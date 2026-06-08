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Northwest Herald

Girls soccer: 2026 All-Fox Valley Conference team announced

33 players from 10 area schools earn postseason honors

Huntley's Avery Suess (right) tries to control the ball in front of Crystal Lake Central's Ella Bechler during a Fox Valley Conference soccer match on Tuesday, April 14, 2026, at Huntley High School.

Huntley's Avery Suess (right) tries to control the ball in front of Crystal Lake Central's Ella Bechler during a Fox Valley Conference soccer match at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

By Russ Hodges

Here are the 2026 All-Fox Valley Conference girls soccer selections. Thirty-three players from 10 area schools earned postseason awards.

Crystal Lake Central (9-0): Addison Schaffer, sr., F, Peyton McMahon, sr., MF, Allison Barnett, so., MF, Kira Stavropoulos, sr., D, Katelyn Hallum, jr., D, Ella Bechler, sr., F

Huntley (7-1-1): Itzel Martinez, jr., MF, Maizie Nickle, sr., F, Ashlyn Grabs, sr., GK, Avery Suess, jr., D, Peyton Ruffner, sr., F

Prairie Ridge (6-3): Ava Gertz, jr., F, Violet Woodin, jr., D, Emily McPherson, jr., D, Teagan Boros, so., F

Cary-Grove (5-3-1): Ainsley Kemp, sr., GK, Priscilla Gonzalez, sr., MF, Ava Santucci, jr., D, Malaina Kurth, sr., F

Burlington Central (5-4): Ali Kowall, sr., D, Ashley Waslo, sr., D, Callie Gates, fr., F, Grace Brown, sr., F

Hampshire (5-4): Mikala Amegasse, sr., F, Shayne Norris, sr., MF, Julia Grzynkowicz, jr., MF

Dundee-Crown (3-6): Rylie Mensik, sr., F, Ashling Otte, sr., D

Jacobs (2-7): Kylie Deegan. so., MF, Clare Leib, so., MF

Crystal Lake South (2-7): Ellie Starnes, so., MF, Delaney Ranum, fr., MF

McHenry (0-9): Elise Lane, so., GK

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Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.