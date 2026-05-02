Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

Sheffield hosts Thrive on Main market Saturday

Etsy-inspired event features vendors, food, live music

Village of Sheffield

Village of Sheffield (Shaw Local News Network)

By Kate Santillan

Several entrepreneurs in Sheffield will host Thrive on Main, an Etsy-inspired market, from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday, May 9.

The market features vendors, boutique trucks, home decor, florals and food. Live music will also be performed.

Participating Sheffield businesses and current vendors include:

  • Starved Rock Candle Works
  • Chickens & Scratch Tallow Company
  • Just Poppin’ By
  • Foxy Flames Candle Company
  • Wooden Element
  • Buttercupp Candles
  • Triple Dipple’s Treats & Delicacies
  • Rooted2Wellness LLC
  • Bloom & Blossom
  • Lemkin Gardens
  • Haven Peirson’s Crafts
  • Tootsies Roots & Relics
  • Barrel of Wine Designs
  • Karol Sue’s
  • Mia O Made It
  • G O 2 Craft & Design
  • Let’s Link Jewelry
  • Savvy Deals (Brands on a Budget)
  • Blissful Branch
  • Edna Jo’s Tacos
  • Little Tots Bakery
  • Sparrowdale
  • Brian Taylor
  • Designs by Donna Marie
  • Little Moo Boutique
  • Daedream Beauty
  • Frosted Farmgirl
  • Kelli Q Designs
  • Sheffield 4-H Club
  • Blue Anchor Boutique
  • Cows Coffee
  • Galassi Farms
  • Royal SuperMart
  • Sheffield Locker
  • Sheffield Lions Club
  • Red’s Bar & Grill
  • Parlor Coffee & Cream Co.
  • Scattered Seeds Farm
  • Mobile Groove Station
  • Wild Honey Boutique
  • Copper Kettle
  • Birth to Five
  • DeWaele’s IceBox
  • Mercantile on Main

For more information, visit Thrive on Main’s Facebook page.

Bureau CountyBCRIllinois Valley Front Headlines