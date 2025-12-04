2025 Early Signing Day: CCL/ESCC football players make college decisions

The 2025 Early Signing Day Period kicked off on Wednesday and concluded on Friday. Here’s a list of where CCL/ESCC football players will be continuing their careers at Division I programs.
Brother Rice
C.J. Gray, QB, Army
Jovan Green Jr., WR, South Dakota State
King Liggins, DL, Illinois
Emeir White, DB, South Dakota State
Carmel
Kai Owens, WR, UMass
Jalin Strowder, OL, Eastern Illinois
Fenwick
Tommy Thies, DB, Miami (Ohio)
Noah Sur, K, Northwestern
Joliet Catholic
Ian Campbell, DL, Navy
Loyola
Tommy Fraumann, OL, Michigan
Gavin King, OL, Dartmouth
Henry Newton, LB, Air Force
Chase Williamson, TE, St. Thomas
Zak Zeman, K, Western Michigan
Marian Catholic
Gavin Neil, DL, Boston College
Marist
Stephen Brown, TE, NC State
Danzel Newell, OL, New Mexico
Rico Schrieber, OL, Purdue
Montini
C.J. Harkins, DB, Northern Illinois
Mount Carmel
Braeden Jones, DL, USC
Claude Mpouma, OL, Nebraska
Nazareth
Jake Cestone, WR, Illinois State
Providence
Xavier Coleman, WR, Western Illinois
Dom Infelise, DL, Ball State
Bryce Tencza, OL, Lafayette
St. Francis
Zach Washington, WR, Michigan State
St. Patrick
Joseph Chase, OL, St. Thomas
Kevin Michaelsen, DL, Illinois State
Eli Valencia, DL, St. Thomas