Single-family home built in 1904 sells in Peru for $215,000

A 1,340-square-foot single-family residence, built in 1904, has changed hands.
The house at 2301 Market Street in Peru was sold on Jan. 26 for $215,000, or $160 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 6,534 square feet.
Other homes in Peru have recently changed hands nearby:
· At 2503 Main Street, in August 2025, a 1,036-square-foot single-family residence was sold for $133,000, a price per square foot of $128.
· In October 2025, a single-family residence at 2116 1st Street sold for $110,000.
· A 1,472-square-foot single-family residence at 2409 1st Street, sold in May 2025, for $165,000, a price per square foot of $112.