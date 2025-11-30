Shaw Local

Seneca High School names eight students as state scholars

Seniors selected based on class rank, ACT and SAT scores

From Left to Right: Lauren Thomas, Shan Balandang, Madison DeGrush, Lily Mueller, Addysen Applebee, Cody Clennon, Lillian Pfeifer, Chase McDaniel (Photo provided by Karen Ruder)

Eight Seneca High School seniors have been named Illinois State Scholars by the Illinois Student Assistance Commission.

The honorees are Lauren Thomas, Shan Balandang, Madison DeGrush, Lily Mueller, Addysen Applebee, Cody Clennon, Lillian Pfeifer and Chase McDaniel.

The Illinois Student Assistance Commission selects Illinois State Scholars based on class rank and ACT or SAT scores. The program is an honorary recognition without a monetary award.

Being named an Illinois State Scholar is considered an outstanding accomplishment that highlights a student’s academic record.

