Dixon’s Reagan Middle School honor roll announced

The Reagan Middle School side of the Division Street campus. (Troy Taylor)

DIXON – Reagan Middle School has released its first-semester honor roll. Students named to the honor roll are:

Eighth grade

Superior

Landon Aldridge, Erin Allen, Ethan Boss, Ellen Cole, Carly Dallas, Blake Dingley, Rachel Drew, Maddison Emmole, Parker Fogle, Gabriel Frazier, Teagyn Fuller, Claire Grobe, Joey Habben, Baylie Hall, Jenna Harrison, Sophia Heitz, Nadia Kahn, Ellie Kemp, Ayden Kinn, Hope Lance, Abigail Levan, Delaney Lewis, Paisley Magnafici, Owen Miller, Finley Morgan, Jenna Mustapha, Joely Ortgiesen, Laney Reinhold, Jordan Richardson, Penelope Rodriguez, Channing Sarver, Luke Sledge, Owen Smothers, Ryann Wadsworth, William Withrow

Outstanding

Colton Abney, Makayla Bass, Payton Cox, Leah Ferrantino, Maci Gurley, Spencer Hibbetts, LeRoy Higley, Adysen Johnson, Grace Long, Maybella McCoy Sintich, Braelynn Melsness, Kady Paul, Isabella Ramirez, Lola Schnake, Seth Shafer, Daniel Sheimo, Maci Stephenitch, Kali Underhile, Peyton Verdick, Ian Walters, Brooklyn Wetter, Brylee Yeager, Noah Zacharias

Honorable mention

Cameron Anderson, Adrianne Baker, Evan Belzer, Isabella Bouvia, Preston Brantley, Braden Brigl, Hayden Broers, Ashlynn Giese, James Gosinski, Jade Grossmann, Ava Hagler, Justice Helt, Jazlyn Holocker, Nicholas Huyck, Logan Johnson, Jonathan Kenney Oles, Willow Lange, Anthony LaPointe, Doolan Long, Kenneth Martin, Randall Partridge, Delaney Peterson, Nathanyal Pottorff, Kamreon Prather, Conner Pretzsch, Isaac Ranken, Gregory Shaw, Emerson Shiaras, Alyssa Simental, Bethany Smith, Koralynn Stumpf, Nolan Valk, Chandler Winterland

Seventh grade

Superior

Alexander Albee, Margaret Atkinson, Kazmyn Barber, Skylar Beaugrand Eberhardt, Aiden Bork, Evelyn Chase, John Cocar, Naomi Davidson, Kelsie Day, Meerna Elbzour, Hannah Ford, Lillian Haws, Blake Jasper, Cade Kirchhoff, Johanna Lindstrom, Jake Lohse, Kelsie Ludwig, Parker Magne, Dylan Nag, Hailey Phillips, Lennan Reaver, Carter Rhodes, Olivia Schauff, lIrelyn Shaw, Lillian Sitter, Maxwell Sullivan, Annaleise Tranbarger, Jacob Wendt, Emily Wendt, Charles Zimmerman

Outstanding

Thiara Casas, Sofia Castro, Ella Dobie, Brenna Early, Aaron Escamilla, Alejandro Gonzales, Jaron Greve, Melanie Gurney, Marlee Hopper, Brayden Kraft, Graham McNitt, Sophie Miglani, Emma Nicklaus, Alana Owens, Carmen Patterson, Kaiden Pottorff, Kinley Rogers, Sean Seibel, Myiah Shinabarger, Andrew Tarner, Jack Taylor, Rylee VanOosten, Athea Victor

Honorable mention

Isabella Barnes, Collin Beauchamp, Abel Bellows, Kymon Blackmon, Asher Bollman, Joshua Brewer, Ethan Carter, Ellye Clark, Kaylee Coppotelli, Cayley Dallas, Julia DeVries, Gracelynn Estes, Derek Gomez, Xavion Iverson, Zoey Jones, Aleksander Jusufi, Faith Kraft, McKenna Krug, Landon Masters, Julian Neal, Jade Noah, Ellie Pazera, Austin Petty, Levi Pretzsch, Natalie Rhodes, Bentley Robins, Elijah Robinson, Cambria Robnett, Alexjandro Rodriguez McNiece, Lily Scott, Lauren Scott, Colton Simpson, Addyson Varga, Kathryn Wadsworth, Alexzander Wakenight, Mollee Wickert, Dylan Yingling

Sixth grade

Superior

Rayden Appelquist, Griffin Arduini, Evelyn Arneson, Warren Auck, Sabit Bajrami, Zadie Barber, Grace Conderman, Brynleigh Davis, Stephanie Delgado, Jacob Dixon, Maven Duerst, Tyce Dykema, Finley Fisch, Liam Full, Kasey Habben, Lilliana Highley, Keifer Huynh, Nolan Kibble, Kara Linkowski, Lyric Linscott, Conner Little, Stephen Lybarger, Addison Martens, Camille Masters, Randelle McKay, Jaimeson Moss, Taylor Pratt, Urijah Robbins, Josephine Rodriguez, Ariya Shaffer, Brycen Simonton, Maya Unzueta, Lauren Wagner, Mallory Weakman, Charolette Willis, Jayce Wilson, Jordan Wirth, Karley Youngren, Sadie Zigler

Outstanding

Brody Auck, Cierra Bearden, Owen Breitzka, Hope Burns-Cover, Brielle Carson, Emily Coppotelli, Annalise Davis, Gracelyn Eshleman, Paetyn Fuller, Peyton Grubb, Rebecca Halgren, Rowen Hall, Chelsea Hibbetts, Karrington Higley, Brysen Hunt, Fiona Kelly, Noah Kjos, Colson Latta, Aylin Lima Metamoros, Ellison Miller, Charlie Mills, Isaiah Naylor, Nijah Nettz, Liliana Ocampo, Harper Paul, Adalynn Pesek, Maxwell Powell, Benjamin Ragan, Quinn Richards, Jasper Roberts, Clayre Rodgers, Besmir Selmani, Landon Simental, Claira Thompson, Preston Todd, Caelan Tomasino, Lilian Tomasino, Lydia Toms, Maxwell Weigand, Daecy White, Aubrey Woodward, Amaya Zacharias

Honorable mention

Juan Aguirre, Elizabeth Alcaraz, Adeline Anderson, Ayden Arnold, Mia Bandman, Noah Blackburn, Breckin Burmeister, Justin Ceballos, Angel Collins, Aubrey Conderman, Leala Davis, Shane Flagg, Aubreyonna Flynn, Brycen Fuller, Serina Ganze, Sophia Henrikson, Charlie Henson, Lily Herwig, Rose Holub, Avalynn Houk, Adi Housenga, Robert Irvin, Lyndie Kastner, Bryson Kastner, Parker Kerley, Maci Kibble, Ethan Kuhn, Harley Mascal, Dylan McNitt, Zaden Meese, Hailey Morton, Kaydence Noah, Destan Nordan, Savanna Oakes, Anthony Ochoa, Declan Oliver, Hunter Pankhurst, Daniel Petkiewicz, Isaac Pottinger, Alexis Ramirez, Star Ratliff, Rian Rienstra, Shaydyn Ristau, Boston Robillord, Bostin Rodriguez, Audrina Setchell, Liam Sitter, Norah Stach, Madelyn Thompson, Duncan Towne, Zayden Tucker, Faith Ward, Morgan Worrell