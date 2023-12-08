Democrats who filed in Kane County for the March 19, 2024 primary and the Nov. 5, 2024 general election.
County Board Chairman
Corinne Pierog
County Circuit Clerk
Theresa Barreiro
County Auditor
Penny Wegman
County Coroner
Monica Silva
County Recorder
Brenda Rodgers
Marisela Villegas
County State’s Attorney
Jamie Mosser
County Board District 2
Dale Berman
County Board District 4
Mavis Bates
County Board District 6
Sonia Garcia
Ron Ford
County Board District 8
Michelle Gumz
County Board District 10
William J. Tarver
County Board District 12
Ricky Rivard
County Board District 14
Brenda Engelhardt
County Board District 16
Ted Penesis
County Board District 18
Sandy Kaczmarski
County Board District 20
Cherryl Fritz Strathman
County BoardDistrict 22
Verner (Vern) Tepe
County Board District 24
Jarett Sanchez
Aurora 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 4 Precinct Committeeperson
Judd Lofchie
Aurora 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 6 Precinct Committeeperson
Marisela Villegas
Aurora 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 9 Precinct Committeeperson
Denika McMillen
Aurora 10 Precinct Committeeperson
Manuel Aponte
Aurora 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 13 Precinct Committeeperson
Donna Griffin-Lego
Aurora 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 16 Precinct Committeeperson
Helen Ratzlow
Aurora 17 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 18 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 19 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 20 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 21 Precinct Committeeperson
Matt Hanson
Aurora 22 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 23 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 24 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 25 Precinct Committeeperson
Ekaterini “Kate” Mesiacos
Aurora 26 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 27 Precinct Committeeperson
Barbara Hernandez
Aurora 28 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 29 Precinct Committeeperson
Sandra Schmitt
Aurora 30 Precinct Committeeperson
Laurence J. Quick
Aurora 31 Precinct Committeeperson
Mavis Bates
Aurora 32 Precinct Committeeperson
Brian Pollock
Aurora 33 Precinct Committeeperson
Casildo “Casey” Cuevas
Aurora 34 Precinct Committeeperson
Deborah L. Fisher
Aurora 35 Precinct Committeeperson
Iesha Saxon
Aurora 36 Precinct Committeeperson
Sylvia Marshall
Aurora 37 Precinct Committeeperson
Georgina Poole
Aurora 38 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 39 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 40 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 41 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 42 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 43 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 44 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 45 Precinct Committeeperson
Daniel Barreiro
Aurora 46 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 47 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 48 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 49 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 50 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 51 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 52 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 53 Precinct Committeeperson
Eva M. Rodgers
Aurora 54 Precinct Committeeperson
Casey Fitzgerald
Aurora 55 Precinct Committeeperson
Denise Elsbree
Aurora 56 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 57 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 58 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 59 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 60 Precinct Committeeperson
No Candidate
Aurora 61 Precinct Committeeperson
Dolores M. Hicks
Batavia 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 3 Precinct Committeeperson
Howard R. Katz
Batavia 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 6 Precinct Committeeperson
Katharine Cuneo
Batavia 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 8 Precinct Committeeperson
Martin Beirne
Batavia 9 Precinct Committeeperson
Corinne M. Pierog
Batavia 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 13 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 16 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 17 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 18 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 19 Precinct Committeeperson
Michael Lowery
Batavia 20 Precinct Committeeperson
No Candidate
Batavia 21 Precinct Committeeperson
Mark Guethle
Batavia 22 Precinct Committeeperson
Kimberly A. Tarver
Big Rock 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Big Rock 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 4 Precinct Committeeperson
Sandra Kaczmarski
Blackberry 5 Precinct Committeeperson
Heidi De Marco
Blackberry 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Blackberry 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Burlington 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 2 Precinct Committeeperson
Charles Cappell
Campton 3 Precinct Committeeperson
Scott W. Johansen
Campton 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 8 Precinct Committeeperson
Kerri A. Hildebrand
Campton 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Campton 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 1 Precinct Committeeperson
Luanne Lewandowski
Dundee 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 3 Precinct Committeeperson
Jarett Sanchez
Dundee 4 Precinct Committeeperson
Joseph Wasner
Dundee 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 13 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 16 Precinct Committeeperson
Boris Rumachik
Dundee 17 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 18 Precinct Committeeperson
Jacob Serafini
Dundee 19 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 20 Precinct Committeeperson
Paul J. Setze
Dundee 21 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 22 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 23 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 24 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 25 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 26 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 27 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 28 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 29 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 30 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 31 Precinct Committeeperson
Devin Mccrate
Dundee 32 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 33 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 34 Precinct Committeeperson
No Candidate
Dundee 35 Precinct Committeeperson
Christopher W. Kious
Elgin 1 Precinct Committeeperson
Martin McCormack
Elgin 2 Precinct Committeeperson
Brenda Rodgers
Elgin 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 5 Precinct Committeeperson
Edward Hanson
Elgin 6 Precinct Committeeperson
Dennis Dilley
Elgin 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 8 Precinct Committeeperson
Mohammad “Mo” Iqbal
Elgin 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 13 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 16 Precinct Committeeperson
Kathleen Newcomb
Randy Hopp
Elgin 17 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 18 Precinct Committeeperson
Lois Swatscheno
Elgin 19 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 20 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 21 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 22 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 23 Precinct Committeeperson
Susan D.Collins
Elgin 24 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 25 Precinct Committeeperson
Brad M Vincent
Elgin 26 Precinct Committeeperson
Jose Alfonso Villalobos
Elgin 27 Precinct Committeeperson
Michael A Rende
Elgin 28 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 29 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 30 Precinct Committeeperson
Susan Frailey Broxham
Elgin 31 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 32 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 33 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 34 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 35 Precinct Committeeperson
Carl Strathmann
Elgin 36 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 37 Precinct Committeeperson
Clifford J. Olson
Elgin 38 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 39 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 40 Precinct Committeeperson
Verner (Vern) Tepe
Elgin 41 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 42 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 43 Precinct Committeeperson
Vincent Rychtanek
Elgin 44 Precinct Committeeperson
Janice Bennett
Elgin 45 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 46 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 47 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 48 Precinct Committeeperson
Jody Schmeck
Elgin 49 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 50 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 51 Precinct Committeeperson
No Candidate
Elgin 52 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 1 Precinct Committeeperson
Kasia Gullang
Geneva 2 Precinct Committeeperson
Brandon Joyce
Geneva 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 4 Precinct Committeeperson
Nicolas G. “Nico” Jimenez
Geneva 5 Precinct Committeeperson
Paula Merrington
Geneva 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 9 Precinct Committeeperson
William Malecki
Geneva 10 Precinct Committeeperson
Victoria Davidson-Bell
Geneva 11 Precinct Committeeperson
Adam D. Gibbons
Geneva 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 13 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 16 Precinct Committeeperson
Arad Boxenbaum
Geneva 17 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 18 Precinct Committeeperson
Trisha Olson
Geneva 19 Precinct Committeeperson
No Candidate
Geneva 20 Precinct Committeeperson
No Candidate
Hampshire 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Hampshire 2 Precinct Committeeperson
Ryan Hollister
Hampshire 3 Precinct Committeeperson
Heather Eileen Fodor
Hampshire 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Hampshire 5 Precinct Committeeperson
Leon Ehrenreich
Kaneville 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Plato 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Plato 2 Precinct Committeeperson
Carol Nightingale
Plato 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Plato 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Plato 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Plato 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 3 Precinct Committeeperson
Frank Leonardi
Rutland 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Rutland 13 Precinct Committeeperson
Phil Heil
Rutland 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 1 Precinct Committeeperson
Ricky Rivard
St. Charles 2 Precinct Committeeperson
Sean Baker
St. Charles 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 4 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 5 Precinct Committeeperson
Joy Y Duerr
St. Charles 6 Precinct Committeeperson
Allison Hinton
St. Charles 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 8 Precinct Committeeperson
Brenda Engelhardt
St. Charles 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 13 Precinct Committeeperson
Stephen Bruesewitz
St. Charles 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 15 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 16 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 17 Precinct Committeeperson
Colette Ansley Treonis
St. Charles 18 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 19 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 20 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 21 Precinct Committeeperson
Heather Hayes
St. Charles 22 Precinct Committeeperson
Ruth L. Kuzmanic
St. Charles 23 Precinct Committeeperson
Marie Powell
St. Charles 24 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 25 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 26 Precinct Committeeperson
Linda R. Robertson
St. Charles 27 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 28 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 29 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 30 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 31 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 32 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 33 Precinct Committeeperson
No Candidate
St. Charles 34 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 3 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 4 Precinct Committeeperson
Deirdre L. Battaglia
Sugar Grove 5 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 6 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 7 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 8 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 9 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 10 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 11 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 12 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 13 Precinct Committeeperson
No Candidate
Sugar Grove 14 Precinct Committeeperson
No Candidate
Virgil 1 Precinct Committeeperson
No Candidate
Virgil 2 Precinct Committeeperson
No Candidate
More information about the candidates is available on the Kane County Clerk’s website at applications.kanecountyil.gov.