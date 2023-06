Minooka High School announces second semester honor roll

Minooka Community High School has announced that the following students have earned a place on its honor roll for the spring. Included students have attained a GPA between 3 and 3.74 to earn honor roll recognition and 3.75 or higher to achieve high honor roll recognition at the end of the semester.

Freshman high honor roll: Mikolaj Adamczyk, Delaney Adams, Vanessa Alegria, Madelyn Allison, Amina Amir, Leilani Arnold, Cole Arvanis, Eli Battaglia, Katie Bautista, Nicholas Behnke, Ulices Beltran, Jonathon Berscheid, Emma Best, Jayla Blount, Kathryn Boe, Abigail Borjon, Benjamin Bormet, Olivia Boyd, Gavin Brandani, Brooklynne Brass, Amelia Bryjak, William Buchanan, Jacob Buczko, Alexis Burcenski, Marcel Butryn, Janari Caesar, Addison Cailteux, Andrew Calderon, Brayden Carlson, Eli Chavez, Natalie Ciancanelli, Samantha Cimarolli, Nicolas Cimino, Thomas Clarke, Atreyu Collins-Davis, Michael Collofello, Ethan Conquest, Adam Cook, Holli Coughlen, Olivia Coyne, Ava Crites, Benjamin Cyrkiel, Hailey Dabbouseh, Aubrey Davis, Katelyn Davis, Mallory Davis, Mercedes Delgado, Ryan DeLuca, Ethan Denton, Allison Devereux, Peyton Devine, Alla Dobrovolska, Alexia Dolezal, Lydia Dondlinger, Madelyne Dostall, Ahnika Dudley, Colbie Dudson, Lilla Eid, Therese Escano, Wesley Evans, Meridith Fair, Gianna Filipponi, Colton Fitzgerald, Alexander Foster, Alexandra Foster, Leslie Franco Gomez, James Franson, Violet Freeman, MyKenzie Fronek, Aricia Froylan, Madeline Fry, Zachary Ganster, Blake Garbin, Cameron Garcia, Montserrat Garcia, Valerie Garcia, Keziah Gaston, Zoey Gawthorp, Eden Goddard, Loren Goldstein, Madison Govoni, Lacey Grozik, Khloe Gurnitz, Chelsea Gutierrez, Macie Hadala, Erin Hagstrom, Brayden Hairald, Mariah Haley, Jaelle Hamilton, Madison Havican, Elias Heabel, Lucas Heap, Callie Hefner, Coye Hefner, Luke Hoge, Ryan Hoge, Kyah Homerding, Jack Hopman, Katherine Horvat, Branden Hott-Serrano, Maya Hubbard, Sadie Huels, Alyssa Jarman, Amelia Jendro, Eric Jeziorczak, Noa Johnson, Chloe Juskiewicz, Allison Kagay, Ryan Keener, Ava Kelly, Addison Kerley, Cody King, Madelyn Kiper, Andrew Kittler, Carter Klein, Preston Klug, Benjamin Knowles, Ava Knutsen, Margaret Kolpak, Ethan Koranda, Alanna Koukas, Faith Kupoluyi, Lukas Kwiatkowski, Victoria Lehotan, Jocelyn Leon, Sofia Loustaunau, Christina Luna, Matthew Maffeo, Ella Mailhiot, Julia Mailhiot, Sean Malloy, Sebastian Mancera, Mikhaela Mangabhai, Grace Mangun, Edie Mareci, Aimee Marklund, Tyler Martin, Niko Martinez, Breleigh Mauk, Andrew Maxfield, Brody McManus, Gavin McReynolds, Adelina Memedoska, Blake Middleton, Savannah Miller, Todd Miller, Marilyn Mondragon, Dante Mordan, Emma Morton, Alayna Mravle, McKenna Murphy, Robert Murphy, Julia Nguyen, Clara Novak, Marlee Nugent, Alexander Null, Evany Okon, Anjolaoluwa Omowole, Jackson Page, Luke Page, Madison Pappageorge, Chelisse Lucille Parrilla, Manya Patel, Grant Pavey, Alyssa Pena, Barrett Pennington, Matthew Persha, Buchanan Petrovic, Madison Phillips-Mantia, Isabella Pitcher, Hunter Poe, Brayden Poort, Lillianne Prokop, Laney Przybyla, Payton Psinas, Avery Reda, Sophia Reda, Lilian Reyes, Jessica Robbins, Felipe Rodriguez, Liliana Rodriguez, Andrew Roemer, Christian Roemer, Ava Rogina, Elsie Ruiz, Lesly Saavedra, Nina Salkeld, Dulce Sanchez, Jasmine Sanchez, Isabel Sanchez-Lyons, Kendal Sangiacomo, Nathan Schalk, Giada Schrementi, Matthew Sergeant, Elijah Slavik, Jayden Sola, Aron Souvannasot, Faith Spelde, Addison Stehlik, Kara Stoedter, Justin Stone, Leah Stonitsch, Natalie Stuart, Wyatt Stupak, Parker Sukley, Lincoln Sullivan, Lyndsey Taggart, Keagan Taylor, Kendall Thomas, Alexandra Tomlinson, Madison Torres, Nathan Torres, Stephanie Ulm, Abigail Underhill, Wendy Valdivia, Gianna Velarde, Nelah Vertin, Samuel Von Holten, Kennedy Walker, Ella Wallace, Ethan Walsh, Reanna Wells, Katlyn Wendell, Samantha Wierzbowski

Freshman honor roll: Lukas Aagesen, Joseph Adamic, Zachary Affarano, Rozlynn Arias, Andrew Aspan, Sofia Avila, Sierra Beers, Pierce Behnke, Trent Bezaire, Mia Borracci, Gavin Borton, Hayden Bowman, MaKylah Brown, Kate Buligan, Evan Bullard, Blake Burnett, Madeline Carlisle, Bryce Carpenter, Dominic Carrico, Aubrey Carter, Addison Ceko, Sabina Charlebois, Addyson Cimino, Eliana Cipriani, Chase Cissell, Audrey Clower, Kameron Cole, Cayden Cook, Jase Cook, Melonnie Corral, Adrienne Craig, Addisonn Crumly, Elliott Dahlberg, Tyler Dahlin, Addison Davis, John Deavers, Jocelyn Delaney, Liliana Delgado, Charlee Desiderio, Chase Dobczyk, Malachi Downs, Sarah Doyle, Jason Duy, Parker Dyxin, Jack Egan, Abby Egizio, Amani Elateeq, Lucas Eskra, Brianna Espinoza, Caylie Farrar, Payton Farrar, Irelyn Farrell, Jacob Fink, Abigail Fish, Kooper Fisher, Seth Fleming, Alexa Flores, Zachary Freund, Bryce Fuhrman, Ashley Fuse, Drake Gabriel, Delaney Gallegos, Kevon Gamblin, Alexis Gamino, Sophia Garcia, Michael Garza, Blake Gilberg, Makayla Goelz, Nathan Gonzalez, Sophia Gonzalez, Nicole Goyette, Abigale Grganto, Aidan Gubbins, Julia Gura, Padraig Harrington, Rhett Harris, Julia Hoffman, Jordyn Hopkins, Bryan Huerta, Stephen Huffman, Isabella Internicola, Payton Isaacson, Charles Jacobs, Morgan Jantolak, Jayden Jeffries, Broden Johnson, Lillian Johnson, Makenna Johnson, Miles Kantorski, Mackenzie Kapanowski, Kameron Kapellas, Katherine Kelly, Christian Kennon, Brooklyn King, Andersen Klemme, Grace Kochanek, Kendall Kozak, Brady Kozlowski, Rebecca Kucera, Adam Kueltzo, Samantha Kuziel, Maya Kycior, Alexa Lakota, Kaiden Lambert, Aiden LaMont, Dominic Larkin, Ethan Laturell, Amelia Lemberg, Sean Lewis, Matthew Lira, Joshua Loizon, Kacie Long, Joel Lopez, Nicholas Lowing, Nolan Lowry, Zeke Madding, Lilyana Madonis, Ethan Mahoney, Logan Markee, Alexander Martin, Giovanni Martinez, Jaime Martinez, Tessa Martinez, Michael Martino, Evan Mattison, Mira McBroom, Sean McCammon, Amayia McCants, Alexander McClain, Rylan McFadden, Alexander McHale, Nevaeh McIntosh, James McKirdie, James Mendez, Danielle Meyer, Lauren Mick, Skylar Mikulec, Carson Miller, Tyler Minda, Jackson Miranda, Steven Mora-Reyes, Cadence Murphy, Morgan Nash, Peyton Nuccio, Sophia Nuccio, Chase Nurczyk, Kelli O’Hara, Sophia Oberding, Abbygail Ortiz, Gabriella Ortiz, Anthony Partridge, Kayla Paulauskas, Zachary Pena, Christine Perez, Ava Perkins, Nathan Pescetto, Mason Pilon, John Press III, Kadence Range, Kyle Rauen, Anthony Ray, Alexis Rein, Benjamin Reyes, Brynna Rigsby, Benjamin Rittof, Gabrielle Roddy, Elie Rodriguez, Hailey Saenz, Gioncarlo Sanchez, Faith Sarcletti, Evan Schenck, Andrew Schill, Jordan Schultz, Keegan Schuster, Ryan Scott, Caelan Siebert, Hailey Silverman, Adin Slavik, Sydney Sleyko, Aubry Smith, Braden Smith, Marie Smith, Logan Sopkin, Morgan Sossong, Gavin St. Clair, Destiny Stanciel, Summer Starks, Rowan Stengel, Dean Sterba, Kathen Stonitsch, Jaxon Strum, Seth Sumis, Natalie Sweeney, Andrew Szambelan, Desiree Taylor, Anya Trejo Diaz, Elise Troyner, Melanie Vargas, Saul Vargas, Landon Vasilescu, Jordan Vazquez-Smith, Vincent Vega, Zachary Vega, Mya Velarde, Lydia Wajda, Faith Walker, Alexia Ward, Leah Warren, Lexie Wenckowski, Brooke Wikoff, Guenevere Winters, Lorelei Wojewoda, Thomas Yancey, Colin Zwolinski

Sophomore high honor roll: Noah Allen, Anahi Almazan, Jillian Alsip, Gracie Anderson, McKinzie Anderson, Ariana Bandish, Jonathan Beck, Megan Belli, Zackary Belt, Madison Berti, Kevin Bisbee, Avery Bittermann, Jessica Bittle, Kylie Boban, Stephanie Bode, Gianna Brandolino, Addilyn Breier, Drew Briick, Cassandra Brushaber, Kira Cailteux, Palmer Calvey, Marisol Carbajal, Gabriella Carlson, Amanda Carpenter, Jacob Carr, Mayson Carr, Mia Carroll, Ehryana Chillis, Trevor Cichon, Addison Ciesielski, Abigail Clarke, Jack Cleary, MaKayla Cole, Isabella Collins, Lucy Conroy, William Cook, Ty Couch, Jackson Cowan, Courteney Cranston, Olivia Culp, Kiera Cundari, Rhiannon Curiel, Kobey Dannenberg, Natalie DeBold, Nathan DeBold, Christopher Deckinga, Sabryna DeCraene, Breanna Deitz, McKenna Delaney, Erik DelToro, Erin DiBiase, Madison Dicosola, Ava Ditzler, Daniel Divello, Owen Dolbee, Stella Donley, Brianna Doyle, Kevin Driscoll, Sophia Driscoll, Tyler Edwards, Antonio Encinas, Sophia Facchina, Destiny Faison, Addison Finney, Emilee Fish, Alyssa Fisher, Mackenzie Fisher, Payton Fisher, Audrey Fleck, Emma Foley, Nicholas Forillo, Samuel Forte, Elizabeth Frazier, Aubrey Freeman, Anthony Frescura, Filippo Galati, Carolina Gallegos, Ava Garrett, Saoirse Gaynor, Isabella Girardo, Isaac Goddard, Braden Goffin Eilers, Gianna Gonzalez, Veronica Grey, Alaina Guarino, Taya Gummerson, Abigail Haake, Madyson Hall, Alyssa Hallam, Hayla Hammer, Darius Hampton, Phoenix Hanna, Isabel Hathway, Eliza Henderson, Andrea Hernandez, Maddox Hetzel, Colin Higgins, Ayden Hollingsworth, Marina Hristov, Monika Huber, Samantha Hulick, John Igric, Olushola Jegede, Mario Jimenez, Xander Jodison, Sterling Johnston, Jorja Juarez, Benjamin Juvinall, Tessa Kapellas, Isabella Karstensen, Ava Kay, Elliot Kimbarovsky, Evan Kiper, Luke Kirin, Owen Kopecky, Kora Kotowski, Chloe Krajecki, Hayley Krohn, Madison Krummick, Zachary Kubinski, Michael Kuchar, Zachary Kunkle, Aubrey Laken, Josef Landers, Maya Ledesma, Mason Lee, Rori Locke, Abigail Loome, Cameron Loudermilk, Addison Lowman, Rylee Ludwig, Audrey Lueshen, Annie Lukasik, Evan Lundeen, Jenny Ly, Alejandro Manzo, Leah Mareno, Aidan Martinez, Nyah McCallum, Meghan McCarthy, Mallory McCray, Ever McCulloch, Kaylin McGinnis, Andrew McIlheran, Brianna McMillin, Karli McMillin, Kaylee McNab, John Mendoza, Josette Mihal, Caitlyn Miller, Elysa Miller, Ethan Minch, Jayce Moore, Jocelyn Morales, Lindsay Morton, Tony Munoz, Courtney Murphy, Kyler Murphy, Mason Murphy, Jada Neill, Mae Oberding, Alexis Olsen, Landon Oostema, Cynthia Ortiz, Sophia Oswald, Leslie Pantoja, Giselle Pasaran, Peyton Pech, Camden Peiffer, Dino Persicketti, Noah Pharo, Hailey Pierce, Madison Porter, Nancy Prokopis, Zachary Puracchio, Luke Purcell, Grace Quinn, Timothy Quinn, Lilliana Quintero, David Rabe, Jaisin Ramirez, Ayden Ransford, Sophia Rausa, Holly Roake, Charlotte Robinson, Elizabeth Robinson, Mark Rodeghero, Arianna Rodriguez, Taylor Rodriguez, Jordan Rogowski, Brandon Rose, Halie Sampson, Sadie Sampson, Samantha Samuilis, Tlanextli Sanchez, Emma Schiffbauer, Robert Schiffbauer, Samya Sehwail, Kennedy Serr, Felicity Serrano, Jacob Simpson, Nia Skedel, Andrew Skwarczynski, Brady Smith, Madysen Smith, Ava Stice, Lauren Sullivan, Marianne Thomas, Lucas Thompson, Leona Trevino, Isaac Ulloa, Makayla Undesser, Caden Uphoff, Ashley Vera Medina, Mackenzie Vogt, Chase Volkmar, Wyatt Walick, Nolan Walsh, Marie Walston, Rylie Walter, Caleigh Werve, Ashley Whalen, Carter Wikoff, Mia Wojtecki, Allyssa Wrazien, Kaelyn Wyer, Joel Zavala, Lucas Zbranek

Sophomore honor roll: Ameerah Abdulghani, Brandi Abney, Cadence Acosta, Konrad Adamczyk, Aminah Ait Hmidane, Julian Alcala, Micah Allen, Davian Atwood, Samantha Backstrom, Kamryn Banach, Dustin Barrett, Isabella Baxter, Sarina Beers, Joseph Belzek, Ethan Bielanski, Ada Binns, Buddy Blackburn, Jalissa Blackwell, Liana Blount, Jaden Boe, Matthew Bond, Addison Bonner, Nicholas Boyce, Alina Bravo, Kaleigh Brissa, Caycee Brown, Nathaniel Brown, Olivia BrownZizzo, Keira Brucks, Rylan Budde, Abigail Burke, Melissa Bustos, Sean Cassady, Alyssa Castillo, Elizabeth Castro, Alyson Celeski, Samuel Cernetich, Alicia Choate, Austin Coldwater, William Convery, Gianna Cooney, Jocelyn Costilla, Huling Cowser, Kameron Crayton, Jazlynn Daniels, Connor Davis, Sophia Davis, Delilah Demaso, Abraham DeWalt, Francesco DiTrolio, Reese Dooley, Adyn Edgar, Bryanna Edwards, Elizabeth Egwunwoke, Reese Engle, Mariano Escalona, Jayden Espinoza, Isabella Fraser, Jordan Freeman, Chase Fromm, Dylan Fuller, Abigail Garcia, Taylor Gauer, Jade Gilmore, Payton Gjerde, Nicholas Goffin Eilers, Izaac Gonzalez, James Goocher, Samantha Gorak, Piper Gouwens, Alexander Grady, Isabella Gutierrez, Derek Hartke, Hunter Heidel, Eric Heiden, Elizabeth Herrera, Jacob Hokanson, Arielle Horde, Masyn Hrpcha, James Huzl, John Ihde, Kendal Jados, Skylar Jadzak, DeMarius Johnson, Justin Jones, Brianna Kareka, Nathaniel Karr, Rylan Kezele, Alexander Koopmann, Richard Korczak, Isabella Kowynia, Rocco Kowynia, Liliana Kramski, Logan Kroplewski, Connor Latta, Alana Ledesma, Brandon Legner, Carter Lennington, Gabriella Loetscher, Brianna Lopez, Jena Lopina, Arianna Loucks, Mia Lutzka, Brody Luzbetak, Jose Macias, Aidan Mangabhai, Cesar Martinez, Emilio Martinez, Lisandra Martinez, Maria Martinez, Noah Martinez, Eu Nyah Massey, Gianna Mathis, Mason Maurisak, Hannah Maxwell, Devin McAleer, Kaely McCann, Owen McCleland, Nicole McLaughlin, Jeremy McPherson, Melanie Medina, Tyson Mendoza, Jack Mereness, Jayden Merlan, Dominic Messineo, Jaeden Meyer, Matthew Middleton, Ayana Miller, Logan Miller, Gabriel Mireles, Hailey Misicka, Isabella Mitchell, Olivia Molenda, Charles Murray, Chase Musser, William Mutz, Nathan Napoli, Jacob Narducci, Cailey Naylor, Jamarion Newell, Delila Nino, Owen Novinski, Sean OConnor, Avery O’Dette, Kenadie Oldenburg, Ava Olson, Bruce Olszewski, Caitlin Omiecinski, Abigail Ondreja, Arian Osmani, Thomas Owen, Aleena Owens, Lydia Page, Jack Parker, Liliana Pasillas, Kent Pempe, Ericka Perakis, Gwyneth Pfeifer, Kayla Pietkiewicz, Brian Placencia, Hailey Quezada, Lukas Ratcliff, Alexa Raygoza, Ashlyn Reade, Brendan Regas, Keegan Reilly, Haylee Riofski, Brandon Ritsos, Carys Roberts, Emma Robson, Anthony Rodriguez, Braiden Rogan, Kourtni Rogers, Jayden Rohr, Adrian Romero, Tanner Rowley, Cali Rucka, Martin Ruiz, Mya Ryl-Kuchar, Dominik Sadelski, Ilan Salas, Alba Sanchez Castaneda, Aiden Sanchez, Isabella Sanchez, Ty Michael Sandula, Gianna Scarpetta, Caroline Scobee, Jack Scully, Armani Seay, Angela Sebby, Michael Serra, Rayan Shahid, Kendall Ann Sharp, Genevieve Shireman, Sophia Sitar, Jalynn Skaggs, Ella Smith, Henry Smith, Logan Smith, Mason Smith, Kaylie Swanson, Kaylyn Szwedo, Brielle Taylor, Gabriella Tellor, Mackinley Termanas, Nairi Terrazas, Joshua Thomas, Kaitlyn Thompson, Rachel Timm, Angeliz Torres, Nakaiyah Tucker, Jasmin Valles, Marisol Vega, Brandon Verback, Annabelle Verser, Destiny Vincitorio, Frank Vogel, Madelyn Wakefield, Tony Walker, Zachary Walls, Travis Wehrle, Fredrick Wells, Liam Williams, Sage Williams, Evan Wilson, Nicholas Wlodek, Gavin Wolfe, Ethan Wunar, William Yankovich, Luis Zamora, Ruby Zolper

Junior high honor roll: Kendall Adelmann, Liam Anderson, Paige Anderson, Rylee Anderson, Anahi Arellano, Lilliana Arroyo, Margaret Auclair, Hailey Austin, Eli Avalos, Allison Babich, Michelle Babyak, Mackenzie Backstrom, Kate Bailey, Brayden Barrowman, Finley Barten, Emilio Bautista, Carly Bavilacqua, Kalyn Bebej, Eva Beck, Brett Bell, Jonah Benedick, Sophia Benedick, Garrett Berscheid, Marvin Berumen, Bryson Beverly, Livia Bezaire, Justin Blackwell, Braden Blazekovich, Daniel Boeringa, Abigail Boersma, Paige Borton, Chloe Boswell, Rylee Boyd, Zakary Brown, Spencer Bruinsma, Kaylee Brushaber, Layne Bumgarner, Emily Burton, Aidan Calvey, Viviana Campuzano, Tyler Cantu, Grace Casey, California Cedro, Omar Chavez, Aidan Cheney, Kameron Chigi, Cameron Choate, Dane Chung, Paige Clements, Natalie Cochran, Matthew Collofello, Emma Congoran, Bree Cook, Nathan Cook, Hunter Coons, Nicole Cooper, Jeremy Cortesi, Jenna Crompton, Ayden Crumly, Isabella Cyrkiel, Olivia Dahlberg, Kayla Davis, Ashley Davisson, Rylan Deichen, Emma Deitz, Rebekah Deitz, Robert Del Buono, Lucas Dela Cruz, Nicholas DeLuca, Tyler DeLuca, Nicholas DePhillips, Samantha Dilorenzo, Allison Dolezal, Collin Dvorak, Sofia Dziuba, David Eaheart, Andrew Earl, Kailyn Erickson, Peter Eskra, Delilah Esparza, Jacob Evans, Carleena Farrar, Katelyn Fink, Riley Fisher, Vivienne Forte, Laila Foster, Cassie Fuhrman, Gaetana Galati, Nathan Garbrecht, Brandon Gavlin, Madison Gaylord, Anthony Giangrande, Mallory Gierman, Alessandro Gonzalez, Sebastian Gonzalez, Hailey Gordon, Jackson Gorman, Penelope Grant, Alexander Gunther, Lindsey Gutierrez, John Halloran, Nicodem Hargis, Nia Harrington, Sarah Hasan, Faith Hayes, Jacob Heap, Kailey Heyduk, Evan Hinrichs, Paige Hohreiter, Annie Honsik, Addison Hunter, Emily Huskey, Katherine Ihde, Molly Jacobson, Carson Jacoby, Macy Jarzyna, Emily Jimmerson, Owen Joder, Angelena Jodison, Carson Johnson, Isabella Johnson, Jayla Johnson, Riley Johnson, Cole Jordan, Mya Jordan, Branyo Juarez, Jordana Junco, Alexandria Kavvadias, Madison Kelly, Peyton Kenney, Katelyn Kerchenfaut, Kaylee Keyster, Caleb King, Lillian Kirkpatrick, Mariah Kirschten, Noelle Klima, Katelyn Klinger, Logan Knott, Taylor Knudson, Savanna Kopstain, Alexis Krzeczkowski, Peyton Kueltzo, Mia Larson, Katelyn Latta, Adelle Leach, DaNiyah Lee, Kai Lemke, Eric Lopez, Michael Lopez, Sofia Lopez, Spencer Lorenz, Weston Lorenz, Alexandria Loucks, Joseph Lucas, Alexa Ludwig, Angelina Luna, Carter Lundeen, Aubrey Lynch, Kevin Macak, Taylor Mackin, Madalynn Madding, Joseph Maffeo, Nathan Mailhiot, Delaini Majetic, Julian Maldonado, Lauren-Michele Manning, Melissa Marquez, Emma Martin, Alejandro Mascote, Morgan Maser, Kolton Maul, Nathan Maul, Nathan McBroom, Mia McHale, Bailey McIntyre, Jon McKirdie, Aila McManus, Brice McManus, Brock McManus, Emma McMillin, Tamaya McNeal, Lauren McPhillips Newcomb, Christian Medlin, Benjamin Meller, Katelynn Mensendike, Natalia Milazzo, Laura Milistver, Morgan Miller, Rodrigo Mireles, Kylan Monk, Jayla Morales, Gabrielle Morris, Anthony Mravle, Christian Muench, Noah Munson, Lola Nowak, Claire Olsen, Porter Olson, Zoe Olson, Maisie Olznoi, Olivia Orozco, Emma Overpeck, Lauren Oxley, Bryce Parker, Joseph Partridge, Seth Pavey, Paige Pawlicki, Cole Pearson, Morgan Pekelder, Hailey Pekoc, Aiden Peppmuller, Christopher Perez, Kaylen Peterson, Serena Peterson, Addison Petrinos, Makenna Petrovic, Emma Pettigrew, Emily Poole, Mackenzie Poulsen, Savannah Press, Madeline Przybyla, Gabriella Quinones, Efrein Ramirez, Jack Rasmussen, Samantha Reiter, John Renzi, Grace Revis, Claudia Reyna, David Robinson, Jacqueline Robles-Navarro, Brianna Saareleht, Hannah Sachtleben, Graciela Salgado, Rafael San Pedro, Autumn Sanchez, Isabela Sanchez, Jacob Schultz, Emily Scott, Juliana Serna Lopez, Harrison Serr, Sarah Short, Eric Simmons, Mason Skoglund, Alexandria Slotabec, Danielle Smith, Jessica Smith, Elaina Soliman, Luis Solis, Henry Stafford, Cale Stonitsch, Audrey Straka, Leah Sukley, Blake Sustaita, Georgia Sweeney, Anthony Szewczuk, Kennedi Thomas, Kaitlyn Thurman, Jakob Totte, Javier Trevino, Jovanna Valenti, Annika Van Der Male, Elliot Van Der Male, Joel Vargas, Ryan Veleker, Maria Vercelote, Amaya Villa, Abigail Villarreal, Alexander Von Holten, Riley Warren, Kyler Webster, Gavin Westlake, Briana Whalen, Brett Widlowski, Ellie Wilhelm, Summer Zahouani, Gabriela Zid

Junior honor roll: Aliya Abercrombie, James Aguilar, Michael Ambriz, Aleesha Amodei, Ryan Anderson, Kirsten Anthony, Aidan Bankovic, Logan Bates, Gedeon Battaglia, Cameron Belousek, Marvell Bennett, Addison Benson, Emma Bermingham, Carlene Berta, Nathan Blair, Olivia Blazekovich, John Boehning, Alexandra Boeschel, Mason Boles, Trevor Bradtke, Albert Brass, Kennedi Brass, Makenzie Brass, Mark Burman, Drew Calleros, Abigail Carlisle, Gavin Carlson, Richard Churnovic, Madison Collins, Tyler Connor-Cole, Mikayla Conwell, Jarrett Cook, Jaden Cooper, Caleb Corcoran, Kailyn Cundari, Amy Daletski, Leah Dance, Ty Dannenberg, Giovanni Danno, Bhavisha Darji, Hannah Daurer, Ella Davis, Gianna Deavers, Allie Devore, Mia Diaz, Gracie Dooley, Peyton Dorgan, Brooklynn Doti, Savanna Downey, Aubree Dzwonkoski, Kyle Ebner, Alizabella Elbrink, Timothy Evans, Damien Flores, Emily Flores, Abigail Foster, Troy Freckelton, Mandy Fricano, Samantha Gabriel, Cayden Garcia, Ethan Garcia, Nathan George, Sofia Gerrity, Lydia Goc, John Alfonso Gonzales, Grant Gould, Keith Gravel, Logan Green, Zackary Grude, Rachael Guldan, Ross Gunderson, Griffin Hall, Matthew Halstead, Olivia Hazel, Wyatt Heabel, Evan Heidel, Trenton Henderson, Victor Hernandez, Alissandra Herrera, Tyler Herrera, Colin Hickey, Rebecca Hise, Zakary Hock, Jack Hoge, Colin Holmes, Hayden Host, Landon Howard, Roman Hubbard, Jozlyn Ibarra, Kelis Jackson, Joseph Jaskowiak, Robert Jelks, Lucas Johnson, Emily Keefner, Zachary Kellams, Kyra Kenney, Caleb Kies, Dawson Koehler, Kyle Koerner, Mary Kosek, David Kupoluyi, Gabriele Kwait, Colin LaMont, Mason Laney, Emma Larkin, Hannah Larkin, Garrett Lee, Kasia Lehner, Chase Lewandowski, Sofia Lopez, Hannah Loverude-Gennari, Claire Lukavsky, Ashley Lusa, Carter Marino, Cecelia Marlow, Ethan Martin, Gianna Mazzocchi, Jahmai McCoy, Dylan McDowell, Lilliana McNeela, Shayleigh McNichols, Morgin Medders, Allison Meyer, Paige Michael, Noah Miller, Sydney Morin, April Morris, Benjamin Muhich, Emily Muntwyler, Taydin Murphy, Kylie Myers, Camryn Nelson, Isabella Nino, Gavin Norris, Mariel Offermann, Dailey OHern, Ashley Oldenburg, Abigail ONeill, Caden Oostema, Luan Osmani, Isabella Owen, Ahulani Padilla, Raymond Palmer, Nivaya Paramo, Tristan Parish, Alton Park, Kevin Patel, Hayden Pearson, Bianca Perez, Lillian Petrakis, Maizie Petrusich, Ewelyn Platos, Audrey Pocius, Henry Pragit, Thomas Psinas, Joshua Pucel, Matteo Pullara, Abigail Quast, Leonardo Quezada, Giovanna Ramirez, Savannah Raymer, Natavia Reid McMurray, Delaney Reilly, Samuel Remus, Iyanna Reynoso, Laila Richardson, Angela Riley, Daniel Rios, Peyton Ristau, Jenna Ritchie, Alexis Robbins, Presley Rochkes, Jake Rodak, Mersaydes Rodgers, Riley Rogowski, Bryan Rosales, Ashley Schaeffer, Emilee Schlegel, Mikayla Schuler, Kyla Shaw, Kelby Shay, Denise Shelby, Cassidy Shields, Lukas Shipla, Claire Simpson, Leah Slusser, Faith Southcombe, Emily St Germain, Carter Stephenson, Grace Streibich, Ashley Sullivan, Ashley Surges, Myranda Sweis, Sean Tadel, Kori Talley, Xavier Taylor, Alyssa Tequimila, Caden Terrill, Jax Todd, Olamesi Toriola, Ingrid TrejoDiaz, Samantha Trybunia, Alyssa Upchurch, Anthony Urgero, Hailey Valenti, Ava Valentin, Aiden Valenzuela, Kassidy VanDyke, Esmeralda Vargas, Zenia Vargas, Aiden Vari, Ava Vasquez, Edward Visvardis, Annaniece Warren, Kaeden Weiler, Lucas Weston, Kylee White, Madilynn Wietting, Xavier Winters, Blake Wood, Madeline Wyer, Phoenix Wyse, Annabelle Zemaitis

Senior high honor roll: Jillian Allison, Alina Almazan, Cate Alstott, Zachary Altenhoff, Chase Anderson, Luke Anderson, Payton Anderson, Nicholas Andreano, Victoria Andreano, Emily Arroyo, Lyla Baker, Max Balkema, Zachary Balzer, Addison Banach, Lanie Baranoski, Joseph Barloga, Ellie Bartuch, Mabel Benig, Braden Bensema, Jenna Bihler, Jared Boe, Mason Boerema, Sven Bonde, Sophia Borjon, Nicholas Breckinridge, Caden Breier, Noelle Brunke, Katelyn Bucciarelli, Alec Caldwell, Jacklyn Carr, Brooklyn Carroll, Zachary Casagrande, Jeri Cashatt, Angela Ceballos, Dylan Cecala, Gianna Charlebois, Taylor Chiappetta, Caeley Ciesla, Gina Cimarolli, Iris Cook, Caydence Cooper, Gianna Costa, Amelia Craig, Eliana Culpepper, Carly Czyz, Jameson Davis, Joseph Davis, Serenity Delgado, Joshua Dicharo, Katie Dix, Alaina Dorman, Allison Dunovsky, Lauren English, Brooke Ensing, Anthony Escobedo, Angelina Evans, Cameron Fawley, Ava Fiedler, Nicholas Figarelli, Andrew Forillo, Ryan Forneris, Holly Foskett, Aidan Fritzler, Kevyn Garcia, Mia Garrett, Caleb Getz, Anastasia Gjorgievska, Raymond Glad, Mikayla Glover, Veronica Goggins, Sydney Gorak, Madeline Grozik, Jordyn Gura, Angelina Gutierrez, Kara Haake, Brianna Haley, Gillian Harrington, Quincy Harris, Emma Hasenjaeger, Anthony Heald, Ashlee Hernandez, Juan Hernandez, Noah Herzog, Cael Hiser, Myles Holbrook, Nina Holmes, Isabella Hopman, Melanie Howard, Ryan Howard, Aubrie Hromadka, Jack Hu, Morgan Huddlestun, Lauren Hudoba, Mackenzie Huey, Thomas Isdonas, Christian Jantz, Sarah Jayko, Thomas Johannessen, Carson Johnson, Emma Johnson, Heather Juskiewicz, Maisy Kaplan, Maggie Kapple, Rachel Karceski, Maddyn Kellinger, Colin Kennedy, Danny Keoborakot, Gabrielle Kics, Caden Kiedrow, Ethan Kimbarovsky, Ethan Klug, Zachary Knaub, Daniel Koons, Moira Kozlowski, Bella Krajecki, Ryan Kuchar, Alexander Kunkle, Noah Kuzava, Nathaniel Kwiatkowski, Paige Lanoue, Kaitlyn Lavezzi, Rachel Lechelt, Breyonna Lekki, Melody Lennington, Kylie Loomis, Nikolas Lopez, Taylor Lopina, Allison Lowe, Chloe Lowry, Ryan Loychik, Andrew Mack, Cody Mahoney, Ella Manning, Adrienne Manzano Maramba, Trenton Marski, Nicholas Martin, Ailani Mata, Ethan Mattison, Anna Maurice, Gianni Mauro, Sarah May, Shauna McCarty, Madison McCleland, Anna McClimon, Gabriella McCollom, Huxley McCulloch, Emma McGuire, Joseph McIlheran, Dylan Medrano, Blayse Messino, Dylan Mihal, Giana-Marie Milazzo, Lillian Mison, Kelby Monk, Jalicia Morales, Mikayla Morrison, Erick Munoz, Courtney Mysliwiec, Jacob Nedelsky, Addison Neyhart, Emilia Niechcial, Nelson Niuman, Zachary Nordan, Alyssa Norton, Libby OBrien, Nicholas Oleksyn, Morgan Olkiewicz, Daniel Omiecinski, Anthony Ortega, Kyersten Park, Benjamin Paugys, Nicholas Paugys, Nathaniel Perez, Gavin Pershey, Hunter Petrovic, Ky Pham, Emma Pharo, Brielle Phillips, George Pietrzyk, Sana Polizzi, Michealla Polk, Kylee Polly, Emily Popovich, Nicole Prokopis, Sunev Puente, Alyssa Puhr, Sidney Ray, Benjamin Resar, Javier Romero, Ella Rucka, Lucas Ruffino, Avery Rujawitz, Bella Rycraft, Vil Tristan San Pedro, Sebastian Sanchez Calvillo, Teagan Sanderson, Phoenix Sarter, Nathan Sauerwein, Julia Schaibley, Caitlyn Schildhouse, Natalie Schildhouse, Annabella Simmons, Steve Skweres, Melle Slager, Silas Slavik, Ashlyn Smith, Breana Smith, Addison Sparrow, Bailey Stengel, Owen Stieg, Alyssa Stonitsch, Hexiang Su, Ryan Susnar, Ryan Svehla, Mileah Tahir, Hailey Taylor, Malinaly Terrazas, Ryan Thoms, Morgan Troyner, Hannah Turro, Nicholas Ulm, Andrew Undesser, Braulio Valdivia, Ryan Vonch, Nickolas Wakefield, Ann Ward, Kayla West, Jadyn Wilkinson, Payton Wojcik, Oliver Wolcott, Megan Wolski, Moira Wrazien, Brodrick Wright, Joseph Wunar, Paige Yancey, Alexa Zasada, Bryan Zavala, Nolan Zurawski

Senior honor roll: Ashley Acevedo, Bridget Andreano, Trinity Bacot, Dorian Baftiri, Joseph Bailey, Baylee Bankes, William Bean, Mackenzie Beck, Anna Beitler, Brianna Bekavac, Andie Bergklint, Logan Blahut, Lenora Blottiaux, Alex Bodoh, Abigail Borne, Aaron Bosak, Emily Bradley, Abigail Brewer, Adam Brooks, Kahlan Brunner, Cayden Burke, Dylan Caldwell, Saige Campbell, Michael Carper, Dylanie Cecala, Anthony Chavez, Jake Chmelar, Connor Christensen, Anthony Ciamprone, McKenna Cimino, Dominic Cioni, Abigail Cipres, Amelia Claunch, Andrew Coldwater, Sam Conroy, Jadon Conteh, Gianni Contreras, Ruby Cook, Arturo Cordova, Mekhi Cortes, Emma Cowan, Ryanne Davis, Ariana Degen, Christian Dilworth, Djeinaba Djimera, Austin Dolbee, Gavin Dooley, Samuel Drey, Christian Duarte, Dominic Dubberstine-Ellerbrock, Joseph DuPree, Joseph Dvorak, Michael Dye, Peyton Dykstra, Joseph Dziuba, Ryan Eilert, Luis Esquivel, Dylan Farley, Jack Feigl, Morganne Fraker, Emma Fuller, Jadyn Gans, Sydney Gapinski, Jadyn Garibay, Audrey Gil, Nathan Goyette, Lily Grembowicz, Mya Grzywacz, Carrina Guerrero, Trinity Hale, Allison Hall, Morgan Hallam, Gabriel Heimer, Julian Hernandez, Emma Hinds, Bryce Holden, Benjamin Hoover, Julia Horn, Brant Hrechko, Kailey Hulihan, Cameron James, Madeline Jarzyna, Jason Jilek, Matthew Jones, Samara Jordan, Nicholas Jurado, Kalli Juricic, Mirra Juricic, Lily King, Xavian Klement, Nicholas Klukas, Samantha Knoppe, Gabriel Knowles, Chloe Kohnhorst, Chloe Kokalj, Logan Konrath, Cayla Koranda, Alexander Kotowski, Cameron Krause, Brandon Krier, Alex Kuchay, Katelyn Kuta, Kayley Lara, Desire Larson, Kara Larson, Ava Leitherer, Osvaldo Leon, Morgan Loeffel, Ella Loomis, Christopher Loy, Colin MacDonald, Alyssa Machnikowski, Keegan Manning, Jacob Mareno, Keigan Mauk, Mia McCarthy, Ian McDowell, Damionte McIntosh, Jonah McKeown, Clara McPherson, Sergio Medina, Noah Melton, Emma Messineo, Brittany Meyer, Russell Meyer, Camryn Michuda, Blake Milbourn, Sophia Miller, Sullivan Minor, Analiese Molenda, Johary Montano Romero, Jaiden Moody, David Mora-Reyes, Shaun Moreno, Logan Morgan, Taylor Morris, Dylan Mroz, Alexa Munoz, Elijah Munoz, Matthew Murphy, Michael Murphy, Gabriel Nieto, Brydon North, Alexander Novak, Allison Ondreja, Addison Otto, Kymira Parker, Victoria Paugys, Jaden Paul, Jeremiah Pearce, Cody Pelton, Alysse Pena, Lukas Phillips, Raygen Pilon, Anastasia Pistorius, Logan Piszczek, Jeremiah Plummer, Briana Powell, Angel Quezada, Elizabeth Ramos, Ethan Rapp, Alyson Rausa, Brynlee Reed, Matthew Reynolds, Olivia Richley, Vincent Ringelsten, David Rios, Piper Ritchey, Meghan Ritter, Anthony Rizo, Sydney Roberts, Anne Rogers, Olivia Rojas, Julian Rotger, Benedict Saghi, Briana Samuilis, Xavier Sanchez, Liseth Santellan-Aguilar, Evan Satorius, MacKenzi Saunoris, Kara Schaack, Dominic Schiavone, Alyssa Schillaci, Alexis Schuldt, Nicholas Schwab, Jake Sellmeyer, Miah Seloover, Mason Seput, John Sergeant, Josiah Serrano, Xavier Serrano, Nicholas Sheldon, Brandon Shepard, Molly Short, Joshua Sibert, Matthew Siesser, Daniel Singleton, Hannah Skora, Olivia Smith, Joshua Son, Autumn Southcombe, Kevin Stapleton, Gabriella Stawarz, Cayden Stevens, Will Stiteley, Emma Stoner, Savana Sturdy, Sarah Summers, Angelina Tapia, Matthew Terdic, Bianca Thomas, Kayla Thompson, Joshua Tomaszewski, Aries Torrez, Nicholas Tribuzzi, Preston Van Pelt, Nicholas Varley, Alexis Vaughn, Leonardo Vieyra, Diego Vivanco, Caitlyn Wade, Yisela Walker, Carter Walsh, Colin Walsh, Connor Warren, Kimberly Wences, Autumn Wilhelmi, Alexis Williams, Lenaya Williams, Mallory Williams, Hannah Wilson, Megan Wilson, Jenna Witte, David Woloszczuk-Mrugala, Caden Zollner