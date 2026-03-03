Shaw Local

Girls basketball: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

Huntley’s Aubrina Adamik takes an outside shot against Mundelein in varsity girls basketball Komaromy Classic tournament action on Tuesday, Dec. 30, 2025, at Dundee-Crown High School in Carpentersville.

Huntley’s Aubrina Adamik shoots a 3-pointer against Mundelein earlier this season at Dundee-Crown's Komaromy Classic in Carpentersville. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By Alex Kantecki

Here is the All-Fox Valley Conference girls basketball team for the 2025-26 season, as selected by coaches.

Huntley: Aubrina Adamik, sr., G; Luca Garlin, sr., G; Alyssa Borzych, jr., G; Evie Freundt, so., F

Burlington Central: Audrey LaFleur, jr., G; Julia Scheuer, jr., F; Ashley Waslo, sr., G

Crystal Lake South: Laken LePage, sr., G; Gaby Dzik, so., G-F; Tessa Melhuish, jr., F

Cary-Grove: Kennedy Manning, sr., G; Malaina Kurth, sr., G

Hampshire: Mikala Amegasse, sr., G

Jacobs: Zara Lewis, sr., G-F

Prairie Ridge: Maia Cassin, sr., G

