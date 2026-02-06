Peru: Single-family home sells for $475,000

A 2,475-square-foot single-family residence, built in 1989, has changed hands.
The home at 633 30th Street in Peru was sold on Jan. 22 for $475,000, or $192 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 0.6 acres.
These nearby homes in Peru have also recently been purchased:
· At 2510 Pulaski Street, in September 2025, a 2,296-square-foot single-family residence was sold for $350,000, a price per square foot of $152.
· A 3,336-square-foot single-family residence at 2705 Debo Drive, sold in July 2025, for $252,500, a price per square foot of $76.
· In June 2025, a 1,804-square-foot single-family residence at 832 33rd Street sold for $372,500, a price per square foot of $206.