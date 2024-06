Softball: 2024 All-Fox Valley Conference team announced

Huntley’s Ajai Bonner scores a run during a Fox Valley Conference softball game against Prairie Ridge earlier this season at Prairie Ridge High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

Here is the 2024 All-Fox Valley Conference softball team, as selected by coaches.

Burlington Central: Isabelle Reed, so., P; Anna Sanders, sr., UTIL

Cary-Grove: Maddie Crick, sr., C-OF; Aubrey Lonergan, jr., OF

Crystal Lake Central: Giada Motto, sr., C; Liv Shaw, jr., 2B; Oli Victorine, fr., P; Makayla Malone, jr., OF-P

Crystal Lake South: Stephanie Lesniewski, sr. SS

Dundee-Crown: McKayla Anderson, sr., P; Annabelle Pederson, sr., SS; Alyssa Gale, jr., OF

Hampshire: Bria Riebel, jr., SS; Mia Robinson, so., 1B; Chloe Van Horn, jr., 3B

Huntley: Meghan Ryan, sr., 1B; Ajai Bonner, jr., OF; Lyla Ginczycki, so., UTIL; Gretchen Huber, jr., P; Aubrina Adamik, so., SS; Ava McFadden, jr., OF

Jacobs: Clare Piazza, sr., OF

McHenry: Vanessa Buske, sr., SS; Chloe Clark, jr., OF; Natalie Bender, so., 3B; Channing Keppy, sr., P

Prairie Ridge: Adysen Kiddy, jr., SS; Emily Harlow, sr., OF; Reese Mosolino, so., P; Kendra Carroll, jr., OF-C-1B