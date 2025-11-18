AFC releases 1st quarter honor roll

The Ashton-Franklin Center School District recently released its honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.
Fourth grade A honor roll: Mason Ackley, Brennan Brenizer, Ethan Ellis, Grey Engelbarts, Arthur Etes, Tristan Freres, Carmyn Gildea, Cooper Harris, Makenna Himioben, Brayden Hinrichs, Eli Hood, Carter Hubbell, Emily Lengquist, Evelyn Lumzy, Autumn Malovich, Charlotte Nelson, Gabriel Reynolds, Grant Roberson, Lukas Stienmetz, and Marley Toth. A/B: Owyn Heitz, Gracelyn Jones, Emmitt LeVake and Lincoln Zimmerman.
Fifth grade A honor roll: Ella Atkinson, Bennett Branscum, Griffin Fassler, Alexander Fernandez, Deacon Mortimer, Luke Rains and Mallori Smith. A/B: Connor Dean, Teyo DeJesus, Ryver Purvis, Jillian Ross, Beau Schaab and Abel Smith.
Sixth grade A honor roll: Taylor Cadie, Ainsly Clark, Paxton Fassler, Henry Fransen, Gianna Koenig, Lianna Lumzy, Heather Messenger, Blake Miller and Adyson Stienmetz. A/B: Leah Bays, Emalie Hewitt, Evelyn Hubbell, Anakin Kutz, Carter Mahaffey, Kalem McIntyre, William Muetze, Lucas Nedza, Luis Ramirez and Brycen Wagner.
Seventh grade A honor roll: Aivan Branscum, Paisley Ellis and Owen McLaughlin. A/B: Liliana Brenizer, Adalynn Cooper, Landon Gittleson, Esme Hatheway, Jaxon Minor, Eliana Mortimer, Cambree Penick, Lyla Pospeshil, Genevieve Seeley, Ainsely Spangler and Kenley Wilcox.
Eighth grade A honor roll: Sage Berg, Tessa Ellis, Archie Horner, Spencer McPheron, Mya Near, Makayla Pineda and Raine Winterland. A/B: Itzel Cadenas, Silas Delhotal, Thomas Gossett, William Halfacre, Juliana Jaskoske, Elliot Kromeke, Naveah Merritt, Kenzlee Price, Audrey Searing, Makenzie Wagner and Samuel Warrenfeltz.