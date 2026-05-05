Here are the 2026 IHSA regional, sectional and supersectional assignments for McHenry County girls soccer teams. The state finals will be held from June 4-6 at North Central College in Naperville.
Class 3A
Barrington Supersectional
Championship: Tuesday, June 2
Match 1: Harlem Sectional Winner vs. Schaumburg Sectional Winner at 6 p.m.
Harlem Sectional
Semifinals: Tuesday, May 26
Championship: Friday, May 29
Match 1: Warren Regional Winner vs. Guilford Regional Winner at 4 p.m.
Match 2: Huntley Regional Winner vs. Dundee-Crown Regional Winner at 6 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.
Dundee-Crown Regional
Semifinals: Tuesday, May 19 & Wednesday, May 20
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 3 Mundelein vs. No. 14 McHenry at 4:30 p.m.
Match 2: No. 6 Carmel vs. No. 12 Dundee-Crown at 4:30 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4:30 p.m.
Huntley Regional
Semifinals: Wednesday, May 20
Championship: Saturday, May 23
Match 1: No. 7 Harlem vs. No. 10 Zion-Benton at 4:30 p.m.
Match 2: No. 2 Huntley vs. Winner Match 1 at noon
Warren Regional
Semifinals: Monday, May 18
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 8 Hampshire vs. No. 9 Jacobs at 4:30 p.m.
Match 2: No. 1 Warren vs. Winner Match 1 at 7 p.m.
Class 2A
Lake Zurich Supersectional
Championship: Monday, June 1
Match 1: Crystal Lake Central Sectional Winner vs. Lake Zurich Sectional Winner at 6 p.m.
Crystal Lake Central Sectional
Semifinals: Monday, May 25 & Tuesday, May 26
Championship: Friday, May 29
Match 1: Crystal Lake Central Regional Winner vs. Rockford Boylan Regional Winner at 4 p.m.
Match 2: Belvidere Regional Winner vs. Lakes Regional Winner at 4 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.
Belvidere Regional
Quarterfinals: TBA
Semifinals: Tuesday, May 19
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 9 Rockford Auburn at No. 8 Belvidere at TBA
Match 2: No. 1 Belvidere North vs. Winner Match 1 at 5 p.m.
Match 3: No. 4 Harvard vs. No. 5 Woodstock North at 7 p.m.
Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 6 p.m.
Crystal Lake Central Regional
Quarterfinals: Saturday, May 16
Semifinals: Monday, May 18 & Tuesday, May 19
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 8 Antioch at No. 9 Grant at 10 a.m.
Match 2: No. 1 Crystal Lake Central vs. Winner Match 1 at 4 p.m.
Match 3: No. 4 Prairie Ridge vs. No. 5 Crystal Lake South at 4 p.m.
Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 4 p.m.
Lakes Regional
Semifinals: Monday, May 18 & Tuesday, May 19
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 2 Lakes vs. No. 7 Grayslake Central at 4 p.m.
Match 2: No. 3 Cary-Grove vs. No. 6 Grayslake North at 4 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.
Rockford Boylan Regional
Quarterfinals: Saturday, May 16
Semifinals: Tuesday, May 19
Championship: Saturday, May 23
Match 1: No. 10 Rockford East at No. 7 Woodstock at 11 a.m.
Match 2: No. 2 Rockford Boylan vs. Winner Match 1 at 6:30 p.m.
Match 3: No. 3 Hononegah vs. No. 6 Freeport at 6:30 p.m.
Match 4: Winner Match 2 vs. Winner Match 3 at 10 a.m.
Kankakee Supersectional
Championship: Monday, June 1
Match 1: Providence Catholic Sectional Winner vs. Orion Sectional Winner at 5 p.m.
Orion Sectional
Semifinals: Tuesday, May 26
Championship: Friday, May 29
Match 1: Geneva Regional Winner vs. Orion Regional Winner at 5 p.m.
Match 2: Sycamore Regional Winner vs. Burlington Central Regional Winner at 7 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 5 p.m.
Burlington Central Regional
Semifinals: Tuesday, May 19
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 2 Plainfield Central vs. No. 7 Romeoville at 4:30 p.m.
Match 2: No. 3 Burlington Central vs. No. 6 Batavia at 6:30 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 6 p.m.
Class 1A
Marian Central Supersectional
When: Monday, June 1
Game 1: Hinckley-Big Rock Sectional Winner vs. Cristo Rey St. Martin Sectional Winner at 4:30 p.m.
Cristo Rey St. Martin Sectional
Semifinals: Tuesday, May 26
Championship: Friday, May 29
Match 1: Rochelle Zell Regional Winner vs. Richmond-Burton Regional Winner at 5 p.m.
Match 2: Marengo Regional Winner vs. Cristo Rey St. Martin Regional Winner at 7:30 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 5:30 p.m.
Marengo Regional
Semifinals: Monday, May 18
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 1 Johnsburg vs. No. 8 North Boone at 5 p.m.
Match 2: No. 4 Marengo vs. No. 5 St. Edward at 7:30 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 6 p.m.
Richmond-Burton Regional
Semifinals: Monday, May 18
Championship: Friday, May 22
Match 1: No. 2 Richmond-Burton vs. No. 7 Marian Central at 4 p.m.
Match 2: No. 3 Harvest-Westminster vs. No. 6 Schaumburg Christian at 6 p.m.
Match 3: Winner Match 1 vs. Winner Match 2 at 4 p.m.