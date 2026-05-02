Lee, Whiteside and Ogle property transfers for April 20-24, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Douglas J Lehman, Thomas T Lehman, and Jeffrey G Lehman to Kayla Holloway, 603 S DIXON AVENUE, DIXON, $140,000
Gail A Dallam, Gail Dallam, Jan E Dallam, and Jan Dallam to Jan E Dallam Trustee, Gail A Dallam Trust, Jan E Dallam Trust, and Gail A Dallam Trustee, 14 Parcels: 02-15-01-200-001, 02-15-01-200-005, 02-15-01-400-001, 02-15-01-400-002, 02-15-01-400-005, 02-15-12-200-001, 11-16-06-351-005, 11-16-09-200-006, 11-16-09-300-006, 11-16-09-300-007, 11-16-09-300-008, 11-16-09-400-006, 11-16-09-400-012, and 11-16-16-200-001, $0.00
James S Corken, Helen M Henry, Katherine M Corken, David M Corken, and Louise Corken to Jeffrey M Clark and Margaret G Clark, 1 Parcel: 07-02-32-406-012, $295,000
Theresa M Selgestad, Elizabeth A Sutherland, Angela M Tennyson, Marie E Cox, Jerome E Costliow, and Jonathan L Costliow to Melissa Searing and Jason Owens, 1764 WOLVERINE RD, DIXON, $440,000
Dy Holdings Llc to Lee Branscum, 1622 NINTH STREET W, DIXON, $60,000
Eva Cowley to Jason M Pitman and Trista L Pitman, 212 OTTAWA AVE N, DIXON, $90,000
Robbins Road Llc to Snafu Properties Llc, 1745 FRANKLIN ROAD, FRANKLIN GROVE, $215,000
Nathan Kuster and Amber Kuster to Ludwig Dairy Inc, 606 LINCOLN AVE S, DIXON, $250,000
Nell E Barker to Bowers, D Properties Llc, 409 SHERIDAN AVE, DIXON, $77,150
James K Coleman and Amanda R Coleman to Buddy Lee Bonnell, 31 DIVISION STREET W, AMBOY, $110,000
Quit Claims
Matthew R Kipping and Korissa Kipping to Matthew R Kipping and Korissa Kipping, 1875 WILDCAT, DIXON, $0.00
Jeffrey W Bergh to Shawn Rutherford, 12 JONES AVENUE N, AMBOY, $0.00
Alejandro Lares and Nancy Lares to Hector Velasquez and Carolina Macias Velasquez, 1 Parcel: 13-21-12-351-019, $0.00
Walter G Tenner and Theresa L Tenner to Kyle Tenner, 1 Parcel: 19-22-06-352-004, $0.00
Trustee’s Deeds
Delbert M Patzner Trust, Old National Bank Successor Trustee, Old National Wealth Management Successor Trustee, Thomas E Augustyn Successor Trustee, Valerie L Smith, Brenda M Carter, Andrew M Patzner, Madelynn M Patzner, and Verna M White Trust to Christopher Haridopolos, 1 Parcel: 01-06-12-300-004, $1,224,000
James Fischer Trustee, David Fischer Trustee, and Fischer Family Trust to Joshua James Burke, Nicole Marie Burke, Tyler John Burke, Aubrey E Burke, 1 Parcel: 13-21-33-300-001, $1,296,573
Dolores J Schryver Co Trustee, John K Schryver Family Trust, and Dolores J Schryver Family Trust to William Riley Young and Tracy Lynn Young, 1214 FOURTH AVENUE, DIXON, $260,000
Deeds in Trust
Margo Lynn Ackland to Margo Lynn Ackland Trustee, Margo Lynn Ackland Trust, 1 Parcel: 20-11-01-200-001, $0.00
Eric T Gullstrand and Julie A Gullstrand to Eric T Gullstrand Co Trustee, Gullstrand Family Trust No 1, and Julie A Gullstrand Co Trustee, 304 GILSON AVENUE S, AMBOY, $0.00
Executor’s Deeds
Nancy Herrmann Snook and Paul V Herrmann to Sbjb Llc, 1 Parcel: 21-12-21-100-001, $2,039,320
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Fenton Methodist Church to Eric A Fitzwater, 9512 WILMOT RD, FENTON, $9,000
Rock Roots Development Llc to Kathy Cathelyn, 1516 16TH AVE, ERIE, $360,000
Rock Roots Development Llc to Marlene M Steinert Trust and Paul E Steinert Trust, 1 Parcel: 20-06-408-001, $0.00
Douglas A Berg to Gary L Ebersole, 3 Parcels: 11-03-200-001, 11-03-200-006, and 11-03-200-009, $553,590
Brad Sisson and Julie Sisson to Tcs Total Property Management Llc, 1309 DOUGLAS DR, STERLING, $20,000
Jon R Kophamer and Martha J Kophamer to Randy R liepitz and Ann L Liepitz, 1 Parcel: 03-26-100-005, $125,000
Gordon D Zaagman and Paulette J Zaagman to Richard E Decker, Katie E Decker, Kelcie L Wilkens and Logan R Wilkens, 1 Parcel: 04-30-400-007, $362,459
Gordon D Zaagman and Paulette J Zaagman to Wesley D Bush Jr and Lisa L Bush, 2 Parcels: 04-19-300-011 and 04-30-100-007, $212,190
Crystal Zigler to Aaron S Case, 101 JACKSON STREET N, MORRISON, $70,000
Robert Stevens, Samantha Countryman, Thomas A Dyson, and Larry A Stevens to Robert Stevens, 27830 MORRIS ST, ROCK FALLS, $0.00
Seeventures Llc to Kirsten Jeanine Cote, 200 CHURCH ST N, ALBANY, $144,000
Isabel Tessmann to Acretrader 274 Llc, 4 Parcels: 03-35-100-002, 03-35-251-003, 03-35-400-001, and 09-02-200-001, $1,709,165
Roger C Grau and Peggy A Grau to Roger C Grau and Peggy A Grau, 7 Parcels: 09-18-282-014, 09-33-200-003, 09-33-400-001, 15-04-200-001, 15-04-200-002, 15-04-400-005, and 15-10-200-001, $0.00
Jeffrey S Eads and Megan Eads to Mark Damhoff, 5430 HOLLY RD, FULTON, $270,000
Michael G May to Steven Huff, 320 10TH ST, FULTON, $213,000
Debra L Edfors to Christine M Strait, 23521 WALLER RD, FULTON, $100,000
Quit Claims
Eric A Fitzwater and Jane K Fitzwater to Eric A Fitzwater, 2 Parcels: 14-16-100-004 and 14-16-100-005, $0.00
Mary C Pilgrim to Eric A Fitzwater, 1 Parcel: 14-16-100-004, $0.00
Matthew J Garland to Matthew J Garland Trust, 1902 AVENUE D, STERLING, $0.00
Marc Batley to Jorge Mendez, 510 5TH AVE, STERLING, $20,000
Diane Mcginn to Thad Mcginn and Diane Mcginn, 25691 INDIAN RIDGE RD, STERLING, $0.00
Joni E Hemminger to Julie A Marshall and Joni E Hemminger, 1505 AVENUE I, STERLING, $0.00
Trustee’s Deeds
Thomas E lewis Sr Trustee and Roger W Larson Trust to Gerald L Clark Jr, 27829 LARSON ST, ROCK FALLS, $265,000
Kristy J Saathoff Trustee, Evan D Brown Trustee, David Brown Trust, and Janet Brown Trust to David D Brown and Janet R Brown, 8450 STAR RD, ERIE, $0.00
Executor’s Deeds
Ronald W Mills Estate to David L Snow and Lori A Snow, 515 MAIN STREET E, MORRISON, $2,449
Timothy L Ebbers Estate to Caroline F Saddler, 109 MORRIS ST E, MORRISON, $94,000
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Jonathan B Nuyen and Ocelia M Nuyen to Kerns Property Management Llc, 2 Parcels in Dement Township: 25-24-100-002 and 25-24-100-003, $204,000
Kalah D Barry to Derrick Pfile, 1 Parcel: 502 N Walnut Ave, Forreston, $136,500
Yahia Osheba to Christopher Stephenitch and Angela Stephenitch, 1 Parcel in Taylor Township: 22-09-101-011, $1,250
Union Savings Bank to Dimitrinka Georgieva and Yancho Vondenicharov, 1 Parcel: 502 E Brayton Rd, Mt. Morris, $70,000
Shh Property Ventures Llc and Pc Home Buyers Inc to Hill Maintenance Gutter Repairs Llc, 1 Parcel: 201 W 2nd St, Leaf River, $42,000
Robert P Fager to Jon M Ludwig and Renee M Ludwig, 1 Parcel in Lincoln Township: 07-02-100-005, $125,000
Michael G Green to Christopher Finifrock, 1 Parcel: 08-25-126-002, $175,000
R Scott Mcmullen and Laura E Mcmullen to Michael A Ashworth and Morgan V Murray, 1 Parcel: 8657 N Hilltop Dr, Byron, $285,000
Quit Claims
Hp Dj Real Estate Llc to Bennys Gas Station Llc, Fenny Commercial Properties Llc, Dms Ogle Real Estate Llc, 2 Parcels in Scott Township: 11-23-200-023 and 11-23-200-026, $0.00
Yazmin Gil DeLeyva and YazminGil De Leyva to Carlos Gil DeLeyva and Carlos Gil DeLeyva, 1 Parcel: 401 S 4th St, Oregon, $0.00
Trustee’s Deeds
Edward C Vock Trustee and Judson Road Tr to Andrew R Albrecht, 2 Parcels: 15-20-100-004 and 15-20-100-010, $310,000
Michael A Stukenberg Trustee and Michael A Stukenberg Rev Tr, to Michael A Stukenberg Trustee, Michael A Stukenberg Rev Tr, Kenneth E Sheely Trustee, and Kenneth E Sheely Tr493, 1 Parcel in Pine Creek Township:15-06-200-008, $527,456
Sitllman Bank Trustee, Trg0024, and Stillman Bank Trg0024 to Jay Pitney and Container Depot Co Inc, 1 Parcel: 239 E Oak Grove Rd, Byron, $100,000
Ronald G Lenhart Trustee and Ronald G Lenhart Trrg136 to Justin A Diehl, Lindy J Diehl, Christopher G Diehl, 1 Parcel in Eagle Point Township: 13-27-300-006, $185,000
Bonita K Miller Trustee, Bonita K Reints Trustee, J.e.s Tr1, and Jes Tr1 to Matthew Svela and Andrea Svela, 2 Parcels in Flagg Township: 24-28-300-004 and 24-33-100-001, $65,000
Curtis R Freeberg Trustee, Curtis R Freeberg Tr, and Norma L Freeberg Tr to Christian E Williams Trustee and Christian E Williams Tr, 2 Parcels in Marion Township: 05-33-426-004 and 05-34-302-002, $191,593
Deeds in Trust
Dean E Ankney and Dean E Ankney Trustee to Daoa Lv Tr1, 1 Parcel in Rockvale Township: 09-33-477-004, $0.00
Diana Diehl and Diana M Diehl Elliott to Diana M Diehl Elliott Trustee and Strawser-Diehl Tr215, 1 Parcel in Pine Creek Township: 15-36-400-004, $0.00
Gerald R Schmidt and Jo Deen Schmidt to Gerald R Schmidt Trustee, Jo Deen Schmidt Trustee, and Gerald And Jo Deen Schmidt Family Tr, 2 Parcels in Pine Creek Township: 15-16-202-004 and 15-16-300-011, $0.00
Thomas M Johnson and Betsy A Johnson to Thomas M Johnson Trustee and Thomas M Johnson Tr, 510 W Green St, Forreston; 15-20-100-004, 15-20-100-006, and 15-20-200-005, $0.00
Thomas M Johnson and Betsy A Johnson to Betsy A Johnson Trustee and Betsy A Johnson Tr, 4 Parcels: 510 W Green St, Forreston; 15-20-100-004, 15-20-100-006, and 15-20-200-005, $0.00
Terry Busby, Loretta L Busby, and Loretta L Conroy to Terry Busby Trustee, Loretta Lynn Busby Trustee, and Busby Family Tr : 10570 N Pecatonica Rd, Pecatonica, and 1 Parcel in Leaf River Township: 04-17-277-009, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office