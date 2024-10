Willowbrook, Wheaton North lead regional volleyball winners: Tuesday’s Suburban Life sports roundup:

GIRLS VOLLEYBALL

Class 4A Whitney Young Regional

Downers Grove South d. Morton 25-3, 25-19

Willowbrook d. Whitney Young 25-18, 25-18

Hannah Kenny had nine kills, 10 assists and six digs, Kendall Norton 11 assists and Anna Marinier six kills and nine digs for Willowbrook (29-7) in the Class 4A Whitney Young Regional semifinal.

Class 4A Lake Park Regional

Wheaton North d. Lake Park 25-23, 25-23

Mackenzie Nettles had nine kills and three blocks, Emily Rochford seven assists and six digs, Olivia Zamis five kills and Addison Clausing four blocks for the Falcons (20-16) in the Class 4A Lake Park Regional semifinal.

Class 4A Downers Grove North Regional

Downers Grove North d. Proviso West 25-11, 25-12

Hinsdale Central d. Chicago Jones 15-25, 25-19, 25-21

Class 4A York Regional

York d. Curie 25-12, 25-8

Riverside-Brookfield d. Glenbard East 25-19, 25-12

Class 4A Lyons Regional

Lyons d. Nazareth 25-22, 25-21

Class 4A Wheaton Warrenville South Regional

Glenbard West d. West Chicago 25-8, 25-16

Wheaton Warrenville South d. Batavia 25-21, 25-14

Class 4A Naperville North Regional

Benet d. Addison Trail 25-8, 25-10

Class 3A Hinsdale South Regional

Hinsdale South d. Chicago Noble 25-18, 25-14

Montini d. Chicago 25-8, 25-10

Class 3A Lemont Regional

Lemont d. Chicago Back of the Yards, 25-5, 25-11

Glenbard South d. Chicago Lindblom 25-13, 25-8

Class 3A St. Francis Regional

St. Francis d. Chicago Northside 25-13, 25-6

Class 3A Wheaton Academy Regional

Wheaton Academy d. Chicago CICS 25-3, 25-7

Class 2A Rosary Regional

Timothy Christian d. Westmont 25-9, 25-12

Class 2A Regina Dominican Regional

IC Catholic d. Chicago Math and Science Charter 25-5, 25-4