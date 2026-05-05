Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Northwest Herald

IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County girls soccer teams

State finals to be held June 4-6 at North Central College in Naperville

Crystal Lake Central's Jordin Gaunaurd (left) tries to take a shot on goal as Huntley's Ashlyn Grabs (right) goes to grab the ball as Huntley's Sophie Virgilio (center) tries to help get the ball out of the box during a Fox Valley Conference soccer match on Tuesday, April 14, 2026, at Huntley High School.

Crystal Lake Central's Jordin Gaunaurd (left) tries to take a shot on goal as Huntley's Ashlyn Grabs (right) goes to grab the ball and Huntley's Sophie Virgilio (center) tries to help get the ball out of the box during a Fox Valley Conference soccer match on Tuesday, April 14, 2026, at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver — Shaw Media)

By Russ Hodges

Here are the 2026 IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County girls soccer teams. The state finals will be held from June 4-6 at North Central College in Naperville.

Class 3A

Barrington Supersectional

Championship: Tuesday, June 2

Match 1: Harlem Sectional Winner vs. Schaumburg Sectional Winner at 6 p.m.

Harlem Sectional

Semifinals: Tuesday, May 26

Championship: Friday, May 29

Match 1: Warren Regional Winner vs. Guilford Regional Winner at 4 p.m.

Match 2: Huntley Regional Winner vs. Dundee-Crown Regional Winner at 6 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.

Dundee-Crown Regional

Semifinals: Tuesday, May 19 & Wednesday, May 20

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 3 Mundelein vs. No. 14 McHenry at 4:30 p.m.

Match 2: No. 6 Carmel vs. No. 12 Dundee-Crown at 4:30 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4:30 p.m.

Huntley Regional

Semifinals: Wednesday, May 20

Championship: Saturday, May 23

Match 1: No. 7 Harlem vs. No. 10 Zion-Benton at 4:30 p.m.

Match 2: No. 2 Huntley vs. Winner Match 1 at noon

Warren Regional

Semifinals: Monday, May 18

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 8 Hampshire vs. No. 9 Jacobs at 4:30 p.m.

Match 2: No. 1 Warren vs. Winner Match 1 at 7 p.m.

Class 2A

Lake Zurich Supersectional

Championship: Monday, June 1

Match 1: Crystal Lake Central Sectional Winner vs. Lake Zurich Sectional Winner at 6 p.m.

Crystal Lake Central Sectional

Semifinals: Monday, May 25 & Tuesday, May 26

Championship: Friday, May 29

Match 1: Crystal Lake Central Regional Winner vs. Rockford Boylan Regional Winner at 4 p.m.

Match 2: Belvidere Regional Winner vs. Lakes Regional Winner at 4 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.

Belvidere Regional

Quarterfinals: TBA

Semifinals: Tuesday, May 19

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 9 Rockford Auburn at No. 8 Belvidere at TBA

Match 2: No. 1 Belvidere North vs. Winner Match 1 at 5 p.m.

Match 3: No. 4 Harvard vs. No. 5 Woodstock North at 7 p.m.

Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 6 p.m.

Crystal Lake Central Regional

Quarterfinals: Saturday, May 16

Semifinals: Monday, May 18 & Tuesday, May 19

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 8 Antioch at No. 9 Grant at 10 a.m.

Match 2: No. 1 Crystal Lake Central vs. Winner Match 1 at 4 p.m.

Match 3: No. 4 Prairie Ridge vs. No. 5 Crystal Lake South at 4 p.m.

Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 4 p.m.

Lakes Regional

Semifinals: Monday, May 18 & Tuesday, May 19

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 2 Lakes vs. No. 7 Grayslake Central at 4 p.m.

Match 2: No. 3 Cary-Grove vs. No. 6 Grayslake North at 4 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.

Rockford Boylan Regional

Quarterfinals: Saturday, May 16

Semifinals: Tuesday, May 19

Championship: Saturday, May 23

Match 1: No. 10 Rockford East at No. 7 Woodstock at 11 a.m.

Match 2: No. 2 Rockford Boylan vs. Winner Match 1 at 6:30 p.m.

Match 3: No. 3 Hononegah vs. No. 6 Freeport at 6:30 p.m.

Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 10 a.m.

Kankakee Supersectional

Championship: Monday, June 1

Match 1: Providence Catholic Sectional Winner vs. Orion Sectional Winner at 5 p.m.

Orion Sectional

Semifinals: Tuesday, May 26

Championship: Friday, May 29

Match 1: Geneva Regional Winner vs. Orion Regional Winner at 5 p.m.

Match 2: Sycamore Regional Winner vs. Burlington Central Regional Winner at 7 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 5 p.m.

Burlington Central Regional

Semifinals: Tuesday, May 19

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 2 Plainfield Central vs. No. 7 Romeoville at 4:30 p.m.

Match 2: No. 3 Burlington Central vs. No. 6 Batavia at 6:30 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 6 p.m.

Class 1A

Marian Central Supersectional

When: Monday, June 1

Game 1: Hinckley-Big Rock Sectional Winner vs. Cristo Rey St. Martin Sectional Winner at 4:30 p.m.

Cristo Rey St. Martin Sectional

Semifinals: Tuesday, May 26

Championship: Friday, May 29

Match 1: Rochelle Zell Regional Winner vs. Richmond-Burton Regional Winner at 5 p.m.

Match 2: Marengo Regional Winner vs. Cristo Rey St. Martin Regional Winner at 7:30 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 5:30 p.m.

Marengo Regional

Semifinals: Monday, May 18

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 1 Johnsburg vs. No. 8 North Boone at 5 p.m.

Match 2: No. 4 Marengo vs. No. 5 St. Edward at 7:30 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 6 p.m.

Richmond-Burton Regional

Semifinals: Monday, May 18

Championship: Friday, May 22

Match 1: No. 2 Richmond-Burton vs. No. 7 Marian Central at 4 p.m.

Match 2: No. 3 Harvest-Westminster vs. No. 6 Schaumburg Christian at 6 p.m.

Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.

PremiumGirls SoccerHigh School SportsBurlington Central PrepsCary-Grove PrepsCrystal Lake Central PrepsCrystal Lake South PrepsDundee-Crown PrepsHampshire PrepsHuntley PrepsJacobs PrepsMcHenry PrepsMarian Central PrepsHarvard PrepsJohnsburg PrepsWoodstock North PrepsWoodstock PrepsRichmond-Burton PrepsMarengo PrepsMcHenry County Front Headlines

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.