Voters enter the Baker Community Center for the General Primary Election at the Baker Community Center in St. Charles on Tuesday, June 28, 2022. (Sandy Bressner - sbressner@shawmedia.com)

Democrats who filed in Kane County for the March 19, 2024 primary and the Nov. 5, 2024 general election.

County Board Chairman

Corinne Pierog

County Circuit Clerk

Theresa Barreiro

County Auditor

Penny Wegman

County Coroner

Monica Silva

County Recorder

Brenda Rodgers

Marisela Villegas

County State’s Attorney

Jamie Mosser

County Board District 2

Dale Berman

County Board District 4

Mavis Bates

County Board District 6

Sonia Garcia

Ron Ford

County Board District 8

Michelle Gumz

County Board District 10

William J. Tarver

County Board District 12

Ricky Rivard

County Board District 14

Brenda Engelhardt

County Board District 16

Ted Penesis

County Board District 18

Sandy Kaczmarski

County Board District 20

Cherryl Fritz Strathman

County BoardDistrict 22

Verner (Vern) Tepe

County Board District 24

Jarett Sanchez

Aurora 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 4 Precinct Committeeperson

Judd Lofchie

Aurora 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 6 Precinct Committeeperson

Marisela Villegas

Aurora 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 9 Precinct Committeeperson

Denika McMillen

Aurora 10 Precinct Committeeperson

Manuel Aponte

Aurora 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 13 Precinct Committeeperson

Donna Griffin-Lego

Aurora 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 16 Precinct Committeeperson

Helen Ratzlow

Aurora 17 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 18 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 19 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 20 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 21 Precinct Committeeperson

Matt Hanson

Aurora 22 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 23 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 24 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 25 Precinct Committeeperson

Ekaterini “Kate” Mesiacos

Aurora 26 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 27 Precinct Committeeperson

Barbara Hernandez

Aurora 28 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 29 Precinct Committeeperson

Sandra Schmitt

Aurora 30 Precinct Committeeperson

Laurence J. Quick

Aurora 31 Precinct Committeeperson

Mavis Bates

Aurora 32 Precinct Committeeperson

Brian Pollock

Aurora 33 Precinct Committeeperson

Casildo “Casey” Cuevas

Aurora 34 Precinct Committeeperson

Deborah L. Fisher

Aurora 35 Precinct Committeeperson

Iesha Saxon

Aurora 36 Precinct Committeeperson

Sylvia Marshall

Aurora 37 Precinct Committeeperson

Georgina Poole

Aurora 38 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 39 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 40 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 41 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 42 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 43 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 44 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 45 Precinct Committeeperson

Daniel Barreiro

Aurora 46 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 47 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 48 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 49 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 50 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 51 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 52 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 53 Precinct Committeeperson

Eva M. Rodgers

Aurora 54 Precinct Committeeperson

Casey Fitzgerald

Aurora 55 Precinct Committeeperson

Denise Elsbree

Aurora 56 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 57 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 58 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 59 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 60 Precinct Committeeperson

No Candidate

Aurora 61 Precinct Committeeperson

Dolores M. Hicks

Batavia 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 3 Precinct Committeeperson

Howard R. Katz

Batavia 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 6 Precinct Committeeperson

Katharine Cuneo

Batavia 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 8 Precinct Committeeperson

Martin Beirne

Batavia 9 Precinct Committeeperson

Corinne M. Pierog

Batavia 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 13 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 16 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 17 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 18 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 19 Precinct Committeeperson

Michael Lowery

Batavia 20 Precinct Committeeperson

No Candidate

Batavia 21 Precinct Committeeperson

Mark Guethle

Batavia 22 Precinct Committeeperson

Kimberly A. Tarver

Big Rock 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Big Rock 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 4 Precinct Committeeperson

Sandra Kaczmarski

Blackberry 5 Precinct Committeeperson

Heidi De Marco

Blackberry 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Blackberry 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Burlington 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 2 Precinct Committeeperson

Charles Cappell

Campton 3 Precinct Committeeperson

Scott W. Johansen

Campton 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 8 Precinct Committeeperson

Kerri A. Hildebrand

Campton 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Campton 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 1 Precinct Committeeperson

Luanne Lewandowski

Dundee 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 3 Precinct Committeeperson

Jarett Sanchez

Dundee 4 Precinct Committeeperson

Joseph Wasner

Dundee 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 13 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 16 Precinct Committeeperson

Boris Rumachik

Dundee 17 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 18 Precinct Committeeperson

Jacob Serafini

Dundee 19 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 20 Precinct Committeeperson

Paul J. Setze

Dundee 21 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 22 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 23 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 24 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 25 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 26 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 27 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 28 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 29 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 30 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 31 Precinct Committeeperson

Devin Mccrate

Dundee 32 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 33 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 34 Precinct Committeeperson

No Candidate

Dundee 35 Precinct Committeeperson

Christopher W. Kious

Elgin 1 Precinct Committeeperson

Martin McCormack

Elgin 2 Precinct Committeeperson

Brenda Rodgers

Elgin 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 5 Precinct Committeeperson

Edward Hanson

Elgin 6 Precinct Committeeperson

Dennis Dilley

Elgin 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 8 Precinct Committeeperson

Mohammad “Mo” Iqbal

Elgin 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 13 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 16 Precinct Committeeperson

Kathleen Newcomb

Randy Hopp

Elgin 17 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 18 Precinct Committeeperson

Lois Swatscheno

Elgin 19 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 20 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 21 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 22 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 23 Precinct Committeeperson

Susan D.Collins

Elgin 24 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 25 Precinct Committeeperson

Brad M Vincent

Elgin 26 Precinct Committeeperson

Jose Alfonso Villalobos

Elgin 27 Precinct Committeeperson

Michael A Rende

Elgin 28 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 29 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 30 Precinct Committeeperson

Susan Frailey Broxham

Elgin 31 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 32 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 33 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 34 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 35 Precinct Committeeperson

Carl Strathmann

Elgin 36 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 37 Precinct Committeeperson

Clifford J. Olson

Elgin 38 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 39 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 40 Precinct Committeeperson

Verner (Vern) Tepe

Elgin 41 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 42 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 43 Precinct Committeeperson

Vincent Rychtanek

Elgin 44 Precinct Committeeperson

Janice Bennett

Elgin 45 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 46 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 47 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 48 Precinct Committeeperson

Jody Schmeck

Elgin 49 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 50 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 51 Precinct Committeeperson

No Candidate

Elgin 52 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 1 Precinct Committeeperson

Kasia Gullang

Geneva 2 Precinct Committeeperson

Brandon Joyce

Geneva 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 4 Precinct Committeeperson

Nicolas G. “Nico” Jimenez

Geneva 5 Precinct Committeeperson

Paula Merrington

Geneva 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 9 Precinct Committeeperson

William Malecki

Geneva 10 Precinct Committeeperson

Victoria Davidson-Bell

Geneva 11 Precinct Committeeperson

Adam D. Gibbons

Geneva 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 13 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 16 Precinct Committeeperson

Arad Boxenbaum

Geneva 17 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 18 Precinct Committeeperson

Trisha Olson

Geneva 19 Precinct Committeeperson

No Candidate

Geneva 20 Precinct Committeeperson

No Candidate

Hampshire 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Hampshire 2 Precinct Committeeperson

Ryan Hollister

Hampshire 3 Precinct Committeeperson

Heather Eileen Fodor

Hampshire 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Hampshire 5 Precinct Committeeperson

Leon Ehrenreich

Kaneville 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Plato 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Plato 2 Precinct Committeeperson

Carol Nightingale

Plato 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Plato 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Plato 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Plato 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 3 Precinct Committeeperson

Frank Leonardi

Rutland 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Rutland 13 Precinct Committeeperson

Phil Heil

Rutland 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 1 Precinct Committeeperson

Ricky Rivard

St. Charles 2 Precinct Committeeperson

Sean Baker

St. Charles 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 4 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 5 Precinct Committeeperson

Joy Y Duerr

St. Charles 6 Precinct Committeeperson

Allison Hinton

St. Charles 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 8 Precinct Committeeperson

Brenda Engelhardt

St. Charles 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 13 Precinct Committeeperson

Stephen Bruesewitz

St. Charles 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 15 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 16 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 17 Precinct Committeeperson

Colette Ansley Treonis

St. Charles 18 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 19 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 20 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 21 Precinct Committeeperson

Heather Hayes

St. Charles 22 Precinct Committeeperson

Ruth L. Kuzmanic

St. Charles 23 Precinct Committeeperson

Marie Powell

St. Charles 24 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 25 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 26 Precinct Committeeperson

Linda R. Robertson

St. Charles 27 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 28 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 29 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 30 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 31 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 32 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 33 Precinct Committeeperson

No Candidate

St. Charles 34 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 3 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 4 Precinct Committeeperson

Deirdre L. Battaglia

Sugar Grove 5 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 6 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 7 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 8 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 9 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 10 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 11 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 12 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 13 Precinct Committeeperson

No Candidate

Sugar Grove 14 Precinct Committeeperson

No Candidate

Virgil 1 Precinct Committeeperson

No Candidate

Virgil 2 Precinct Committeeperson

No Candidate

More information about the candidates is available on the Kane County Clerk’s website at applications.kanecountyil.gov.