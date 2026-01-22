Byron High School releases fall 2025 honor roll list

Byron High School recently released its fall 2025 honor roll list.
Seniors
Straight As: Alex Booker, Eva Bradford, Kendall Gamlin, Brynn Green, Madison Lane, August Martz, Sophia McCracken, Malia Morton and Timothy Starwalt.
High honors: Gavin Abate, Blake Anderson, Weston Auker, Annabella Barker, Payton Baxter, Gabriel Boehm, Annabell Bonte, Olivia Bonvallet, Noah Brock, Mason Burnes, Addison Chapman, Zi Han Chen, Eva Clark, Caden Considine, Avalynn Crampton, Dawso Criddle, Kaleah Dale, Jordan Daskalov, Wyatt Ebens, Ella Fulrath, Yareli Gonzalez, Carson Groharing, Macy Groharing, Logan Grove, Braiden Hammes, Taylor Henry, Evelyn Hill, Micah Hilliker, Arianna Irvin, Hadyn Johnson, Joel Kerchner, Katanyah Khouangsavanh, Brooklyn Kilduff, Jaxson Krall, Zachary Krane, Elisabeth Lewis, Courtney Linhart, Vincent Martinez, Andrew Mendoza, Cason Newton, Camryn Nix, Dalton Norris, Dillilah Palacios, Andrew Payne, Lucy Peterson, Emma Pleimann, Kade Politsch, Tatum Prose, Gwendolyn Roberts, Gavin Rhode, Amelle Rosavelasquez, Alya Roschi, Vylett Rush, Ava Salo, Brady Scheck, Heather Scullion, Evan Shenberger, Avril Silva, Lincoln Smith, Madelainne Smith, Mason Smith, Avelynn Spedding, Xander Vajgrt, Evan Vincer, Georgia Watkins, Molly Wheeler, Jacob White, Muyriah Wiltfang and Camden Wright.
Honor roll: Jarad Bowman, Julissa Camargo, Natalie Carter, Grayson Ditto, Everett Druien, Hayden Hilliard, Olivia Moser, Gabriella Northrup, Gabriel Oswald, James Tunink and Conner Wrasse.
Juniors
Straight As: Juliana Bigham, Alayna Brandt, Masyn Brown, Macyn Burris, Miya Dunk, Emma Franchi, Hannah Gentz, Aubrey Ingram, Jayce Keesee, Abygael Kruger, Rylie Lynch, Elinor McHale, Cael O’Horo, Ashley Potter, Caleigh Rybicki, Adalyn Waldschmidt and River Wygant.
High honors: Kole Aken, Henry Althoff, Daniel Archer, Bode Bartelt, Briggs Barton, Alannah Bauer, Cameron Bukoski, Landon Burle, Jolie Corkran, Rhayanna Cotter, Elizabeth Cover, Cailey Coyne, Samantha Degand, Braiden Dietrich, Myla Draheim, Jekyven Edmonson, Raven Fritsche, Madyson Fritz, Aubrie Fuller, Zebedee Gautier, Mia Girten, Amaya Gooden, Laina Harrolle, Jacob Hatfield, Jacob Hickman, Jace Jackson, Coen Jarrett, Jack Jenniges, Celicia Johnson, William Julian, Ashlynn Kincaid, Madison Lemke, Rylee Lindstrom, Victoria Martinez, Lila Morehead, Lillian Mulvaney, Alaina Muranko, Lillian Nogaj, James Odom, Asher Oltmans, Inaki Paulino, Addison Perkins, Mason Perko, Selene Peterson, Jaidra Poe, Aaden Putnam, Kristian Ruch, Denton Shank, Landon Smith, Ryan Smith, Cora Spray, Parker Stamm, Brody Stien, Alayna Swanson, Andrew Talbert, Grace Watters, Conner Welt, Lilley Wheeler, Nathan Wheeler, Ashley Wichman, Lillian Wyant and Ella Zigler.
Honor roll: Brody Anderson, Jacob Ashley, Alissa Clark, David Cunningham, Connor Duncan, Caleb Emery, Cooper Gerdes, Bennet Hiveley, Emma Johnson, Hunter King, Keegan Mitchell, Justin Nelson, Hayden Palmer, Nashay Routier, Zole Schroeder, Devin Turk, Kamella Williams and Charles Wills.
Sophomores
Straight As: Elliot Blache, Easton Burris, Elyse Coffey, Gavin Early, Layne Hilliker, Reid Passmore, Ella Pifer, Hanna Roberts, Emma Shine and Ella Tunink.
High honors: Arya Beatty, Nathan Boehm, Landon Bonvallet, Riley Boyer, Grace Burnes, Madelyn Capellan, Oren Cox, Jasen Daskalov, Garrett Fredrickson, JJ Freedlund, Amaya Gallegos, Olivia Gonzalez Marijuan, Nathaniel Groen, Kylee Grove, Lucy Gura, Lillian Hackbarth, Hayden Hall, Mercadise Heaton, Isabel Hill, Brady Kann, Wyatt King, Larkin Knoll, Janet Kobylecky, Beckett Krall, Chloe Lee, Grace Lindemann, Benjamin Lundquist, Max Marchini, Lucas McConnell, Kaden McGough, Mason McNeal, Addalyn Miller, Claire Mugrage, Sam Mugrage, Michael Muzzarelli, Dylan Nelson, Evan Northrup, Aubin Oliver, Bayley Pruett, Marley Rocha, Avery Roewer, Brady Schmidt, Alexa Slater, Braden Swanson, Shyylah Vajgrt, Aven Waldschmidt, Savannah Wallery, Alexis Wiley, Josiah Yohnka and Bristol Zumdahl.
Honor roll: Kaylin Austin, Caiden Beitel, Natalie Chapel, Dylan Dach, Weston Fredrickson, Robert Haye IV, Jordan Holifield, Brenna Hubbard, Miles Jeffrey, Morgan Jennings, Paityn Jones, Alexander Kiddell, Matthew Neumann, Annika Pearson, Aven Pendergrass, Evan Routier, Casi Ruch, Aiden Salo, Miley Scheidecker, Skyler Schnurr, Layla Vvanti, Gabriella West and Lucas Wiley.
Freshmen
Straight As: Adrien Booker, Matthew Chisholm, Hadley Dolan, Samantha Dunham, Marissa Dunk, Alexander Freedlund, Molly Girten, Parker Glendenning, Addlyn Hardy, Emery Henert, Bryan Lauderdale, Lena Marquez, Elliot Martz, Brinley Mullens, Brittan Mullens, Noah Nicholson, Samantha O’Horo, Luke Shenberger, Gracyn Smith, Stella Soltis, Kyane Starr, Jackson White, London Wygant and Lexi Yohnka.
High honors: Nela Ademi, Anna Ashley, Brooks Auker, Mae Baier, Ryland Baker, Kalliope Barker, Jaxson Bautch, Bryan Bechtel, Khloe Bennington, Blaike Boehle, Alaina Bradford, Gwen Brandt, Rylie Dach, Aias Dufoe, Rylie Farrey, Sophia Foltz, Evan Fuller, Bennett Gamlin, Emma Goley, Jade Grimes, Lauren Harmon, Landon Hobble, Lacey Jackson, Lucas Kuehn, Diann Lancaste, Elijah Martin, Madelyn Martz, Zoe Mata, Jaxsomn Mayborne, Lauren Muzzarelli, Kaitlin Myers, Lexa Nunez, Elijah Oltmans, Lydia Payne, Aaron Pearson, Hope Rakowski, Edward Rybicki, Skyler Schau, Sophia Schmidt, Austen Schroeder, Kayden Shepard, Myah Smith, Irelynn Spedding, Teagan Stien, Lucca Talbert, Makenna Towle, Julian Trainor, Macie Trueblood and Julian Vilmin.
Honor roll: Molly Ballard, Grady Barber, Rees Burle, Hunter Buttram, Hallie Clark, Adelynn Dockins, Hayden Early, Aubrey Emery, Liam Guilfoyle, Kye Hendriksen, Joseph Maldonado-Iniguez, Zachary Pleimann, Kalub Richards, Aaliyah Sanchez, Landon Smith and Gavin Springer.