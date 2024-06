Presenting the 2024 Herald-News Girls Track and Field Honor Roll

The schools of The Herald-News area sent a multitude of athletes to the IHSA Girls Track and Field State Meet this spring in Charleston.

Here are those state qualifiers, the 2024 Herald-News Girls Track and Field All-Area Honor Roll.

100 Dash

Kristyn Johnson, sr., Bolingbrook — 9th in 3A.

Tania Miller, sr., Romeoville — 3A state qualifier

Courtney McDonald, jr., Plainfield East — 3A state qualifier

Taylor McClain, jr., Plainfield North — 3A state qualifier

Jerie McClellan, sr., Joliet West — 3A state qualifier

Symone Holman, so., Joliet Catholic Academy — 2A state qualifier

Cassidy Fosen, sr., Seneca — 1A state qualifier

200 Dash

Taylor McClain, jr., Plainfield North — 5th in 3A

Jahnel Bowman, sr., Plainfield South — 9th in 3A

Kristyn Johnson, sr., Bolingbrook – 3A state qualfier

Tania Miller, sr., Romeoville — 3A state qualifier

Alanah Smith, jr., Lincoln-Way West — 3A state qualifier

Elizabeth Egwunwoke, jr., Minooka — 3A state qualfier

Courtney McDonald, jr., Plainfield East — 3A state qualfiier

Mikayla Chambers, fr., Dwight — 1A state qualifier

Track & Field: Minooka IHSA 3A Sectional MAY 08 Plainfield South's Jahnel Bowman (Dean Reid for Shaw Local News Ne/Dean Reid)

400 Dash

Alaina Steele, fr., Lincoln-Way East — 4th in 3A

Jahnel Bowman, sr., Plainfield South — 9th in 3A

Briyah Beatty, so., Plainfield East — 3A state qualifier

Sydney Fontaine, jr., Lockport — 3A state qualfier

Lauren Dellangelo, jr., Plainfield North — 3A state qualfier

Natalie Nahs, fr., Minooka — 3A state qualfier

Mikayla Chambers, fr., Dwight — 1A state qualifier

800 Run

Mia Forystek, fr., Lincoln-Way Central — 2nd in 3A

Janellisa Oceguera, sr., Joliet West — 8th in 3A

Madison King, so., Joliet Central — 3A state qualifier

Ella Heinen, so., Joliet Catholic Academy — 2A state qualifier

Mikayla Chambers, fr., Dwight — 9th in 1A

Natalie Misener, jr., Seneca — 1A state qualifier

1,600 Run

Maya Ledesma, jr., Minooka — 3A state qualifier

Kaitlyn Ward, sr., Plainfield North — 3A state qualifier

Katie O’Brien, sr., Lincoln-Way East — 3A state qualifier

Claire Blotnik, sr., Joliet Catholic Academy — 2A state qualifier

Celeste Richards, so., Peotone — 2A state qualifier

Evelyn O’Connor, jr., Seneca — 5th in 1A

Brooklyn Flores, jr., Wilmington — 1A state qualifier

3,200 Run

Maya Ledesma, jr., Minooka — 5th in 3A

Marlie Czarniewski, fr., Plainfield North — 3A state qualifier

Brea Counihan, fr., Lincoln-Way Central — 3A state qualifier

Katie Peetz, fr., Lockport — 3A state qualfier

Brooklyn Flores, jr., Wilmington — 1A state qualifier

100 Hurdles

Ella Cline, sr., Lockport — 3A state qualfier

Kyra Hayden, jr., Lincoln-Way East — 3A state qualifier

Vanessa Obeng, sr., Plainfield Central — 3A state qualifier

Alyssa Wollenzien, fr., Reed-Custer — 2A state qualifier

Lily Pfeier, so., Seneca — 1A state qualifier

300 Hurdles

Kyra Hayden, jr., Lincoln-Way East — 3rd in 3A

Ella Cline, sr., Lockport, 3A state qualfiier

4x100 Relay

Plainfield North (Alex Eydenberg, Kayla Bradshaw, Aniya Poindexter, Taylor McClain) – 3rd in 3A

Plainfield East (Haley Anderson, Briyah Beatty, Hanna Hostetler, Courtney McDonald) — 3A state qualfier

Bolingbrook (Ciyah Thomas, Danielle Cathey, Sarai Carter, Kristyn Johnson) — 3A state qualifier

Lincoln-Way East (Grace Murphy, Nora Keane, Aria Henry, Jumi Aremu) — 3A state qualifier

Romeoville (Taylor Cicero, Tania Miller, Milan Cadet, Jayla Patterson) — 3A state qualifier

Lincoln-Way West (Bliss Ward, Emma Novotny, Sania Dean, Alanah Smith) — 3A state qualifier

4x200 Relay

Plainfield North (Alex Eydenberg, Kaiya Bradshaw Ariya Poindexter, Taylor McClain) – 7th in 3A

Bolingbrook (Yasmin Abdul, Danielle Cathey, Ciyah Thomas, Kristyn Johnson) — 3A state qualifier

Lincoln-Way East (Grace Murphy, Aria Henry, Nora Keane, Jumi Aremu) — 3A state qualifier

Joliet West (KaMhary Scott, Mckenzi Winfrey, Jerie McClellan, Brania Watt) — 3A state qualifier

Minooka (Caprice Rodely, Lauren Manning, Natilee Carlos, Elizabeth Egwunwoke) — 3A state qualifier

Romeoville (Taylor Cicero, Tania Miller, Milan Cadet, Jayla Patterson) — 3A state qualifier

Morris (Gisselle Reyes, Ava Corley, Mackenzie Enger, Ella McDonnell) — 2A state qualifier

Lockport’s Ella Cline (Gary Middendorf)

4x400 Relay

Lincoln-Way East (Kyra Hayden, Jumi Aremu, Nora Keane, Alaina Steele) — 3A state champion

Plainfield North (Alex Eydenberg, Aniya Poindexter, Tessa Russo, Lauren Dellangelo) — 6th in 3A

Seneca (Clara Bruno, Natalie Misener, Evelyn O’Connor, Lila Coleman) — 1A state qualifier

4x800 Relay

Plainfield North (Elsie Czarniewski, Lindsey Wenz, Kaitlyn Ward, Tessa Russo) — 8th in 3A

Lincoln-Way Central (Nadia Bowden, Ava Dughetti, Jillian Davies, Mia Forystek) — 3A state qualifier

Lincoln-Way East (Katie O’Brien, Ava Conway, Maddie Yacobozzi, Maura Hanrahan) — 3A state qualifier

Minooka (Caprice Rodely, Taya Gummerson, Leah Kleckauskas, Natalie Nahs) — 3A state qualifier

Joliet Catholic Academy (Mary Kate Moran, Sophia Mihelich, Jordan Reeves, Annie Tibbott) — 2A state qualifier

Seneca (Clara Bruno, Natalie Misener, Gracie Steffes, Evelyn O’Connor) — 6th in 1A

Shot Put

Ashley Wrublik, jr., Lemont — 3A state qualifier

Laila Richardson, sr., Minooka — 3A state qualifier

Kailah Murray, jr., Joliet West — 3A state qualifier

Faith Baker, sr., Seneca – 1A state qualifier

Isabella Bunting, jr., Dwight — 1A state qualifier

Gabi Maxwell, sr., Seneca – 1A state qualifier

Discus Throw

Natalie Kowalski, sr., Lemont — 3A state qualifier

Angelina Tadros, fr., Lincoln-Way East — 3A state qualifier

Laila Richardson, sr., Minooka — 3A state qualifier

Faith Baker, sr., Seneca – 7th in 1A

Gabi Maxwell, sr., Seneca – 1A state qualifier

High Jump

Nicole Demma, fr., Lincoln-Way Central — 3A state qualifier

Lashara Som, sr., Plainfield East — 3A state qualifier

Evelyn Wills, so., Coal City — 2A state qualifier

Pole Vault

Mckena Miglorini, jr., Lockport — 3rd in 3A

Jaiden Knoop, sr., Lincoln-Way East — 9th in 3A

Kylie Koehler, so., Lincoln-Way Central — 3A state qualifier

Reese Geiger, jr., Lincoln-Way West — 3A state qualifier

Madelyn Schussler, so., Lincoln-Way West — 3A state qualifier

Riley Warren, sr., Minooka — 3A state qualifier

Kathryn Flynn, fr., Providence Catholic — 2A state qualifier

Teagan Johnson, sr., Seneca, 3rd in 1A

Addison Stiegler, Seneca, sr. – 1A state qualifier

Long Jump

Ella Cline, sr., Lockport — 3A state qualifier

Jahnel Bowman, sr., Plainfield South — 3A state qualifier

Aria Henry, jr., Lincoln-Way East — 3A state qualifier

Symone Holman, so., Joliet Catholic Academy — 2nd in 2A

Ella Wills, fr., Coal City — 2A state qualifier

Lila Coleman, so., Seneca – 1A state qualifier

Triple Jump

Jahnel Bowman, sr., Plainfield South — 5th in 3A

Veronica Walkosz, jr., Lockport — 3A state qualifier

Ella Wills, fr., Coal City — 9th in 2A