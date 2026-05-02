Sheffield hosts Thrive on Main market Saturday

Several entrepreneurs in Sheffield will host Thrive on Main, an Etsy-inspired market, from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday, May 9.

The market features vendors, boutique trucks, home decor, florals and food. Live music will also be performed.

Participating Sheffield businesses and current vendors include:

Starved Rock Candle Works

Chickens & Scratch Tallow Company

Just Poppin’ By

Foxy Flames Candle Company

Wooden Element

Buttercupp Candles

Triple Dipple’s Treats & Delicacies

Rooted2Wellness LLC

Bloom & Blossom

Lemkin Gardens

Haven Peirson’s Crafts

Tootsies Roots & Relics

Barrel of Wine Designs

Karol Sue’s

Mia O Made It

G O 2 Craft & Design

Let’s Link Jewelry

Savvy Deals (Brands on a Budget)

Blissful Branch

Edna Jo’s Tacos

Little Tots Bakery

Sparrowdale

Brian Taylor

Designs by Donna Marie

Little Moo Boutique

Daedream Beauty

Frosted Farmgirl

Kelli Q Designs

Sheffield 4-H Club

Blue Anchor Boutique

Cows Coffee

Galassi Farms

Royal SuperMart

Sheffield Locker

Sheffield Lions Club

Red’s Bar & Grill

Parlor Coffee & Cream Co.

Scattered Seeds Farm

Mobile Groove Station

Wild Honey Boutique

Copper Kettle

Birth to Five

DeWaele’s IceBox

Mercantile on Main

For more information, visit Thrive on Main’s Facebook page.