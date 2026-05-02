Sheffield hosts Thrive on Main market Saturday

Several entrepreneurs in Sheffield will host Thrive on Main, an Etsy-inspired market, from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday, May 9.
The market features vendors, boutique trucks, home decor, florals and food. Live music will also be performed.
Participating Sheffield businesses and current vendors include:
- Starved Rock Candle Works
- Chickens & Scratch Tallow Company
- Just Poppin’ By
- Foxy Flames Candle Company
- Wooden Element
- Buttercupp Candles
- Triple Dipple’s Treats & Delicacies
- Rooted2Wellness LLC
- Bloom & Blossom
- Lemkin Gardens
- Haven Peirson’s Crafts
- Tootsies Roots & Relics
- Barrel of Wine Designs
- Karol Sue’s
- Mia O Made It
- G O 2 Craft & Design
- Let’s Link Jewelry
- Savvy Deals (Brands on a Budget)
- Blissful Branch
- Edna Jo’s Tacos
- Little Tots Bakery
- Sparrowdale
- Brian Taylor
- Designs by Donna Marie
- Little Moo Boutique
- Daedream Beauty
- Frosted Farmgirl
- Kelli Q Designs
- Sheffield 4-H Club
- Blue Anchor Boutique
- Cows Coffee
- Galassi Farms
- Royal SuperMart
- Sheffield Locker
- Sheffield Lions Club
- Red’s Bar & Grill
- Parlor Coffee & Cream Co.
- Scattered Seeds Farm
- Mobile Groove Station
- Wild Honey Boutique
- Copper Kettle
- Birth to Five
- DeWaele’s IceBox
- Mercantile on Main
For more information, visit Thrive on Main’s Facebook page.