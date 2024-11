Girls volleyball: 2024 All-Fox Valley Conference team announced

Huntley's Alex Goritz with a save during the Class 4A state third-place match Saturday, Nov. 16, 2024 at CEFCU Arena in Normal. (Brian Hill/bhill@dailyherald.com/Brian Hill/bhill@dailyherald.com)

Here is the All-Fox Valley Conference girls volleyball team for the 2024 season, as selected by coaches.

Huntley: Georgia Watson, sr., OH; Alex Gortiz, sr., L; Mari Rodriguez, sr., DS; Jocelyn Erling, sr., MB

Prairie Ridge: Maizy Agnello, so., OH; Grace Jansen, sr., S; Alli Rogers, sr., L

Burlington Central: Peyton Strout, jr., MB; Brianna Gritzman, sr., L; Leah Freesemann, sr., OH

Hampshire: Hailey Homola, jr., MB; Kylie Lambert, jr., S; Elizabeth King, jr., OH

Crystal Lake Central: Mykaela Wallen, sr., OH; Alexis Hadeler, jr., OH; Siena Smiejek, sr., MB/RS

McHenry: Riley Ten Bruin, sr., S; Ella Jenkins, sr., L

Jacobs: Jordan Miller, sr., L

Crystal Lake South: Olivia Apt, sr., S

Cary-Grove: Abby Vongsiri, sr., L