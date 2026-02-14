Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Real Estate

Single-family home built in 1904 sells in Peru for $215,000

Street view

Street view (Google Street View)

By United Robots

A 1,340-square-foot single-family residence, built in 1904, has changed hands.

The house at 2301 Market Street in Peru was sold on Jan. 26 for $215,000, or $160 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 6,534 square feet.

Other homes in Peru have recently changed hands nearby:

· At 2503 Main Street, in August 2025, a 1,036-square-foot single-family residence was sold for $133,000, a price per square foot of $128.

· In October 2025, a single-family residence at 2116 1st Street sold for $110,000.

· A 1,472-square-foot single-family residence at 2409 1st Street, sold in May 2025, for $165,000, a price per square foot of $112.

Real EstateUnited RobotsIllinois Valley Front Headlines