Softball: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the 2026 All-Fox Valley Conference softball team, as selected by coaches.
Hampshire: Mia Robinson, sr., 1B; Addi Edlen, jr., SS; Julissa Akins, jr., P/OF; Ali LeBlanc, sr., 2B; Becca Coffey, so., P/OF; Mariah Becerra, sr., C
Huntley: Aubrina Adamik, sr., SS; Lyla Ginczycki, sr., 1B; Piper Heimbrodt, fr., LF; Katelyn Bayness, sr., 2B
Prairie Ridge: Kylie Carroll, jr., SS; Parker Frey, sr., 2B; Bella Moore, jr., 3B; Reese Vrba, jr., C
Burlington Central: Izzy Reed, sr., P; Mei Shirokawa, jr., SS/C; Kelsey Covey, jr., 2B/SS
McHenry: Natalie Bender, sr., P/3B; Danica McCarthy, so., 2B; Brooke Snyder, jr., P
Dundee-Crown: Jordyn Jeffs, sr., 1B; Josie Sheldon, so., 2B
Jacobs: Emily Popilek, so., P/1B; Skylee Ferrante, so., P
Cary-Grove: Paityn Ahlquist, so., CF/P; Addy Green, sr., P/1B
Crystal Lake Central: Cassidy Murphy, sr., SS/C; Ella Arana, jr., CF
Crystal Lake South: Riley Barda, so., SS; Riley Travis, sr., 1B