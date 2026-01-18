Hall High School announces 1st semester principal’s list

Hall High School has announced its 1st semester principal’s list for the 2025-2026 school year, recognizing students for academic excellence.
Freshmen
Samuel Acosta, Juandavid Aldana, Oziel Alfaro, Olivia Arteaga, McKenna Biagioni, Mason Bickett, Gianna Bogatitus, Kaden Brandner, Allison Carbajal, Smith Carruthers, Rita Carter, Dax Diaz, Mackenzie Evans, Fatima Garcia-Guerrero, Vincent Holmstrom, Johathyn Jervis, Levi Koch, Madison Krewer, Lily Lamboley, Bernadette Larsen, Colin Lesman, Avery Liebe, Natalie Lucas, Isabella Magnotti, Milagros Martinez-Prado, Blake Miller, Grace Milton, Lilly Mini, Cesar Montoya, Vanessa Morales-Garcia, Jazmyn Musser, Kacia Orlandi, Kabelah Pacione, Bryce Panther, Aubrie Pellegrini, Arelis Picazo-Garcia, Melanie Pikula, Miles Ponce, Olivia Poole, Brayden Raef, Khloe Rafferty-Moore, Mark Robeza, Wesley Schweickert, Athena Serafini, Lena Vasic, Itzigueri Vazquez, Brooklyn Weitzel
Sophomores
Emersyn Anderes, Jacob Andracke, Lily Barr, Jackson Bazydlo, Keira Blough, Natalia Campos, Gabby Carden, Raigan Carr, Marcos Castro-Yanez, Evan DeGroot, Louis Dubberstine, Justin Duckmanton, Alyssa Edwards, Jordyn Edwards, Ben Giachetto, Jose Guerrero Garcia, Karson Hansen, Kinze Helm, Halyna Hlushchuck, Chad Holmstrom, Jacki Humpage, Mason Keef, William Kelty, Anna Kitts, Jadyn Leone, Daisy Lopez, Ethan Luna, Keegan Marroquin, Serena McKenzie, Chace Mecagni, Addison Mercier, Cristian Payan, Leah Pelka, Lily Pelka, Ilianna Pena, Johana Perez, Ian Quartucci, Kayleigh Rafferty, Rocio Serrano-Garcia, Sophia Simpson, Braxton Smith, Emma Spayer, Chace Sterling, Gianna Thompson, Chaz Thrasher, Jayla Turnage, Troy Wilson
Juniors
Brody Bosi, Leida Briceno-Gomez, Luke Bryant, Leah Burkart, Jessica Casford, Natalie Castillo, Austin Cavanah, Lyla Clayton, Kaitlyn Coutts, Colton Crowther, Katherine Cruz, Ava Delphi, Collin Diaz, Brooklyn Farrell, Adan Flores, Paxton Hillaker, Trinity Hintz, Guadalupe Martinez-Prado, Jett Moreland, Caroline Morris, Rylee Newton, Emma Novero, Jaxson Pinter, Noah Plym, Fernando Pompa, Kamani Power, Isaiah Rangel, Nuvia Argentina Rodriguez, Alaina Scheiern, Isabella Schweickert, Cameron Shan, Addison Sherman, Avery Sondgeroth, Evan Vecchia, Mia Wenzel, Houston Yanek, Adeline Zerfas
Seniors
Antiono Aldana, Sandro Aldana, Katelee Barriga, Greyson Bickett, Brynn Blair, Gavin Brown, Chase Burkart, Evelyn Castelan, Maya Cohrs, Braden Curran, Jack Curran, Julia Dergance, Ava Diaz, Katharine Doll, Henna Doucette, Hunter Edgcomb, Kailey Edwards, Joseph Eltrevoog-Milota, Clayton Fusinetti, Alexis Garncarz, Christopher Hollenbeck, Jimmie Jablonski, Kaiden Kenny, Audrey Kleckner, Alek Koch, Haley Lauck, Hayden Lewis, Marco Lopez, Anthony Manzanares, Sydney Mautino, Emma McCook, Aidan McMahon, Aubrey Merkel, Payton Miller, Jacob Mongan, Cody Orlandi, Isabella Orozco, Nicolas Ortega, Jacqueline Ossola, Jaiden Pack, Fidel Payan Jr., Charlie Pellegrini, Landon Raef, Aiden Redcliff, Danni Rivara, Alexander Robles, Haven Rossi, Juan Santiago, Ella Sartain, Joseph Scheri, Sydnie Smith, Natileigh Sparling, Ava Talbot, Gabe Wamhoff, Keira Wilfong, Nery Yaxcal Caal, Natalia Zamora, Zavery Zrust