at Hampshire High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

By Alex Kantecki

Here is the 2026 All-Fox Valley Conference softball team, as selected by coaches.

Hampshire: Mia Robinson, sr., 1B; Addi Edlen, jr., SS; Julissa Akins, jr., P/OF; Ali LeBlanc, sr., 2B; Becca Coffey, so., P/OF; Mariah Becerra, sr., C

Huntley: Aubrina Adamik, sr., SS; Lyla Ginczycki, sr., 1B; Piper Heimbrodt, fr., LF; Katelyn Bayness, sr., 2B

Prairie Ridge: Kylie Carroll, jr., SS; Parker Frey, sr., 2B; Bella Moore, jr., 3B; Reese Vrba, jr., C

Burlington Central: Izzy Reed, sr., P; Mei Shirokawa, jr., SS/C; Kelsey Covey, jr., 2B/SS

McHenry: Natalie Bender, sr., P/3B; Danica McCarthy, so., 2B; Brooke Snyder, jr., P

Dundee-Crown: Jordyn Jeffs, sr., 1B; Josie Sheldon, so., 2B

Jacobs: Emily Popilek, so., P/1B; Skylee Ferrante, so., P

Cary-Grove: Paityn Ahlquist, so., CF/P; Addy Green, sr., P/1B

Crystal Lake Central: Cassidy Murphy, sr., SS/C; Ella Arana, jr., CF

Crystal Lake South: Riley Barda, so., SS; Riley Travis, sr., 1B

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Alex Kantecki

Alex Kantecki

Sports editor for the Northwest Herald. Local prep sports coverage of McHenry County.