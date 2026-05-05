Here are IHSA playoff soccer pairings for Suburban Life-area teams

The IHSA has released the girls soccer playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.
Class 3A Oak Park-River Forest Regional
Tuesday, May 19
No. 3 York vs. No. 14 Curie, 5 p.m.
No. 7 Oak Park-River Forest vs. No. 11 Willowbrook, 7 p.m.
Friday, May 22
Winner 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.
Class 3A Hinsdale Central Regional
Tuesday, May 19
No. 1 Hinsdale Central vs. No. 16 Proviso West, 4:30 p.m.
No. 8 Downers Grove South vs. No. 9 Morton, 6:30 p.m.
Saturday, May 23
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 10 a.m.
Class 3A Lyons Regional
Wednesday, May 20
No. 2 Lyons vs. No. 15 Kenwood, 5 p.m.
No. 5 Downers Grove North vs. No. 10 Reavis, 7 p.m.
Saturday, May 23
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 11 a.m.
Class 3A Oswego East Regional
Tuesday, May 19
No. 3 Benet vs. No. 14 Bolingbrook, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Waubonsie Valley vs. No. Oswego East, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:30 p.m.
Class 3A Wheaton Warrenville South Regional
Wednesday, May 20
No. 2 Wheaton Warrenville South vs. No. 15 Glenbard North, 4:30 p.m.
No. 7 Wheaton North vs. No. 10 Elgin, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.
Class 3A South Elgin Regional
Tuesday, May 19
No. 3 Glenbard West vs. No. 14 DeKalb, 4:30 p.m.
No. 6 South Elgin vs. No. 11 Glenbard East, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5:30 p.m.
Class 2A Lemont Regional
Wednesday, May 20
No. 2 Lemont vs. No. 15 Morgan Park, 4:30 p.m.
No. 8 Washington vs. No. 10 Evergreen Park, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.
Class 2A Wheaton Academy Regional
Friday, May 15
No. 19 Chicago Kennedy at No. 15 Chicago Kelly, 4:30 p.m.
Monday, May 18
No. 3 Wheaton Academy vs. Winner Match 1, 5 p.m.
No. 5 Riverside-Brookfield vs. No. 10 Chicago Hancock, 7 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 4:30 p.m.
Class 2A Chicago University Regional
Tuesday, May 19
No. 2 Fenwick vs. Winner Match 1, 4:30 p.m.
No. 7 Nazareth vs. No. 11 Chicago University, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 5:30 p.m.
Class 2A Solorio Academy Regional
Friday, May 15
No. 17 Lindblom at No. 16 Montini, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 1 Hinsdale South vs. Winner Match 1, 4:30 p.m.
No. 8 Glenbard South vs. No. 9 Solorio Academy, 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 5:30 p.m.
Class 2A Argo Regional
Wednesday, May 20
No. 4 St. Francis vs. No. 13 Back of the Yards, 4:30 p.m.
No. 6 Argo vs. Chicago (Acero/Garcia), 6:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.
Class 1A Timothy Christian Regional
Tuesday, May 19
No. 4 IC Catholic Prep vs. No. 5 Farragut, 4:30 p.m.
Friday, May 22
No. 1 Timothy Christian vs. Winner Match 1, 6 p.m.