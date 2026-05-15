Here are IHSA sectional and supersectional assignments for McHenry County-area boys and girls lacrosse teams

Boys and girls state finals to be held June 4, 6 at Hinsdale Central

Huntley's Anthony Taylor passes the ball as he is guarded by Cary-Grove's Evan Lamb during the Marian Central Sectional boys lacrosse semifinal match at Marian Central High School in Woodstock. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

By Russ Hodges

The IHSA boys and girls lacrosse state series tournaments are set to begin this week. Here are sectional and supersectional assignments for the McHenry County-area teams. The state finals will be held on Thursday, June 4 and Saturday, June 6 at Hinsdale Central.

Boys Lacrosse

State Final Tournament

Semifinals: Thursday, June 4

Game 1: Huntley Supersectional Winner vs. Lockport Supersectional Winner, 5 p.m.

Game 2: Lake Forest Supersectional Winner vs. Hoffman Estates Supersectional Winner, 7 p.m.

Championship: Saturday, June 6

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 5 p.m.

Huntley Supersectional

Championship: Tuesday, June 2

Game 1: St. Francis Sectional Winner vs. Marian Central Sectional Winner at 6 p.m

Marian Central Sectional

First Round: Monday, May 18

Game 1: No. 9 Jacobs at No. 8 Hampshire, 5 p.m.

Game 2: No. 13 Dundee-Crown at No. 4 Crystal Lake South, 5 p.m.

Game 3: No. 12 Kaneland at No. 5 Crystal Lake Central, 6 p.m.

Game 5: No. 11 Prairie Ridge at No. 6 Cary-Grove, 5 p.m.

First Round: Tuesday, May 19

Game 4: No. 10 Wauconda at No. 7 McHenry, 5 p.m.

Quarterfinals: Friday, May 22

Game 6: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1 at Marian Central, 4 p.m.

Game 7: Winner Game 2 vs. Winner Game 3 at Marian Central, 6 p.m.

Game 8: No. 2 Barrington vs. Winner Game 4 at Cary-Grove, 5 p.m.

Game 9: No. 3 Burlington Central vs. Winner Game 5 at Cary-Grove, 7 p.m.

Semifinals: Tuesday, May 26

Game 10: Winner Game 6 vs. Winner Game 7 at 4 p.m.

Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9 at 6 p.m.

Championship: Friday, May 29

Game 12: Winner Game 10 vs. Winner Game 11 at 6 p.m.

Crystal Lake Central co-op's Anna Starr passes the ball as she is defended by Huntley's Payton Turk during a Fox Valley Conference girls lacrosse match at Crystal Lake Central High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

Girls Lacrosse

State Final Tournament

Semifinals: Thursday, June 4

Game 1: Lake Forest Supersectional Winner vs. Huntley Supersectional Winner, 1 p.m.

Game 2: Lockport Supersectional Winner vs. Hoffman Estates Supersectional Winner, 3 p.m.

Championship: Saturday, June 6

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, noon

Huntley Supersectional

Championship: Tuesday, June 2

Game 1: Crystal Lake Central Sectional Winner vs. Huntley Sectional Winner, 4 p.m.

Crystal Lake Central Sectional

First Round: Monday, May 18

Game 1: No. 9 Warren Township at No. 8 Buffalo Grove, 5:30 p.m.

First Round: Wednesday, May 20

Game 2: No. 10 McHenry at No. 7 Hampshire co-op, 5 p.m.

Quarterfinals: Friday, May 22

Game 3: No. 1 Barrington vs. Winner Game 1 at St. Charles East, 5 p.m.

Game 4: No. 4 Fremd vs. No. 5 St. Charles East co-op at St. Charles East, 7 p.m.

Game 5: No. 2 Crystal Lake Central co-op vs. Winner Game 2 at Crystal Lake Central, 5 p.m.

Game 6: No. 3 Lake Zurich vs. No. 6 Palatine at Crystal Lake Central, 7 p.m.

Semifinals: Tuesday, May 26

Game 7: Winner Game 3 vs. Winner Game 4 at 5 p.m.

Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6 at 7 p.m.

Championship: Friday, May 29

Game 9: Winner Game 7 vs. Winner Game 8 at 7 p.m.

Huntley Sectional

First Round: Monday, May 18

Game 1: No. 10 Rosary at No. 8 Oswego co-op, 5 p.m.

Game 2: No. 9 Streamwood co-op at No. 7 Geneva, 4:30 p.m.

First Round: Wednesday, May 20

Game 3: No. 11 Plainfield East co-op at No. 6 Burlington Central, 4:30 p.m.

Quarterfinals: Friday, May 22

Game 4: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1 at Huntley, 5 p.m.

Game 5: No. 4 Neuqua Valley vs. No. 5 Naperville Central at Huntley, 7 p.m.

Game 6: No. 2 Naperville North vs. Winner Game 2 at Streamwood, 4 p.m.

Game 7: No. 3 Metea Valley co-op vs. Winner Game 3 at Streamwood, 6 p.m.

Semifinals: Tuesday, May 26

Game 8: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 5 p.m.

Game 9: Winner Game 6 vs. Winner Game 7, 7 p.m.

Championship: Friday, May 29

Game 10: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 6 p.m.

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.