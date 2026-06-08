Girls soccer: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference girls soccer selections. Thirty-three players from 10 area schools earned postseason awards.
Crystal Lake Central (9-0): Addison Schaffer, sr., F, Peyton McMahon, sr., MF, Allison Barnett, so., MF, Kira Stavropoulos, sr., D, Katelyn Hallum, jr., D, Ella Bechler, sr., F
Huntley (7-1-1): Itzel Martinez, jr., MF, Maizie Nickle, sr., F, Ashlyn Grabs, sr., GK, Avery Suess, jr., D, Peyton Ruffner, sr., F
Prairie Ridge (6-3): Ava Gertz, jr., F, Violet Woodin, jr., D, Emily McPherson, jr., D, Teagan Boros, so., F
Cary-Grove (5-3-1): Ainsley Kemp, sr., GK, Priscilla Gonzalez, sr., MF, Ava Santucci, jr., D, Malaina Kurth, sr., F
Burlington Central (5-4): Ali Kowall, sr., D, Ashley Waslo, sr., D, Callie Gates, fr., F, Grace Brown, sr., F
Hampshire (5-4): Mikala Amegasse, sr., F, Shayne Norris, sr., MF, Julia Grzynkowicz, jr., MF
Dundee-Crown (3-6): Rylie Mensik, sr., F, Ashling Otte, sr., D
Jacobs (2-7): Kylie Deegan. so., MF, Clare Leib, so., MF
Crystal Lake South (2-7): Ellie Starnes, so., MF, Delaney Ranum, fr., MF
McHenry (0-9): Elise Lane, so., GK