Dogtopia of Geneva under new ownership

A Geneva business that provides grooming, boarding and daycare services for dogs is under new ownership.

The Batavia and Geneva chambers of commerce celebrated Dogtopia of Geneva, 2423 Fargo Blvd., with a ribbon-cutting ceremony on Tuesday, Oct. 28, according to a news release.

Dogtopia of Geneva owner Rakhee Gupta was welcomed by Batavia Chamber President and CEO Margaret Perreault, Geneva Mayor Kevin Burns and Michael Olesen, chair of the Geneva Chamber’s board of directors.

Also in attendance were Patti Anselme, Batavia chamber special events coordinator; Shirley Mott, Batavia chamber communications and membership coordinator; Paula Schmidt, president of the Geneva Chamber and her fellow staff members; chamber ambassadors and board members, fellow business owners, family and friends.

Dogtopia of Geneva offers safe, clean and fun daylong open-play dog daycare, overnight boarding, and professional grooming services.

Dogtopia of Geneva is open from 6:30 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday, and from 9 a.m. to 2 p.m. Saturday. For more information, call 815-283-1700 or email geneva@dogtopia.com.