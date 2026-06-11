Taps column: Burials at Fort Sheridan National Cemetery

LAKE FOREST – The staff at the Fort Sheridan National Cemetery announced the following have been laid to rest at the Fort Sheridan National Cemetery:
May 1: John Ulreich Jr., U.S. Army; Marilyn Ulreich, spouse.
May 4: Raymond Kalfbic, U.S. Army; Donald Brandfellner, U.S. Navy.
May 8: Charles Pecoraro, U.S. Army.
May 11: Lazaro Santos Jr., U.S. Marine Corps.
May 15: Antonio “Tony” Callo, U.S. Navy retired.
May 18: Glenna Hippensteel, spouse; Donna Lawonn, U.S. Navy.
May 19: James L. Obenchaain, U.S. Navy.
May 21: Anthony Juliano, U.S. Army.
May 22: Walter Golden, U.S. Air Force.
May 26: Robert Revere, U.S. Army.
May 28: Wayne Reves, U.S. Air Force; David Traynor, U.S. Army; Ann Traynor, spouse.
May 31: Nicholas Kolev, U.S. Marine Corps; Robert Franklin, U.S. Navy retired.