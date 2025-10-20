BCR boxscores for Week 8, 2025

AT PRINCETON
Princeton 41, Mercer County 22
|1
|2
|3
|4
|Total
|Princeton (5-3)
|7
|7
|12
|15
|41
|Mercer County (1-7)
|3
|6
|6
|7
|22
Scoring plays
MC - Link 50 FG, 3:18 1Q
P - Etheridge 5 run (Clevenger kick), 11:35 2Q
P - Etheridge 59 run (Clevenger kick), 7:52 2Q
MC - Demuth 7 pass from Baldwin (pass failed), 56.3 2Q
MC - Demuth 11 pass from Baldwin (pass failed), 11:32 3Q
P - Etheridge 2 run (run failed), 5:00 3Q
P - Etheridge 7 run (run failed), 5.7 3Q
P - Etheridge 43 run (Clevenger kick), 8:43 4Q
P - Lanham 4 run (kick failed), 2:15 4Q
MC - Whitehall 41 run (Link kick), 1:32 4Q
|Yardsticks
|P
|MC
|First downs
|14
|17
|Total net yards
|395
|264
|by rushing
|33-344
|42-166
|by passing
|51
|98
|Passing (C-A-I)
|5-10-1
|10-14-0
|Penalties-yards
|3-15
|4-25
|Fumbles-lost
|0-0
|2-0
|Punts-avg
|0-0
|2-24.0
Individual statistics
RUSHING: P - Etheridge 16-217 (5 TDs), Lanham 10-106 (TD), Emmett 1-5, Agushi 2-19, Cochran 3-(-3). MC - Zeitler 12-63, Whitehall 12-39, Baldwin 9-33, Lamkin 5-14, Ocampo 7-17.
PASSING: P - Lanham 5-10-1, 51 yards. MC - Baldwin 10-14-0, 69 yards (2 TDs), Demuth 1-1-0, 29 yards.
RECEIVING: P - Jagers 3-28, Oester 2-25. MC - Demuth 3-35, Baldwin 1-29, Andresen 3-28, Whitehall 2-12, Quam 1-5, Marston 1-(-7).
AT HAMILTON
West Hancock 48, Bureau Valley 12
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Bureau Valley (1-7, 1-5)
|0
|0
|6
|6
|12
|West Hancock (5-3, 5-2)
|0
|26
|22
|0
|48
BB scoring plays
BV - Stewart 80 run, 3Q
BV - Stewart 6 run, 4Q
|Yardstick
|BV
|WH
|First downs
|10
|21
|Total yards
|238
|467
|by rushing
|238
|268
|by passing
|0
|248
|Penalties-yards
|5-30
|4-32
|Fumbles lost
|1
|0
Individual stats
RUSHING: BV - Stewart 18-133 (2 TDs), Richter 10-45, Shane 3-29, Dexheimer 3-21, Donnelly 2-16, Litherland 1-(-9). WH - Dadant 17-197 (2 TDs).
PASSING: BV - Litherland 0-1-0. WH - Carter 14-19-0, 248 yards (4 TDs).
RECEIVING: WH - Froman 8-152 (2 TDs).
AT PORT BYRON
Riverdale 34, Hall 25
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Hall (3-5)
|7
|6
|6
|6
|25
|Riverdale (5-3)
|7
|15
|12
|0
|34
Hall scoring plays
H - Redcliff 65 run (Koch kick), 1Q
H - Redcliff 3 run (kick failed), 2Q
H - Sterling 20 pass from B. Curran (conversion failed), 3Q
H - B. Curran 4 run (conversion failed), 4Q
Individual stats
RUSHING: H - Redcliff 14-178 (2 TDs), B. Curran 13-35 (TD), Edgcomb 4-4.
PASSING: H - B. Curran 8-11, 130 yards (TD).
RECEIVING: H - Sterling 4-88 (TD), Burkhart 2-22, Edgcomb 1-20.
AT ST. BEDE
Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Notre Dame (6-2)
|14
|27
|6
|0
|47
|St. Bede (2-6)
|6
|0
|0
|7
|13
St. Bede scoring plays
SB - Ferrari 9 run (run failed)
SB - Riva 2 run (kick)
Individual stats
RUSHING: ND - Harder 9-184 (3 TDs). SB - Ferrari 15-82 (TD), Hirst 4-13, Marquez 2-3, Ca. Riva 2-3 (TD).
PASSING: SB - Ferrari 9-24, 109 yards.
RECEIVING: SB - De La Torre 4-36, Carboni 2-36, Hermes 1-23, Ca. Riva 1-5, Hirst 1-9.
At Amboy
Amboy-LaMoille-Ohio 68, West Prairie 8
ALO PASSING: Welch 1-1, 53 yards (TD)
ALO RUSHING: McCoy 4-95 (2 TDs), Lopez 5-148 (2 TDs), Heath 4-82, (2 TDs)
ALO RECEIVING: Winn 1-53, (1 TD)
QUICK COUNTS
Three Rivers
E-P 27, Mendota 14
Newman 79, Kewanee 32
Princeton 41, Mercer County 22
Riverdale 34, Hall-PC 25
Rockridge 48, Mon-Rose 12
Sherrard 48, Orion 12
Other area games
Amboy-LaMoille-Ohio 68, West Prairie 8
Annawan-Wethersfield 42, ROWVA 6
Dixon 65, Streator 0
Geneseo 1, Alleman 0 (forfeit)
Genoa-Kingston 62, Rock Falls 6
Kaneland 24, L-P 22
Marquette 59, Knoxvillle 6
Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13
Rochelle 42, Ottawa 3
Sterling 38, Quincy 17