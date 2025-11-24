Rock River Center activities listed

Rock River Center is a resource center located at 810 S. 10th St., Oregon. Activities and trips are open to all ages. Call the office at 815-732-3252 for assistance with Benefit Access Application for a license plate discount, Medicare, housing, homemaker service, or heating assistance. Visit www.rockrivercenter.org.
RUMMIKUB
Mondays: 12:15–3 p.m.
WOOD CARVERS
Tuesdays: 9–11 a.m.
FREE LINE DANCING
Tuesday and Thursday: 9-10:30 a.m.
BLOOD PRESSURE CHECKS
Tuesdays: 10-11 a.m.
MEXICAN TRAIN DOMINOES
Wednesdays: 9:30-11 a.m.
MICHIGAN RUMMY
Wednesdays: 12:30–3:15 p.m.