Girls basketball: 2025-26 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the All-Fox Valley Conference girls basketball team for the 2025-26 season, as selected by coaches.
Huntley: Aubrina Adamik, sr., G; Luca Garlin, sr., G; Alyssa Borzych, jr., G; Evie Freundt, so., F
Burlington Central: Audrey LaFleur, jr., G; Julia Scheuer, jr., F; Ashley Waslo, sr., G
Crystal Lake South: Laken LePage, sr., G; Gaby Dzik, so., G-F; Tessa Melhuish, jr., F
Cary-Grove: Kennedy Manning, sr., G; Malaina Kurth, sr., G
Hampshire: Mikala Amegasse, sr., G
Jacobs: Zara Lewis, sr., G-F
Prairie Ridge: Maia Cassin, sr., G