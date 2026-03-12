Northbrook Middle School honor roll, 2nd trimester 2025-26

Northbrook Middle School in Mendota recently listed its honor roll for the second trimester of the 2025-26 school year.
High honor roll
Fifth grade: Raelynn Albers, Ariana Arteaga, Joree Bowne, Marshal Brown, Nayeli Carbajal, Brynlee Carden, Reyes Cervantes, Liam Christmann, Ruby Diaz Santos, Kyler Drees, Michael Dykstra, Evalyn Eslinger, Rafael Gonzalez, Luis Granados, Lillian Hansen, Gracie Jomant, Logan Jones, Layla Martinez, Gwendolyn Pecher, Alyson Perez Rodriguez, Grace Piskie, Daniel Ramirez, Isabel Reyes, Jacob Salazar-Rivas, Mia Sharp, German Toribio, Lyla Trumper, Kinsley Wofford
Sixth grade: Daniella Arteaga, Emilio Arteaga, Jude Borelli, Jersie Carr, Ruben Celis, Victor Correa, Harrison Coss, Gabriella Diaz, Aubree Dinges, Peter Dunfrund, Ella Escatel, Nina Escatel, Alexxa Figueroa, Nikki Figueroa, Triniti Garcia, Jacob Gardner, Addison Gaspar, Faelan Hagy, Landon Kent, Adelynn Landers, Jacob Lengsfeld, Aubrey Mathieu, Kennedy McCollom, Kennedy Mellott, Liliana Montoya, Jacob Nunez Diaz, Lyla Pecher, Camden Phalen, Jaclynn Ridge, Jayden Saylor, Aleeah Smith, Connor Stevenson, Maddie Strait, Jalyessa Vernoy, Reese Ward, Austin Wire, Briana Zendeli
Seventh grade: Jake Allen, Daniela Arteaga, Bradley Betz, Jaxx Bonnell, Emiliano Casas Valle, Eliza Celis, Kinsley Diaz, Elijah Godina, Sebastian Harzheim, Olivia Jomant, Collin Kleckner, Kate Kleckner, George Rhynedance, Nadia Rodriguez, Kayli Seablom, Lily Skjoldager, Brayden Thiele, Ruzdije Zendeli
Eighth grade: Isaac Baltazar, Karly Beetz, Bentley Bejster, Brystol Bonnell, Austin Brown, Kenna Brown, Kathleen Clark, Caroline Correa, Lila Coss, Aliya Escatel, Janelly Escatel, Samantha Foltynewicz, Emiliano Galindo-Garcia, Aubri Gonzalez, Gage Hanson, Herlinda Huizar, Albana Imeri, London Jones, Chloe Klein, Kathryn Loutsch, Sebastian Magallanes, Dianely Mendez-Santana, Kendra Milus, Kayne Phillips, Hunter Piller, Lyla Rodriguez, Brooklyn Russell, Evelyn Sims, Victor Solorzano, Adalynn Sondgeroth, Maycie Sproston, Harper Stamberger, Raelynn Sundberg, Elyse Waldron, Wyatt Zimmerman
Honor roll
Fifth grade: Manuel Aburto, Malia Aska, Waylon Beck, Candice Boysen, Jamiyah Bragg, Jaxon Brown, Maddux Brown, Gage Cordella, Caiden German, Syomara Gonzalez Escatel, Bella Granados, Delilah Hermosillo, Jocelyn Hernandez, Colton Hochstatter, Ava Kelly, Jorge Montes, Julian Montes, Abel Olivas, Isaiah Orozco, Charleigh Pedersen, Mia Phillips, Santiago Raya, Julian Rojas, Christian Ruiz, Gulianna Salinas, Jada Scott, Jacob Verna, Rosalynn Wheeler
Sixth grade: Summer-Rose Archie, Lindsey Boege, Maddox Chaon, Oliver Davis, Abel Diaz, Sophia Dunley, Dana Falcon Santoyo, Emilia Farrier, Aubrey Gambrel, Julian Garcia, Camila Garnica Avalos, Brody Gilkerson, Evelina Gonzalez, Kaleb Grim, Allen Hernandez, Katrina Hilt, Emerson Kent, Krew Knaff, Brogan Kreiser, Bailee Lambert, Izaiah Lopez, Daniela Magallanes, Gunner Owens, Ariel Pavnica, Brayden Piller, Evelyn Quintana, Molly Randa, Dylan Read, Samuel Saylor, Tyler Skaggs, Lanyah Sykes, Alexander Wickstrom
Seventh grade: Cruz Arteaga, Julian Arteaga, Olympia Becker, Adam Cox, Brianna Escatel, Jayla Francis, Sophia Garcia, Liliana Krisch, Colton Mikulik, Michelle Montes, Gianna Morano, Mara Ohlendorf, Jocelyn Oman, Aaron Ortega, Isabella Ramos, Kamilah Raya, Ayden Stallings, Jaxson Villegas
Eighth grade: Kailani Akau-Witty, Fidarina Aliu, Isayanna Arreola, Billy Bromenschenkel, Holden Coss, Aaron Covarrubias, Seriyah Elam, Taylor Erlenborn, Bellalyn Escatel, Jayden Figueroa, Kendal Fromherz, Olivia Gallagher, Jerni Garcia, Alejandro Gonzalez, Dominic Gonzalez, Karter Grim, Omar Hinojosa, Skyler Kenny, Cooper Klein, Eli Martinez, Maddux McPheeters, Mario Membreno Perez, Kendra Mullins, Elaina Ohlendorf, Jaylen Olivarez, Jordan Olivarez, Charlize Pena, Viridianna Perez, Maggie Price, Bailee Rambert, Parker Ramer, Camilo Ramirez, Santos Salinas, Henry Schroeder, Gavin Stamberger, Kennie Stremlau, Delaney Tucker, Armando Valdes, Ella Verkler