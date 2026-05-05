Here are IHSA playoff soccer pairings for Suburban Life-area teams

Benet Academy’s Genevieve Burda, right, gets to the ball ahead of St. Viator’s Maggie Drake during Tuesday’s girls soccer match in Lisle. (Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald/Joe Lewnard/jlewnard@dailyherald)

By Joshua Welge

The IHSA has released the girls soccer playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.

Class 3A Oak Park-River Forest Regional

Tuesday, May 19

No. 3 York vs. No. 14 Curie, 5 p.m.

No. 7 Oak Park-River Forest vs. No. 11 Willowbrook, 7 p.m.

Friday, May 22

Winner 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.

Class 3A Hinsdale Central Regional

Tuesday, May 19

No. 1 Hinsdale Central vs. No. 16 Proviso West, 4:30 p.m.

No. 8 Downers Grove South vs. No. 9 Morton, 6:30 p.m.

Saturday, May 23

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 10 a.m.

Class 3A Lyons Regional

Wednesday, May 20

No. 2 Lyons vs. No. 15 Kenwood, 5 p.m.

No. 5 Downers Grove North vs. No. 10 Reavis, 7 p.m.

Saturday, May 23

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 11 a.m.

Class 3A Oswego East Regional

Tuesday, May 19

No. 3 Benet vs. No. 14 Bolingbrook, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Waubonsie Valley vs. No. Oswego East, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 4:30 p.m.

Class 3A Wheaton Warrenville South Regional

Wednesday, May 20

No. 2 Wheaton Warrenville South vs. No. 15 Glenbard North, 4:30 p.m.

No. 7 Wheaton North vs. No. 10 Elgin, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.

Class 3A South Elgin Regional

Tuesday, May 19

No. 3 Glenbard West vs. No. 14 DeKalb, 4:30 p.m.

No. 6 South Elgin vs. No. 11 Glenbard East, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5:30 p.m.

Class 2A Lemont Regional

Wednesday, May 20

No. 2 Lemont vs. No. 15 Morgan Park, 4:30 p.m.

No. 8 Washington vs. No. 10 Evergreen Park, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.

Class 2A Wheaton Academy Regional

Friday, May 15

No. 19 Chicago Kennedy at No. 15 Chicago Kelly, 4:30 p.m.

Monday, May 18

No. 3 Wheaton Academy vs. Winner Match 1, 5 p.m.

No. 5 Riverside-Brookfield vs. No. 10 Chicago Hancock, 7 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 4:30 p.m.

Class 2A Chicago University Regional

Tuesday, May 19

No. 2 Fenwick vs. Winner Match 1, 4:30 p.m.

No. 7 Nazareth vs. No. 11 Chicago University, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 5:30 p.m.

Class 2A Solorio Academy Regional

Friday, May 15

No. 17 Lindblom at No. 16 Montini, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 1 Hinsdale South vs. Winner Match 1, 4:30 p.m.

No. 8 Glenbard South vs. No. 9 Solorio Academy, 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 2 vs. Winner Match 3, 5:30 p.m.

Class 2A Argo Regional

Wednesday, May 20

No. 4 St. Francis vs. No. 13 Back of the Yards, 4:30 p.m.

No. 6 Argo vs. Chicago (Acero/Garcia), 6:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Match 1 vs. Winner Match 2, 5 p.m.

Class 1A Timothy Christian Regional

Tuesday, May 19

No. 4 IC Catholic Prep vs. No. 5 Farragut, 4:30 p.m.

Friday, May 22

No. 1 Timothy Christian vs. Winner Match 1, 6 p.m.

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.