Taps column: Burials at Fort Sheridan National Cemetery

Staff announces those buried at national cemetery during September

By Shaw Local News Network

LAKE FOREST – The staff at the Fort Sheridan National Cemetery announced the following have been laid to rest at the Fort Sheridan National Cemetery:

Sept. 4: Donald Stirn, U.S Army and Dayle Stirn, dependent.

Sept. 5: John Petras, U.S. Army National Guard; Ronald Anderson; Richard Poulton, U.S. Army National Guard; Marion Wicinski; and Patricia Wicinski, dependent.

Sept. 12: Lee Engman, U.S. Navy; Hugh Moore, U.S. Navy; Julian Hansen, U.S. Navy.

Sept. 18: Frank Didomenico, U.S. Navy.

Sept. 22: Richard Werle, U.S. Army.

Sept. 23: Frank Zilinger, U.S. Air Force; Helen Zilinger, dependent; Alfred Marshall, U.S. Army National Guard; Masa Marshall, dependent.

Sept. 26: George Feldinger, U.S. Army; Suzanne Beemer, dependent.

Sept. 29: Howard D. Fritz, U.S. Navy.

