2025 Early Signing Day: CCL/ESCC football players make college decisions

Fenwick's Tommy Thies (7) runs the ball in for a touchdown on Saturday Nov. 22, 2025, while taking on Nazareth Academy during the 6A semifinals game held at Nazareth Academy High School in La Grange Park.

Fenwick's Tommy Thies (7) runs the ball in for a touchdown on Saturday Nov. 22, 2025, while taking on Nazareth Academy during the 6A semifinals game held at Nazareth Academy High School in La Grange Park. (David Toney for Shaw Local News /David Toney)

By Russ Hodges

The 2025 Early Signing Day Period kicked off on Wednesday and concluded on Friday. Here’s a list of where CCL/ESCC football players will be continuing their careers at Division I programs.

Brother Rice

C.J. Gray, QB, Army

Jovan Green Jr., WR, South Dakota State

King Liggins, DL, Illinois

Emeir White, DB, South Dakota State

Carmel

Kai Owens, WR, UMass

Jalin Strowder, OL, Eastern Illinois

Fenwick

Tommy Thies, DB, Miami (Ohio)

Noah Sur, K, Northwestern

Joliet Catholic

Ian Campbell, DL, Navy

Loyola

Tommy Fraumann, OL, Michigan

Gavin King, OL, Dartmouth

Henry Newton, LB, Air Force

Chase Williamson, TE, St. Thomas

Zak Zeman, K, Western Michigan

Marian Catholic

Gavin Neil, DL, Boston College

Marist

Stephen Brown, TE, NC State

Danzel Newell, OL, New Mexico

Rico Schrieber, OL, Purdue

Montini

C.J. Harkins, DB, Northern Illinois

Mount Carmel

Braeden Jones, DL, USC

Claude Mpouma, OL, Nebraska

Nazareth

Jake Cestone, WR, Illinois State

Providence

Xavier Coleman, WR, Western Illinois

Dom Infelise, DL, Ball State

Bryce Tencza, OL, Lafayette

St. Francis

Zach Washington, WR, Michigan State

St. Patrick

Joseph Chase, OL, St. Thomas

Kevin Michaelsen, DL, Illinois State

Eli Valencia, DL, St. Thomas

