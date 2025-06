Softball: 2025 All-Fox Valley Conference team announced

Crystal Lake Central's Ella Arana (right) steals second base as Prairie Ridge's Ady Kiddy takes the throw in the Class 3A Sycamore Sectional championship game earlier this month. (Mark Busch)

Here is the 2025 All-Fox Valley Conference softball team, as selected by coaches.

Prairie Ridge: Reese Mosolino, jr., P; Ady Kiddy, sr., SS; Kylie Carroll, so., CF/C; Bella Moore, so., 3B/P; Parker Frey, jr., 2B/3B; Kendra Carroll, sr., C/CF

Huntley: Gretchen Huber, sr., P; Aubrina Adamik, jr., SS; Isabella Boskey, sr., 1B; Sadie Svendsen, sr., 2B; Lyla Ginczycki, jr., DP/1B

Crystal Lake Central: Oli Victorine, so., P/1B; Ella Arana, so., CF; Adi Waliullah, so., 2B; Makayla Malone, sr., SS/P/LF; Lily Perocho, fr., 1B/P

Hampshire: Bria Riebel, sr., SS; Mia Robinson, jr., 1B; Melissa Johnson, sr., C

McHenry: Kendal Rogers, fr., 1B; Danica McCarthy, fr., LF; Lyla Oeffling, jr., CF

Burlington Central: Isabelle Reed, jr., P; Allie Botkin, sr., CF; Mei Shirokawa, so., SS

Jacobs: Talia Di Silvio, so., SS; Molly Hoch, jr., 3B

Crystal Lake South: Riley Barda, fr., 3B/SS

Cary-Grove: Aubrey Lonergan, sr., CF

Dundee-Crown: Jordyn Jeffs, jr., 1B