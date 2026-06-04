Newman Central Catholic High School announces spring 2026 honor roll

Newman Central Catholic High School in Sterling recently announced its 2026 spring semester honor roll.
High honor roll
Seniors: Grace Tobias, Lauryn Francque, Ryan Welty, Reagan Hammes, River Fiorini, Matthew Clemen, Olivia Mulderink, Alexandra Setchell, Emmy Burger, Haleigh Dale, Sam Smith, Elizabeth Vance, Brooklyn Warren, Zhyler Hansen, George Jungerman, Bella Clark, Reese Grummert, Lucy Oetting, Garet Wolfe, Brenleigh Cook, Leandro Reynolds, Frances Haley, Julius Arteaga, Hannah Britt, Garret Matznick and Anderson Verhulst.
Juniors: Ashton Miner, Liam Nicklaus, Kaylee Benyo, Matthew Murray, Brooklyn Smith, Claire Von Holten, Renner Rosengren, Daniel Welty, Lauryn Hiatt, Amaya Gomez, Jack Graham, June Drinkall, Layla Young, Ella Billiet, Ayden Gutierrez, Parker Hanrahan, Joel Rhodes, Brooks Knudson, Ember Lopez, Max Sagel, Ella Ford, Elaina Allen, Klar Royer, Rylan Alvarado, Kennedi Shippert, Parker Strommen, Anna Propheter and Ian Skokna.
Sophomores: Madison Storey, Jessica Ardis, Grace King, Mindy Lorenzen, Trevor Simpson, Layla Nicklaus, Veronica Haley, Tyson Williams, Paizlee Williams, Easton Coward, Logan Cook, Lauren McClain, Andrew Garland, Lucas Cook, Nathan Skokna, Roman Reynolds, KC Donaire, Gianna Vance, Timothy Papoccia and Jameson Hanlon.
Freshmen: Kenzie McClain, Jaime Yindeeroop, Austin Pfeiffer, Blaine Sprague, Kate Von Holten, Auggie Downs, Finley Schmidt, Natalie Storey, Maddox Devine, Grace Woodward, Harper Ford, Joe Morse, Brie Sarno, Autumn Howell, Lynorah Hansen, Soren Tobias, Brynnley Adams, Nicholas Sandison, Emmalyn Olsen, Sophia Vandersnick, Irelynne Wren, Sam Gascoigne and Caden DeMay.
Honor roll
Seniors: Ricardo Hernandez Rojas, Evan Bushman, Landon Blanton, Ben Geske, Leo Francis, Dakota Richardson and Jacob Payne.
Juniors: Jason Curtin, Jeffrey Thormeyer, John Rowzee, Benjhamin Spangler, Mason Mulderink, Riley Mason and Sophia Brantley.
Sophomores: Gisselle Martin, Anthony Selmi, Sophie Mezo, John Blackert, Landon Near, Aubrianna Prather, Violet Anderson, Brandon Pfeiffer, Lauren Dale, Bella Lanning, Tim Plote and James Gainey.
Freshmen: Aubree Celestino, Jackson Verhulst, Jackson Brockman, June Stouffer, Madison Beauchamp, Tyler Grennan, David Petrovic, Claire Skinner, Ryan Dean and Abram King.