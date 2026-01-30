Sale closed in Peru: $180,000 for a single-family home

A single-family residence located at 2018 7th Street in Peru changed ownership on Jan. 12.
The 1,428-square-foot house, built in 1987, was sold for $180,000, or $126 per square foot. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 7,405 square feet.
Other homes in Peru have recently changed hands nearby:
· In August 2025, a single-family residence at 1110 Pike Street sold for $167,500.
· At 1218 Schuyler Street, in June 2025, a 1,330-square-foot single-family residence was sold for $120,000, a price per square foot of $90.
· A 1,538-square-foot single-family residence at 2027 9th Street, sold in March 2025, for $144,500, a price per square foot of $94.