Here are IHSA sectional and supersectional assignments for McHenry County-area boys and girls lacrosse teams

The IHSA boys and girls lacrosse state series tournaments are set to begin this week. Here are sectional and supersectional assignments for the McHenry County-area teams. The state finals will be held on Thursday, June 4 and Saturday, June 6 at Hinsdale Central.
Boys Lacrosse
State Final Tournament
Semifinals: Thursday, June 4
Game 1: Huntley Supersectional Winner vs. Lockport Supersectional Winner, 5 p.m.
Game 2: Lake Forest Supersectional Winner vs. Hoffman Estates Supersectional Winner, 7 p.m.
Championship: Saturday, June 6
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 5 p.m.
Huntley Supersectional
Championship: Tuesday, June 2
Game 1: St. Francis Sectional Winner vs. Marian Central Sectional Winner at 6 p.m
Marian Central Sectional
First Round: Monday, May 18
Game 1: No. 9 Jacobs at No. 8 Hampshire, 5 p.m.
Game 2: No. 13 Dundee-Crown at No. 4 Crystal Lake South, 5 p.m.
Game 3: No. 12 Kaneland at No. 5 Crystal Lake Central, 6 p.m.
Game 5: No. 11 Prairie Ridge at No. 6 Cary-Grove, 5 p.m.
First Round: Tuesday, May 19
Game 4: No. 10 Wauconda at No. 7 McHenry, 5 p.m.
Quarterfinals: Friday, May 22
Game 6: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1 at Marian Central, 4 p.m.
Game 7: Winner Game 2 vs. Winner Game 3 at Marian Central, 6 p.m.
Game 8: No. 2 Barrington vs. Winner Game 4 at Cary-Grove, 5 p.m.
Game 9: No. 3 Burlington Central vs. Winner Game 5 at Cary-Grove, 7 p.m.
Semifinals: Tuesday, May 26
Game 10: Winner Game 6 vs. Winner Game 7 at 4 p.m.
Game 11: Winner Game 8 vs. Winner Game 9 at 6 p.m.
Championship: Friday, May 29
Game 12: Winner Game 10 vs. Winner Game 11 at 6 p.m.
Girls Lacrosse
State Final Tournament
Semifinals: Thursday, June 4
Game 1: Lake Forest Supersectional Winner vs. Huntley Supersectional Winner, 1 p.m.
Game 2: Lockport Supersectional Winner vs. Hoffman Estates Supersectional Winner, 3 p.m.
Championship: Saturday, June 6
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, noon
Huntley Supersectional
Championship: Tuesday, June 2
Game 1: Crystal Lake Central Sectional Winner vs. Huntley Sectional Winner, 4 p.m.
Crystal Lake Central Sectional
First Round: Monday, May 18
Game 1: No. 9 Warren Township at No. 8 Buffalo Grove, 5:30 p.m.
First Round: Wednesday, May 20
Game 2: No. 10 McHenry at No. 7 Hampshire co-op, 5 p.m.
Quarterfinals: Friday, May 22
Game 3: No. 1 Barrington vs. Winner Game 1 at St. Charles East, 5 p.m.
Game 4: No. 4 Fremd vs. No. 5 St. Charles East co-op at St. Charles East, 7 p.m.
Game 5: No. 2 Crystal Lake Central co-op vs. Winner Game 2 at Crystal Lake Central, 5 p.m.
Game 6: No. 3 Lake Zurich vs. No. 6 Palatine at Crystal Lake Central, 7 p.m.
Semifinals: Tuesday, May 26
Game 7: Winner Game 3 vs. Winner Game 4 at 5 p.m.
Game 8: Winner Game 5 vs. Winner Game 6 at 7 p.m.
Championship: Friday, May 29
Game 9: Winner Game 7 vs. Winner Game 8 at 7 p.m.
Huntley Sectional
First Round: Monday, May 18
Game 1: No. 10 Rosary at No. 8 Oswego co-op, 5 p.m.
Game 2: No. 9 Streamwood co-op at No. 7 Geneva, 4:30 p.m.
First Round: Wednesday, May 20
Game 3: No. 11 Plainfield East co-op at No. 6 Burlington Central, 4:30 p.m.
Quarterfinals: Friday, May 22
Game 4: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1 at Huntley, 5 p.m.
Game 5: No. 4 Neuqua Valley vs. No. 5 Naperville Central at Huntley, 7 p.m.
Game 6: No. 2 Naperville North vs. Winner Game 2 at Streamwood, 4 p.m.
Game 7: No. 3 Metea Valley co-op vs. Winner Game 3 at Streamwood, 6 p.m.
Semifinals: Tuesday, May 26
Game 8: Winner Game 4 vs. Winner Game 5, 5 p.m.
Game 9: Winner Game 6 vs. Winner Game 7, 7 p.m.
Championship: Friday, May 29
Game 10: Winner Game 8 vs. Winner Game 9, 6 p.m.