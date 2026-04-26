Morris: Single-family home sells for $339,000

The single-family residence located at 1659 Dupont Avenue in Morris was sold on April 6, for $339,000, or $205 per square foot.
The house, built in 2001, has an interior space of 1,653 square feet. The property is situated on a lot spanning 10,890 square feet.
Other homes in Morris that have recently been purchased close by include:
· In January 2025, a 1,640-square-foot single-family residence at 1046 Edgewater Drive sold for $285,000, a price per square foot of $174.
· A 1,640-square-foot single-family residence at 1032 Edgewater Drive, sold in October 2025, for $305,000, a price per square foot of $186.
· At 1720 Dupont Avenue, in December 2024, a 1,751-square-foot single-family residence was sold for $315,000, a price per square foot of $180.