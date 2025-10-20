Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

BCR boxscores for Week 8, 2025

Princeton senior Ryan Jagers hauls in a 21-yard reception on the last play of the first quarter in Friday's Three Rivers Conference crossover at Aledo. The Tigers defeated Mercer County 41-22.

Princeton senior Ryan Jagers hauls in a 21-yard reception on the last play of the first quarter in Friday's Three Rivers Conference crossover at Aledo. The Tigers defeated Mercer County 41-22. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

AT PRINCETON

Princeton 41, Mercer County 22

1234Total
Princeton (5-3)77121541
Mercer County (1-7)366722

Scoring plays

MC - Link 50 FG, 3:18 1Q

P - Etheridge 5 run (Clevenger kick), 11:35 2Q

P - Etheridge 59 run (Clevenger kick), 7:52 2Q

MC - Demuth 7 pass from Baldwin (pass failed), 56.3 2Q

MC - Demuth 11 pass from Baldwin (pass failed), 11:32 3Q

P - Etheridge 2 run (run failed), 5:00 3Q

P - Etheridge 7 run (run failed), 5.7 3Q

P - Etheridge 43 run (Clevenger kick), 8:43 4Q

P - Lanham 4 run (kick failed), 2:15 4Q

MC - Whitehall 41 run (Link kick), 1:32 4Q

YardsticksPMC
First downs1417
Total net yards395264
by rushing33-34442-166
by passing5198
Passing (C-A-I)5-10-110-14-0
Penalties-yards3-154-25
Fumbles-lost0-02-0
Punts-avg0-02-24.0

Individual statistics

RUSHING: P - Etheridge 16-217 (5 TDs), Lanham 10-106 (TD), Emmett 1-5, Agushi 2-19, Cochran 3-(-3). MC - Zeitler 12-63, Whitehall 12-39, Baldwin 9-33, Lamkin 5-14, Ocampo 7-17.

PASSING: P - Lanham 5-10-1, 51 yards. MC - Baldwin 10-14-0, 69 yards (2 TDs), Demuth 1-1-0, 29 yards.

RECEIVING: P - Jagers 3-28, Oester 2-25. MC - Demuth 3-35, Baldwin 1-29, Andresen 3-28, Whitehall 2-12, Quam 1-5, Marston 1-(-7).

AT HAMILTON

West Hancock 48, Bureau Valley 12

1Q2Q3Q4Qtotal
Bureau Valley (1-7, 1-5)006612
West Hancock (5-3, 5-2)02622048

BB scoring plays

BV - Stewart 80 run, 3Q

BV - Stewart 6 run, 4Q

YardstickBVWH
First downs1021
Total yards238467
by rushing238268
by passing0248
Penalties-yards5-304-32
Fumbles lost10

Individual stats

RUSHING: BV - Stewart 18-133 (2 TDs), Richter 10-45, Shane 3-29, Dexheimer 3-21, Donnelly 2-16, Litherland 1-(-9). WH - Dadant 17-197 (2 TDs).

PASSING: BV - Litherland 0-1-0. WH - Carter 14-19-0, 248 yards (4 TDs).

RECEIVING: WH - Froman 8-152 (2 TDs).

AT PORT BYRON

Riverdale 34, Hall 25

1Q2Q3Q4QTotal
Hall (3-5)766625
Riverdale (5-3)71512034

Hall scoring plays

H - Redcliff 65 run (Koch kick), 1Q

H - Redcliff 3 run (kick failed), 2Q

H - Sterling 20 pass from B. Curran (conversion failed), 3Q

H - B. Curran 4 run (conversion failed), 4Q

Individual stats

RUSHING: H - Redcliff 14-178 (2 TDs), B. Curran 13-35 (TD), Edgcomb 4-4.

PASSING: H - B. Curran 8-11, 130 yards (TD).

RECEIVING: H - Sterling 4-88 (TD), Burkhart 2-22, Edgcomb 1-20.

AT ST. BEDE

Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13

1Q2Q3Q4QTotal
Notre Dame (6-2)14276047
St. Bede (2-6)600713

St. Bede scoring plays

SB - Ferrari 9 run (run failed)

SB - Riva 2 run (kick)

Individual stats

RUSHING: ND - Harder 9-184 (3 TDs). SB - Ferrari 15-82 (TD), Hirst 4-13, Marquez 2-3, Ca. Riva 2-3 (TD).

PASSING: SB - Ferrari 9-24, 109 yards.

RECEIVING: SB - De La Torre 4-36, Carboni 2-36, Hermes 1-23, Ca. Riva 1-5, Hirst 1-9.

At Amboy

Amboy-LaMoille-Ohio 68, West Prairie 8

ALO PASSING: Welch 1-1, 53 yards (TD)

ALO RUSHING: McCoy 4-95 (2 TDs), Lopez 5-148 (2 TDs), Heath 4-82, (2 TDs)

ALO RECEIVING: Winn 1-53, (1 TD)

QUICK COUNTS

Three Rivers

E-P 27, Mendota 14

Newman 79, Kewanee 32

Princeton 41, Mercer County 22

Riverdale 34, Hall-PC 25

Rockridge 48, Mon-Rose 12

Sherrard 48, Orion 12

Other area games

Amboy-LaMoille-Ohio 68, West Prairie 8

Annawan-Wethersfield 42, ROWVA 6

Dixon 65, Streator 0

Geneseo 1, Alleman 0 (forfeit)

Genoa-Kingston 62, Rock Falls 6

Kaneland 24, L-P 22

Marquette 59, Knoxvillle 6

Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13

Rochelle 42, Ottawa 3

Sterling 38, Quincy 17

High School FootballBCR SportsBureau Valley PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede PrepsAmboy PrepsIllinois Valley Front HeadlinesFriday Night Drive Front Headlines
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL