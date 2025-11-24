Shaw Local

Rock River Center activities listed

Rock River Center is located at 810 S. 10th St. in Oregon.

Rock River Center is located at 810 S. 10th St. in Oregon.

By Shaw Local News Network

Rock River Center is a resource center located at 810 S. 10th St., Oregon. Activities and trips are open to all ages. Call the office at 815-732-3252 for assistance with Benefit Access Application for a license plate discount, Medicare, housing, homemaker service, or heating assistance. Visit www.rockrivercenter.org.

RUMMIKUB

Mondays: 12:15–3 p.m.

WOOD CARVERS

Tuesdays: 9–11 a.m.

FREE LINE DANCING

Tuesday and Thursday: 9-10:30 a.m.

BLOOD PRESSURE CHECKS

Tuesdays: 10-11 a.m.

MEXICAN TRAIN DOMINOES

Wednesdays: 9:30-11 a.m.

MICHIGAN RUMMY

Wednesdays: 12:30–3:15 p.m.

OregonOgle CountyLocal NewsSeniorSenior CitizensOgle County Front Headlines
